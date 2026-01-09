Javier Targhetta llega a un acuerdo de compra de las marcas de La Cartuja Pickman

Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, ha llegado a un acuerdo de compra de las marcas de La Cartuja Pickman, ahora en manos de Nox Industrial, que las adquirió en 2022 por 800.000 euros con la condición de que Ultralta -la compañía de los Zapata que es dueña de la fábrica de loza- pudiera recomprarlas en un período de cinco años aunque tendría diferente precio si la operación de retracto se efectuaba en el primer o en el quinto año. En base a ese acuerdo, Targhetta compraría las marcas si el Juzgado Mercantil 3 de Seviilla le adjudica la unidad productiva. Entre las marcas están La Cartuja de Sevilla desde 1841, La Cartuja de Sevilla, La Alacena, La Cartuja de Sevilla Pickman, Pickman, La Bouchée Designed By La Cartuja de Sevilla, Torre del Oro, Chef La Cartuja de Sevilla Sapin y Fine Clay By La Cartuja de Sevilla.

De otro lado, Targhetta se ha garantizado también el uso de las actuales naves de La Cartuja Pickman, propiedad de International Crane and Equipment Company, una sociedad de la familia Zapata. El empresario podría alquilarlas si resulta adjudicatario de la fábrica de loza. Se trata de unas naves ubicadas en un polígono de Salteras (Sevilla) que necesitan una inversión para mejorar sus cubiertas porque tiene goteras cuando llueve. Las instalaciones, que llegaron a acoger 200 trabajadores, exceden en tamaño las necesidades actuales de la fábrica.

Además, el empresario ha mejorado su oferta económica por la unidad productiva de La Cartuja Pickman, según ha podido saber este periódico. El precio de la oferta inicial de Targhetta era de 120.000 euros y ha subido la puja hasta los 225.000 euros, a lo que hay que sumar el compromiso de pago de 550.000 euros de la deuda que mantiene la empresa propietaria de la fábrica con la Seguridad Social por los 30 trabajadores que se subrogará, además de lo que deberá pagar por la compra de las marcas, lo que exigiría un desembolso total de 1,6 millones de euros.

Documento Descargar

El pasado 26 de diciembre, el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla abrió un plazo hasta la medianoche del 8 de enero para mejorar las ofertas, presentar nuevas propuestas o renunciar a las que se hayan formulado. Hasta entonces se habían presentado dos ofertas: una de Targhetta, al que acompañan las empresarias chilenas Gabriela y Paola Luksic, hijas del fundador del grupo industrial Luksic, y otra del fabricante valenciano de porcelana Porvasal, que estuvo ligada a la familia Zapata, actual dueña de La Cartuja Pickman. Porvasal ofertó en un principio 220.000 euros por la unidad productiva además de comprometerse a subrogarse 34 trabajadores y destinar un millón de euros de inversión a la fábrica durante los dos primeros años. Porvasal no sólo no mejoró esa oferta, sino que ni siquiera la ha ratificado.

Ahora toca mover ficha a la administración concursal, que deberá informar al Juzgado Mercantil de la que entiende es la mejor oferta. La adjudicación se producirá con casi toda probabilidad antes de febrero, ya que a final de enero finaliza el Expediente de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) aprobado para los 34 empleados de la compañía Ultralta, en manos de la familia Zapata y propietaria de La Cartuja Pickman.