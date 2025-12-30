Ignis pospone su planta de amoniaco verde de 1.250 millones en el Puerto de Sevilla

La energética Ignis ha decidido posponer el desarrollo de la planta de amoniaco verde prevista en el Puerto de Sevilla tras renunciar a la subvención de 97,3 millones de euros concedida por el Banco Europeo del Hidrógeno. La compañía atribuye esta decisión a la imposibilidad de cumplir los plazos exigidos por la Comisión Europea para la puesta en servicio de la instalación, en un contexto marcado por el retraso en la planificación eléctrica estatal.

Según explican desde la empresa a este medio, el proyecto, denominado Armonia Green Sevilla, no se ve comprometido desde el punto de vista económico, ya que la inversión prevista, de alrededor de 1.250 millones de euros, permite su viabilidad incluso sin ayudas públicas. No obstante, la falta de certidumbre regulatoria impide asumir los compromisos temporales asociados a la subvención comunitaria.

En este sentido, Ignis señala que la Planificación Eléctrica, que debía haberse aprobado a lo largo de 2025, continúa aún en fase de propuesta de desarrollo y alegaciones, lo que reduce la visibilidad sobre los plazos reales de ejecución. Esta situación resulta determinante, ya que la planta de amoniaco verde requiere, por su dimensión estratégica, conexión directa a la red de transporte de energía eléctrica, un requisito imprescindible para iniciar la fase de construcción.

La compañía subraya que la renuncia a la ayuda no supone en ningún caso el abandono del proyecto, que sigue figurando entre los más relevantes de su cartera P2X. De hecho, la iniciativa prevista en Sevilla presenta un grado de madurez administrativa avanzado, con Autorización Ambiental Integrada concedida, disponibilidad de suelos, compatibilidad urbanística garantizada, recursos hídricos asegurados y el interés de varios potenciales compradores de la producción.

El único elemento pendiente para avanzar hacia la fase de ingeniería de detalle y posterior ejecución es, precisamente, la confirmación de la conexión eléctrica. Esta misma circunstancia condiciona también la concesión definitiva en el ámbito portuario, para la que no existe aún una fecha cerrada, al depender igualmente del acceso garantizado a la red.

La intención del Grupo Ignis es presentar el proyecto a las nuevas convocatorias de ayudas que se esperan para 2026.

De cara al futuro, Ignis prevé volver a concurrir a nuevas convocatorias de ayudas públicas de ámbito nacional que se esperan para 2026, entre ellas la de Valles de Hidrógeno, así como optar de nuevo al Banco Europeo del Hidrógeno si se desbloquea la planificación eléctrica y se aprueba la conexión.

El proyecto se desarrollará sobre una parcela de 196.530 metros cuadrados, situada en la Carretera de la Esclusa, en el Polígono de Torrecuéllar, dentro de la Zona Franca del Puerto de Sevilla. La iniciativa contempla, además, la construcción de una terminal específica para la exportación marítima del amoniaco.

Según la promotora, la planta permitirá reforzar la competitividad y la descarbonización de la industria, especialmente la electrointensiva, con una primera fase de 286 MW, y tendrá un impacto significativo en el empleo, con una previsión de 100 puestos de trabajo directos y más de 1.200 indirectos.