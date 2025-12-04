El fondo Oakley entra en el capital de la malagueña de 'software' de reservas hoteleras Paraty Tech

El fondo británico Oakley Capital ha adquirido un participación de la compañía Paraty Tech, fundada en Málaga en 2012 por los hermanos Gina y Franz Matheis como una plataforma de generación de reservas basada en la nube utilizada por hoteles independientes, cadenas hoteleras y propiedades en todo el mercado ibérico, así como con una presencia creciente en América Latina y EEUU.

La operación, de la que no ha trascendido el importe económico ni el porcentaje adquirido, se ha articulado a través del vehículo Oakley Capital Fund VI, que invierte en empresas cuyas valoraciones oscilan entre 100 y 1.000 millones de euros. La transacción ha contado con asesoramiento de Cuatrecasas, además del equipo de M&A de BlueBull, por la parte de Paraty Tech; mientras que la gestora ha recibido el respaldo de Deloitte en M&A, y Gómez-Acebo & Pombo y EY en materia legal y fiscal.

La empresa malagueña ofrece una plataforma totalmente personalizable que permite a los hoteles gestionar reservas directas, precios y disponibilidad a través de sus propios canales directos online (sitio web) y offline (teléfono). Su popularidad se debe a su interfaz intuitiva, su fácil integración con los sistemas de gestión de propiedades y su capacidad para aumentar significativamente las reservas directas, reduciendo así la dependencia de las agencia de viajes online.

Con sede en Torremolinos, donde cuenta con 160 empleados, y sucursales en Portugal (Albufeira) y México (Cancún), su motor de reservas ya está presente en países como Italia, Marruecos, Reino Unido, Grecia, Colombia, Chile, Argentina, República Dominicana o Japón. El negocio principal, basado en comisiones, se complementa con una gama de servicios adicionales que incluyen marketing digital y centros de contacto externalizados.

Paraty Tech ha logrado un importante crecimiento de ingresos al arrebatar cuota de mercado a proveedores tradicionales y realizar ventas cruzadas con su cartera de servicios, lo que le ha permitido situar el negocio en los 16 millones de euros. Precisamente en este 2025, ha sido incluida en el Deloitte EMEA Technology Fast 500, ocupando uno de los puestos de esta clasificación internacional que reconoce a las tecnológicas de más rápido crecimiento en la región de Europa, Oriente Medio y África.

A raíz de la operación, Oakley apoyará a Paraty para "acelerar su expansión internacional y buscar adquisiciones estratégicas en el sector de la tecnología de viajes para crear un líder a gran escala con una oferta de productos más amplia", explica la gestora de capital riesgo.

Líder del mercado

"Vemos una oportunidad significativa para respaldar empresas tecnológicas de rápido crecimiento, lideradas por sus fundadores, en toda la península Ibérica. Gina y Franz ya han convertido a Paraty en un líder del mercado que está revolucionando todo el sector de las reservas hoteleras, no solo en el mercado local, sino cada vez más a nivel global. Esperamos apoyar al equipo en su transformación en un líder internacional", asegura Peter Duben, cofundador y socio director de Oakley Capital.

Por su parte, Gina Matheis, cofundadora y CEO de Paraty Tech, señala que "buscábamos un socio que compartiera nuestra visión y que se alineara con nuestro ADN, basado en una filosofía centrada en el cliente, con un claro enfoque en aportar valor". "La sólida trayectoria de Oakley con fundadores ibéricos, a través de inversiones como Idealista, Seedtag y vLex, los convirtió en la elección natural para nosotros", apunta.

Acelerar el crecimiento

"Este acuerdo representa un impulso significativo porque nos permitirá acelerar nuestro crecimiento, ampliar capacidades e invertir aún más en tecnología, servicio y equipo. Es una oportunidad para llevar nuestra propuesta de valor al siguiente nivel sin perder lo que nos ha definido desde el primer día. Seguimos siendo la misma empresa, con la misma forma de entender este sector, las mismas prioridades y la misma manera de tomar decisiones", añade.

Oakley Capital, que tiene 12.700 millones en activos bajo gestión, ha aterrizado hasta ahora en el mercado español en compañías reconocidas como Idealista y ha logrado grandes retornos con su venta a Cinven, así como en vLex, otra empresa recientemente desinvertida con una alta valoración (1.000 millones de euros aproximadamente). Por su parte, en el ámbito internacional participa en empresas como IU Group, Cegid o Dexters.

La gestora británica, fundada en 2002 y uno de los principales inversores paneuropeos de private equity en el middle market, ha captado más de 2.200 millones de euros de nuevo capital institucional procedente de Europa, Norteamérica y Asia, además de en nuevos mercados como Australia y Latinoamérica.