Los 27 dan luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur pese a las protestas agrícolas

Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría cualificada que se formalizará en las próximas horas mediante procedimiento escrito, según han informado a Europa Press fuentes europeas.

El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.

Una vez concluya el procedimiento escrito a las 17:00 de este mismo viernes, tras elevar la propuesta al Consejo de la Unión Europea, se hará oficial el mandato que permitirá a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acompañada por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, firmar el acuerdo de asociación y el tratado de libre comercio con los socios del Cono Sur.

Presión creciente de los agricultores y viraje de Italia

La firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur ha dividido tanto a los socios comunitarios como a sus agricultores en un contexto de presión creciente porque los productores que están en contra se han echado a la calle para pedir que el pacto no se ejecute.

Francia ha liderado a un grupo de países de la UE -Polonia, Hungría, Austria y, hasta ahora, Italia- para lograr una minoría de bloqueo, algo que hasta ahora había conseguido, pero Roma ha virado a última hora y parece dispuesta a unirse al bando pro-Mercosur, junto a Alemania, Países Bajos, los países escandinavos y España. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reiterado en numerosas ocasiones que el acuerdo comercial genera más oportunidades que amenazas para la agricultura española, sobre todo para productos como el aceite de oliva o el vino. Sin embargo, otros sectores, como la ganadería, el azúcar o el arroz, podrían salir perjudicados.