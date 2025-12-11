El millonario Tomás Olivo ofreció 130 millones por Torre Sevilla aunque finalmente desistió de comprarla

Uno de los hombres más ricos de España, Tomás Olivo, el rey de los centros comerciales, con una patrimonio de 4.600 millones de euros, ofreció al CaixaBank 130 millones de euros por hacerse con el complejo Torre Sevilla, que incluye un centro comercial y un rascacielos con un hotel y oficinas. El magnate no incrementó su oferta, imponiéndose en el proceso de venta el fondo de inversión Argis, que ahora tendrá que competir también con la Fundación Cajasol si quiere comprar Torre Sevilla.

Tomás Olivo, empresario murciano afincado en Andalucía, la sexta fortuna de España según la lista Forbes 2025, es dueño del 99,5% General de Galerías Comerciales, empresa con la que explota una decena de centros comerciales en Andalucía: La Cañada (Marbella, Málaga), Mediterráneo (Almería), Gran Plaza (Roquetas de Mar, Almería), Mataró Parc (Barcelona), Las Dunas (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), Nevada (Armilla, Granada), El Mirador (Las Palmas de Gran Canaria), Las Terrazas (Las Palmas de Gran Canaria), Dos Mares (San Javier (Murcia) y La Rambla (San Javier, Murcia). Además, General de Galerías Comerciales es dueña de locales, viviendas, apartamentos, edificios comerciales y plataformas logísticas repartidas por Murcia, Málaga, Almería, Granada, Sevilla y República Dominicana.

La empresa inmobiliaria General de Galerías Comerciales cotiza actualmente en el mercado alternativo BME Growth, con una capitalización bursátil de 3.640 millones de euros. La compañía tiene en cartera inversiones que suman 1.500 millones de euros para la construcción de tres nuevos centros comerciales: uno en Valdebebas (Madrid), Infinity en Valencia y un tercero en Málaga, en la calle Velázquez, en los antiguos suelos de la Azucarera, así como la ejecución de la tercera fase del centro comercial La Cañada de Marbella.

Centro comercial Torre Sevilla, ubicado junto al rascacielos del mismo nombre, en la isla de la Cartuja / M.G.

Para llevar a cabo los nuevos centros comerciales ha ido adquiriendo suelos y proyectos desde 2019. En agosto pasado compró el mayor centro comercial en desarrollo de España, conocido como Proyecto Infinity, promovido en el centro de Valencia por AQ Acentor y que adquirió por unos 60 millones de euros. En Madrid compró en 2020 tres parcelas de suelo terciario en el parque de Valdebebas, con una edificabilidad de 145.794 metros cuadrados de techo comercial por un importe de 55 millones de euros. En 2019 adquirió en la avenida de Velázquez de Málaga el 66% de una parcela conocida como La Azucarera de Málaga, con una superficie de 83.839 metros cuadrados por un importe de cuatro millones de euros más IVA.

Además, este magnate español es dueño del 9,47% de Unicaja, un banco andaluz que cotiza en el Ibex35 con una capitalización bursátil de 6.865 millones de euros, con lo que su paquete de acciones tiene un precio aproximado de 650 millones de euros. Actualmente es el segundo accionista de referencia, tras la Fundación Bancaria Unicaja (30,26%). Cuenta además con una importante cartera de valores de otros bancos, como Santander, Sabadell, CaixaBank y BBVA.

Al no querer subir su oferta más allá de los 130 millones de euros por Torre Sevilla, Tomás Olivo quedó fuera del proceso de venta del rascacielos, de modo que Argis sigue estudiando la compra del activo aunque tiene frente por frente a un duro rival, la Fundación Cajasol, que presidente Antonio Pulido. Aunque este directivo admitió conocer que el proceso de venta estaba muy avanzado entre CaixaBank y Argis, declaró su disposición a pelear después de haber hablado con "el primer nivel" de la entidad catalana y asegurar que "todo el mundo sabe que eso se puede romper en la notaría, en el último momento". Además, el presidente de Cajasol, una entidad que se ocupará de dar contenido a Las Atarazanas, aseguró que la fundación tiene liquidez suficiente para comprar el complejo Torre Sevilla sin tener que endeudarse. La Fundación Cajasol es propietaria de casi el 1% de CaixaBank, por el que recibe pingües beneficios; es dueña de un importante portafolio de edificios alquilados a bancos, empresas y comercios; y tiene una destacada cartera de valores, así como Letras del Tesoro.