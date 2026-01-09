Escribano invertirá 70 millones en una nueva planta de artillería en Córdoba y generará 500 empleos

La empresa Escribano Mechanical & Engineering proseguirá en 2026 su proceso de expansión en Córdoba con la construcción de una nueva planta de fabricación de artillería, un proyecto estratégico que supondrá una inversión total de 70 millones de euros y que permitirá elevar su plantilla con 500 nuevos empleados antes de que finalice este año.

La compañía ha seleccionado varias parcelas colindantes a su actual instalación industrial en las antiguas naves de Silos, donde pondrá en marcha esta nueva factoría, según han confirmado fuentes de la emrpesa. En estas instalaciones se desarrollará parte de los programas de modernización de artillería del Ejército de Tierra que el Gobierno ha adjudicado a una UTE formada por Escribano e Indra, con un volumen global superior a 7.000 millones de euros.

En concreto, el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de diciembre a esta UTE dos contratos para la adquisición de nuevos obuses de cadenas y de ruedas, siendo Escribano la responsable del desarrollo del módulo de artillería de estos sistemas. Parte clave de ese proceso productivo se ejecutará desde la nueva fábrica cordobesa.

La inversión contempla 15 millones de euros destinados a la edificación de la planta, mientras que el grueso del desembolso, casi 55 millones de euros, se dirigirá a la adquisición de maquinaria de alta tecnología, lo que permitirá ampliar de forma notable la capacidad industrial de Escribano, según destacan desde la compañía.

Este esfuerzo inversor tendrá un impacto directo en el empleo, ya que la empresa prevé superar el medio millar de trabajadores antes de que acabe el año. Para ello, Escribano ya está colaborando con la Universidad de Córdoba y con distintos centros de Formación Profesional. Además, el proyecto generará un importante volumen de empleo indirecto, al requerir el apoyo de industria auxiliar local para trabajos como mecanizado, pintura o soldadura.

Crecimiento industrial

El anuncio reactiva un proyecto que había sufrido contratiempos administrativos. En marzo, Escribano solicitó al Parque Tecnológico Rabanales 21 la adquisición de cuatro parcelas de propiedad municipal para ampliar su fábrica, un concurso que finalmente quedó desierto. Ahora, la expansión se materializará en el entorno de sus actuales instalaciones.

La llegada de Escribano a Córdoba se produjo en noviembre de 2023, con la compra de una parcela de 23.000 metros cuadrados y una nave de 10.000 metros en las antiguas instalaciones de Silos, desde donde la compañía ya anunció su intención de seguir creciendo en la ciudad.

En paralelo, la UTE formada por Escribano y la alemana Rheinmetall se adjudicó en diciembre de 2023 el contrato para el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad Silam, por un importe cercano a 700 millones de euros, y presentó posteriormente al Ministerio de Defensa una alternativa tecnológica nacional al sistema de origen israelí.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha subrayado que esta ampliación es una "buena noticia" para una ciudad que "sigue creciendo en industria, en empleo de calidad y en oportunidades para todos", consolidando así su posición dentro del sector industrial y tecnológico de defensa en España.