Dia refuerza su apuesta andaluza con un nuevo centro logístico de Málaga

Dia avanza en su Plan Estratégico 2025-2029, en el que Andalucía juega un papel esencial, con la construcción de un nuevo centro logístico en Antequera, Málaga. Como ya avanzase El Conciso, la plataforma estará ubicada en el Puerto Seco de Antequera, promovido por Groupe IDEC, sustituirá al anterior almacén en la misma localidad y se convertirá en la segunda nave más grande de la compañía, con una superficie cercana a 65.000 metros cuadrados. La apertura está prevista para el primer semestre de 2027.

El proyecto, que sigue el modelo implantado en los centros de Toledo, Sevilla y León, contará con una inversión cercana a 47 millones de euros y será ejecutado por la constructora Grupo Bertolín. La iniciativa cuenta con el apoyo de IBA Capital y Dunas Capital, socios estratégicos en el desarrollo inmobiliario.

Capacidad y eficiencia para toda Andalucía

El nuevo centro dará servicio a más de 300 tiendas de Andalucía Oriental para productos de alta rotación y a más de 540 tiendas en toda la comunidad para productos de baja rotación. Con ello, Dia optimizará la distribución y reforzará la operativa en el sur de España. Las instalaciones tendrán capacidad para más de 5.000 referencias y cerca de 36.000 palets, con un movimiento diario superior a 300.000 cajas.

La plataforma dispondrá de 127 muelles de carga y descarga y gestionará un flujo de más de 200 camiones al día, consolidándose como un nodo estratégico en la red logística de Dia.

200 empleos

La construcción generará 200 nuevos puestos de trabajo en Antequera y se suma al impacto económico de Dia en Andalucía, donde la compañía ya cuenta con más de 500 tiendas, genera más de 5.000 empleos y representa el 0,7% del PIB regional y el 0,6% del empleo. Además, su servicio online cubre el 80% de la población, incluidos municipios de menos de 10.000 habitantes.

El centro tendrá certificación BREEAM y estará equipado con cámaras frigoríficas sin gases de efecto invernadero, paneles solares, maquinaria de litio, ventilación para confort térmico, preinstalación para cargadores eléctricos, lavadoras de isotermos y zona de gestión de residuos, en línea con el Plan de Sostenibilidad 2024-25.

Dia mantiene su apuesta por la proximidad y la colaboración con productores regionales. La compañía realiza el 96% de sus compras a proveedores nacionales, de los cuales 200 están en Andalucía, incluyendo grandes grupos y pequeños productores locales. Esta estrategia permite ofrecer un surtido amplio con productos de temporada y variedades regionales.

Una red en expansión

Con más de 2.300 tiendas en España y un plan para optimizar su red logística, Dia busca incrementar la capacidad de sus centros, reducir distancias a tienda e incorporar mejoras tecnológicas para procesos más rápidos y precisos. El nuevo centro de Málaga es un paso decisivo en esa hoja de ruta.

“La puesta en marcha de este nuevo centro logístico supone un paso más en nuestro compromiso por seguir creciendo y mejorar nuestra capacidad de respuesta ante las demandas presentes y futuras de los consumidores en la región”, afirma Alejandra Fragoso, directora regional de Dia en Andalucía Oriental, quien agrega: “Queremos seguir estando cerca de nuestros clientes, con la proximidad y eficiencia que nos caracterizan, y continuar optimizando nuestra red logística para garantizar el mejor servicio posible”.