La vuelta al canal de Suez, en el punto de mira: navieras y puertos miran con optimismo y cautela el posible el retorno de los buques en 2026

El comercio marítimo internacional tiene en su punto de mira el posible retorno en 2026 de las principales navieras al canal de Suez, más de dos años después. Aunque todas las partes implicadas se muestran cautelosas, la vuelta a la normalidad parece más cerca que nunca y los puertos atienden expectantes a un posible aumento de la capacidad ofrecida por los armadores.

A finales de noviembre, las navieras Maersk y CMA CGM se reunieron en Egipto con la Autoridad del Canal de Suez (SCA) para abordar la vuelta de ambas empresas a circular por este enclave ante el fin de los ataques de los rebeldes chiíes hutíes en el mar Rojo. El presidente de la SCA, Osama Rabie, anunció a bombo y platillo un acuerdo estratégico con la danesa, "un mensaje de confianza en el canal y el Estado egipcio".

El director ejecutivo de Maersk, Vincent Clerc, dijo entonces que la naviera "tomará medidas para reanudar la navegación alrededor del corredor este-oeste a través del canal de Suez y el mar Rojo y, con el tiempo, normalizar el tránsito en esta ruta". El objetivo, según Clerc, es lograr una "vuelta gradual" para minimizar el impacto en los puertos europeos y norteamericanos. Por su parte, CMA CGM señaló la vuelta este diciembre de sus primeros buques al canal, como paso antes de un retorno definitivo.

Ante las reacciones generadas por las declaraciones del presidente de la Autoridad del Canal de Suez, que daban a entender una vuelta más inmediata, Maersk y Hapag Lloyd lanzaron un comunicado conjunto destacando que la reconfiguración de su red Gemini se producirá "una vez que las condiciones en la región lo permitan", sin poner fecha. "Cuando la seguridad lo permita, y manteniendo el sello de puntualidad de Gemini, nos coordinaremos para asegurar que el cambio a una red basada en Suez tenga la menor afección a los clientes", señalaron las navieras. Aun así, la danesa dio un primer paso el pasado 19 de diciembre al completar con el Maersk Sebarok el primer tránsito por el mar Rojo en casi dos años, aunque solo ha sido un hecho puntual, sin nuevos viajes previstos en esa ruta.

El acuerdo de alto al fuego en Gaza firmado en octubre ya tuvo su primer reflejo en los tráficos de Suez, ya que en noviembre aumentó alrededor de un 15% interanual el tránsito de navieras, así como las cargas un 26%, según Rabie, que cifró en un 55% la pérdida del tráfico de navieras desde el inicio de la crisis hace dos años.

El impacto global de la normalización de la circulación por Suez se refleja en las palabras de la secretaria general de la agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, quien afirmó a EFE desde Doha que está esperanzada y optimista por el regreso gradual de los barcos al canal el cese de los ataques a la navegación de los rebeldes hutíes de Yemen, aunque aún es pronto. "Estamos esperanzados de que el cese al fuego de los hutíes, dicho por ellos, realmente haga que el canal de Suez vuelva a ser lo que teníamos antes", expresó.

Aumento de la capacidad

La vuelta del tráfico marítimo al canal de Suez no solo tiene implicaciones directas para las navieras, sino también para puertos como el de Algeciras. El desvío de los buques por el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, con la consiguiente circunnavegación alrededor de África, sumado a la coyuntura internacional, provocó una reducción de tráficos en muchas las dársenas europeas, especialmente las mediterráneas. Con este nuevo escenario, podría recuperarse el statu quo de hace dos años.

"Hay que ser prudentes, porque eso es sacar la bola de cristal", destaca Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA). El máximo responsable del primer puerto de España pone por delante la cautela a la hora de aventurar el retorno al canal de Suez, ante la posibilidad de que se frustre el intento, como ya señaló en febrero, cuando se planteó un escenario semejante. "Por las declaraciones de las navieras, si la situación da visos de tranquilizarse, quizás piensen que para el segundo semestre de 2026 puedan iniciar la reestructuración", aventura Landaluce, que pone el foco en la dificultad de reorganizar un número tan alto de rutas y buques.

El Puerto de Algeciras, que se erigió como punto de conexión para la reordenación de las singladuras, espera otros efectos positivos en el caso de que el canal vuelva al epicentro del comercio marítimo, como el aumento de la rotación de los barcos. "Al reestructurar la ruta principal, del cabo de Buena Esperanza al canal de Suez, también vas a tener más capacidad de buques, porque la ruta por Suez es más corta, con lo cual podrán disponer de más buques y capacidad de bodega", expresa el presidente de la APBA.

Este aumento de la oferta de las navieras también se podría reflejar en un descenso de los costes para los clientes. "Entendemos que puede afectar a los fletes, que van a bajar si hay más oferta de capacidad de buque ante la misma demanda, así que vamos a tener fletes más competitivos", apunta.

Esta perspectiva, al igual que la completa implantación de la normativa europea de comercio de emisiones (ETS), pueden marcar los tráficos de 2026 de la dársena. De hecho, Landaluce no obvia que una normalización de la circulación de los buques con el paso a Suez permitirá observar una fotografía más certera del impacto que el ETS tiene en los puertos europeos.