Dia y Ontime impulsan el Puerto Seco de Antequera con dos centros logísticos

Viarios y parcelas del Puerto Seco de Antequera, el parque logístico desarrollado por Groupe IDEC.

El proyecto del Puerto Seco de Antequera, que desarrolla Groupe IDEC recibirá un fuerte impulso gracias a la futura instalación de dos operadores logísticos de primer nivel: Grupo Dia y Ontime.

Groupe IDCE ha firmado con Dunas Capital, la compañía financiera español especializada en la gestión de activos, tanto mobiliarios como inmobiliarios y alternativos, el desarrollo de un parque logístico que tendrá 65.000 metros cuadrados de nave en una parcela que supera los cien mil metros cuadrados para un operador del sector de los supermercados.

Este operador, según confirmó este periódico, es Grupo Dia, que tiene muy avanzado un contrato con el inversor para un alquiler a largo plazo de estas instalaciones. Las mismas fuentes confirmaron que este acuerdo se formalizará en las próximas semanas.

El CEO de Dia, Ricardo Álvarez, ya confirmó en mayo en una entrevista con este medio que la cadena de supermercados tenía previsto renovar su centro logístico de Antequera, como ya había hecho con el de Dos Hermanas, también con una operación llave en mano a través de un inversor inmobiliario.

Dia cuenta con más de 500 tiendas en Andalucía y además de Antequera y Dos Hermanas, tiene un tercer centro logístico en Jaén.

Ontime iniciará pronto las obras

Group IDEC también ha firmado con la compañía logística española Ontime su instalación en el Puerto Seco de Antequera.

El contrato prevé la construcción de un centro logístico de unos 36.0000 metros cuadrados, en una parcela de más de 60.000 metros cuadrados.

El proyecto de Ontime está más avanzado por lo que se espera que en las próximas semanas comiencen las obras de construcción.

Ontime es la compañía con el mayor porfolio de servicios personalizados del mercado que cubren todo el proceso logístico: transporte nacional e internacional, logística y almacenaje profesional y de gran consumo, gestión documental y servicios auxiliares.

Con más de 200.000 metros cuadrados dedicados a esta actividad, Ontime cuenta con 19 centros logísticos distribuidos por la geografía nacional con especial incidencia en la zona centro y el norte de la península.

El de Antequera será el primer gran centro logístico de Ontime en Andalucía, donde sí cuenta con oficinas de expedición y distribución en algunas de las provincias andaluzas.