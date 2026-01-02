Argis se impone a Cajasol y se queda con el complejo Torre Sevilla por 132 millones

Torre Sevilla, el complejo inmobiliario que incluye un rascacielos de oficinas y un hotel, así como un centro comercial urbano, tendrá pronto nuevo propietario al pasar de manos de CaixaBank a un fondo de inversión. Se trata de Argis, que ha acordado la adquisición de Torre Sevilla, una operación que espera cerrar en el primer trimestre de 2026, una vez completados los trámites necesarios para separar jurídicamente la propiedad del edificio CaixaForum Sevilla del conjunto de Torre Sevilla. La venta permitirá a Argis incorporar a su cartera inmobiliaria un activo emblemático y ya estabilizado, reforzando la estrategia de la gestora en activos singulares (landmark) en el mercado nacional. Fuentes cercanas a la operación confirman que la venta se ha cerrado en unos 132 millones de euros, tal y como adelantó este periódico.

Se trata del edificio más alto de Andalucía, un rascacielos de 185 metros de altura y 39 plantas que alberga oficinas y un hotel, así como un centro comercial y un parking subterráneo. El complejo, que CaixaBank inauguró en 2018, suma 218.000 metros cuadrados construidos junto al Sevilla Tech Park. Tanto la Fundación Cajasol como el millonario Tomás Olivo, dueño del 10% de Unicaja y una decena de centros comerciales, han competido con Argis para la compra de este inmueble. El 'rey de los centros comerciales' ofreció 130 millones de euros pero finalmente desistió al aparecer otros interesados que pujaron más, mientras que la Fundación Cajasol apareció en el proceso de venta cuando ya estaba prácticamente cerrada la operación con Argis. La operación excluye el centro cultural CaixaForum Sevilla, que seguirá siendo propiedad de CaixaBank y ocupado por la Fundación Bancaria “La Caixa”.

Diseñada por el arquitecto argentino César Pelli, el complejo está ubicado en los terrenos del antiguo recinto de la Expo92 y que en la actualidad constituye el gran polo de innovación oficinas y nuevos usos que está reconfigurando el noroeste de la ciudad. Se trata de un activo completamente estabilizado, con una ocupación que supera el 95% de su superficie disponible y con diferentes usos mixtos terciarios.

Las primeras 18 plantas de Torre Sevilla albergan un área de oficinas de 31.090 metros cuadrados, ocupada por una base de inquilinos corporativos de primer nivel entre los que figuran Ayesa, Cuatrecasas, Orange, Deloitte, NTT Data, EY, Hays o Sandfire (Matsa). En las plantas superiores, el activo integra el hotel de cinco estrellas Eurostars Torre Sevilla, con un total de 25.446 metros cuadrados: un establecimiento de alta gama y diseño contemporáneo, operado por la cadena Hotusa, que dispone de 244 habitaciones exteriores. El conjunto se completa con un centro comercial de 26.700 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y 42.300 metros cuadrados construidos, un aparcamiento subterráneo distribuido en tres plantas con 2.900 plazas para turismos y 200 para motos, y un área verde de 40.000 m² diseñada por Vázquez Consuegra.

Alejandro Schuvaks, fundador de Argis, ha señalado que "el acuerdo de adquisición de Torre Sevilla es un hito para el fondo y se alinea plenamente con nuestra estrategia de seleccionar activos con sólidos fundamentales, ya estabilizados y ubicados en áreas urbanas con una clara proyección futura. Al mismo tiempo, refuerza de forma significativa nuestra plataforma de oficinas y marca un paso relevante en la diversificación de nuestro porfolio con la entrada en el segmento de centros comerciales.”

Argis una gestora de capital integrado (GCI) española especializada en el sector inmobiliario y fundada en 2015. Actualmente, la firma gestiona activos por valor de 1.300 millones de euros, procedentes de grandes inversores institucionales y family offices de España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Fue fundada por los argentinos Alejandro Schuvaks y Carlos Zucchi, e inició su actividad en España en 2015. Con oficinas en Israel y Uruguay, ha adquirido este año 1.000 viviendas a Acciona por 324 millones, sumando más de 3.000 unidades en desarrollo; ha comprado también en 2025 a Blackstone y Aliseda la sede de Manpower en Madrid para hacer pisos; y se ha hecho con la antigua sede de Johnson & Johnson en Campo de las Nacionales de Madrid para residencial.

En Andalucía, el fondo tiene un edificio de 53 estudios y apartamentos para estancias temporales, operada por Flipco by Argis, especialista en flex leaving, un modelo de alquiler flexible, que permite vivir en propiedades amuebladas por períodos que van desde semanas hasta meses, sin contratos de larga duración. La incorporación de Torre Sevilla impulsa la estrategia de crecimiento de Argis en el segmento terciario, elevando su cartera de activos gestionados desde los 20.000 metros cuadrados hasta los 120.000 metros cuadrados.