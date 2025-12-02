La conservera Ubago Group crece a doble dígito hasta un negocio récord de 257 millones impulsada por Mercadona

La conservera malagueña Ubago Group disparó su negocio un 16,3% hasta alcanzar una facturación de 257 millones de euros al cierre del ejercicio 2024. Una cifra que no solo supone un récord en los más de 90 años de trayectoria de la compañía, sino que le permite alzarse como un gigante de la industria pesquera a nivel nacional, impulsada por su histórica relación con Mercadona, de quien es proveedor desde hace más de tres décadas y que sustenta en torno al 70% de las ventas del grupo.

La empresa mantiene la senda de fuerte crecimiento que le ha llevado a sumar 100 millones a sus ingresos desde 2018 y que solo se vio interrumpida en 2020, un ejercicio en el que, pese a la pandemia, logró mantener la facturación. Así se desprende de las cuentas consolidadas depositadas en el Registro Mercantil, que reflejan también que el beneficio de 2024 se situó en 8,83 millones de euros, ligeramente por encima –un 0,6% más– del contabilizado en el año anterior.

La conservera, que tiene un plan inversión de 20 millones para el bienio 2024-2025 en la automatización de su producción, cuenta en estos momentos con seis centros de trabajo, de los que tres se ubican en Andalucía –Málaga, y las localidades gaditanas de La Línea de la Concepción y Barbate–, dos en Marruecos y uno en Cabo Verde. Entre todas sus plantas, transforma más de 70 millones de kilos de pescado anuales y emplea a 1.800 personas, aunque la plantilla descendió un 16% el pasado ejercicio.

El grueso de las ventas, casi el 90%, se concentra en el mercado nacional, con productos que van desde el salmón y bacalao ahumados hasta salazones y conservas tradicionales como caballa, melva, sardinas o mojama de atún, además del llamado Caviartic, un sucedáneo vegetal de caviar. Respecto a las exportaciones, el abanico en el exterior abarca países de Europa (como Italia, Alemania o Francia), el continente americano (desde EEUU hasta Cuba), Oriente Próximo y África.

De Galicia a Málaga

Actualmente, la matriz Ubago Group Mare –presidida por Neyla El Bouzidi desde hace algo más de dos años– está participada de forma mayoritaria por Pilwat S.L., con un 58,4%, y la marroquí Cumarex, que ostenta un 29,73%; mientras que el consejero Andrés Espinosa tiene en sus manos el porcentaje restante. La sociedad distribuyó un dividendo de 2,82 millones de euros el pasado ejercicio, un 15% más, según datos de Insight View, herramienta de información mercantil de Iberinform.

El grupo Ubago nació a finales de los años 20 del siglo pasado de la mano de una familia gallega como una pequeña conservera, cuya sede trasladó a Málaga en 1953. Desde esta ubicación inició el lanzamiento comercial del langostillo –conocido también como corruco–, un molusco bivalvo difícil de encontrar en el mercado español que solo se produce en caladeros de las costas gaditanas y malagueñas, al tiempo que dio el pistoletazo de salida a su crecimiento regional y a la diversificación de productos.

Alianza con Mercadona

En este sentido, entre las décadas de los 70 y los 80, la firma con sede central en Málaga TechPark amplió su catálogo de conservas, se expandió hacia tierras gaditanas y realizó sus primeras incursiones en mercados exteriores, aunque el gran salto se produjo hace 35 años al convertirse en aliada de la compañía que preside Juan Roig, lo que impulsó al grupo a convertirse en un referente nacional de la industria de transformación de productos pesqueros.

La historia de la empresa no ha sido, no obstante, un camino de rosas, ya que su estructura accionarial se rompió de forma abrupta en 2011, cuando el último miembro de la familia fundadora, Eugenio Martínez de Ubago, hasta entonces presidente y propietario de la mayoría, vendió el 51% de su participación al resto de socios -Felipe Fernández, a través de Inversiones Dilany, José Luis Roselló y Andrés Espinosa- por una cuantía que no fue desvelada y a cambio de quedarse con el negocio del bacalao.

Salmón ahumado: producto estrella

Los movimientos accionariales desestabilizaron incluso la relación entre el grupo pesquero y Mercadona, si bien la colaboración se retomó a pleno rendimiento hace una década y, en estos momentos, Ubago es proveedor del gigante valenciano, tanto bajo la marca Hacendado como con su propia enseña, en productos como bacalao, mojama, Caviartic y otras conservas, aunque la estrella es el salmón ahumado, con unas ventas de 4,5 millones de kilos (33 millones de unidades) solo en 2024.

El salmón de la firma andaluza es de la variedad atlántica y se cría en Noruega en condiciones controladas que garantizan el bienestar animal. Tras la captura de los ejemplares seleccionados por su calidad, tamaño y textura, el pescado se traslada en un trayecto de cinco días para su procesado en la planta de Málaga, donde en menos de 24 horas es despiezado, limpiado, ahumado con humo natural generado por madera de haya, envasado y enviado a los lineales de los supermercados.