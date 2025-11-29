El nuevo centro logístico de Maersk en San Roque estará destinado a completar la cadena de suministro de un cliente

La naviera danesa Maersk comenzará antes del verano de 2026 la fase de pruebas de la nueva instalación logística que construirá en San Roque (Cádiz), la cual estará enfocada a un cliente particular, el cual no ha trascendido.

El recinto, ubicado en el sector San Roque del área logística Bahía de Algeciras, funcionará como "solución de almacenamiento integrada" dentro de la cadena de suministro de su cliente, según transmite la empresa a preguntas de El Conciso. Se prevé que reciba entre 150 y 180 entradas y salidas de camiones diarios, con un volumen anual estimado de 45.000 movimientos.

La nueva instalación iniciará su período de pruebas en el segundo trimestre de 2026, con el objetivo de garantizar "una implementación adecuada de la solución" proporcionada por Maersk. De esta forma, es posible que los plazos concretos de la construcción se ajusten en función del resultado de los ensayos realizados. La empresa ya ha recibido la licencia de obras por parte del Ayuntamiento de San Roque, por lo que pronto podrán comenzar los trabajos.

En cuanto a la organización, la naviera explica que seguirá la estructura de una terminal interna y que cumplirá "con todas las normas de seguridad aduanera necesarias". Contará con un área de mantenimiento, una zona de oficinas y puertas para la entrada y salida de las mercancías.

La parcela intermodal del área logística, de 84.000 metros cuadrados, es la elegida para la implantación de la naviera. Esta ubicación, junto a la estación de mercancías, resulta "estratégica" de cara al posible desarrollo futuro de la terminal. Por el momento, no hay previsiones exactas de cuántos puestos de empleo directos se crearán, pero Maersk confía en que los volúmenes de carga que se moverán tendrán un impacto "significativo" en la zona, ya que "representa un nuevo volumen para España en términos logísticos".

Independiente de la terminal

El nuevo recinto logístico de Maersk en el área logística de San Roque, al estar pensado como una solución para un cliente concreto, no se enfocará a aliviar los tráficos del congestionado muelle de APM Terminals en el Puerto de Algeciras.

El pasado julio, la Junta de Andalucía anunció el desembarco de la naviera con su nuevo proyecto y destacó que "la elección de Maersk refuerza la vocación de plataforma logística intercontinental del área logística Bahía de Algeciras, concebida para consolidar en el Campo de Gibraltar una parte de los flujos marítimos intercontinentales que transitan por el Estrecho de Gibraltar". Además, incidió en que "uno de los aspectos más relevantes de esta operación es su capacidad para optimizar y racionalizar el uso del espacio portuario, al permitir localizar y posicionar tráficos de larga estancia fuera del recinto portuario, liberando espacio en las terminales marítimas y reduciendo significativamente las puntas de congestión".

El nuevo centro logístico, explicaba la Consejería de Fomento, permite a la multinacional Maersk disponer de un punto estratégico para reorganizar, clasificar y redistribuir mercancías en tránsito hacia sus destinos finales, aportando visibilidad, flexibilidad y resiliencia a la cadena global.

La llegada de Maersk se suma a la de otros operadores que han confirmado su desembarco en el área logística sanroqueña, como es el caso del centro logístico de Calsina Carré, la base operativa de Grupo Torres o la fábrica de palés de la compañía barreña Maderas Aguilar. Desde hace algunos años, ya opera en la zona Reinox Metal.