Andalucía lidera el mercado inmobiliario español entre señales que apuntan a un cambio de ciclo

Andalucía lidera el mercado inmobiliario español entre señales que puede indicar un cambio de ciclo. Así lo indican los datos provisionales del Colegio de Registradores, que confirman que Andalucía es la comunidad con mayor impulso del mercado inmobiliario español durante enero de 2026. El avance estadístico publicado por la institución indica que el mes presenta una caída en las compraventas a nivel nacional y, al mismo tiempo, un incremento sostenido de las hipotecas, lo que sugiere una transición hacia una nueva fase del ciclo inmobiliario.

Según los Registradores, en España se inscribieron unas 113.600 compraventas en enero, un 4,2% menos que un año antes. El descenso fue más intenso en vivienda, con una caída del 7%. La institución precisa que es la mayor contracción desde mediados de 2024, después del repunte observado en noviembre y diciembre del año pasado.

Andalucía sostiene el mayor volumen de operaciones en un mes de retroceso general

En este contexto, Andalucía se sitúa como el mayor mercado del país, con más de 21.000 compraventas totales registradas y más de 12.000 operaciones de vivienda, cifras que superan a Cataluña, Valencia y Madrid. Los Registradores subrayan que la comunidad mantiene este liderazgo incluso en un escenario de moderación, lo que refleja la solidez de su demanda y el tamaño de su mercado.

El avance detalla que otras regiones registran descensos muy superiores en las operaciones totales, como Madrid, Canarias, Aragón o Asturias. Frente a esas oscilaciones, Andalucía ofrece un comportamiento más estable y arrastra por volumen buena parte del tono general del mercado español.

El Colegio de Registradores informa de que en España se constituyeron 50.800 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles en enero, un 4,1% más que un año antes. Algo más de 40.000 correspondieron a viviendas, con un incremento del 5,5%. La institución destaca que el crédito mantiene diecinueve meses consecutivos de crecimiento tanto en hipotecas totales como en hipotecas sobre vivienda.

En este ámbito, Andalucía vuelve a ocupar la primera posición. Los Registradores atribuyen a la comunidad 11.100 hipotecas totales y unas 9.100 sobre vivienda, cifras que la sitúan por encima del resto de autonomías. El avance explica que la comunidad registra un incremento del 17% en hipotecas sobre todo tipo de inmuebles y una subida del 19,8% en las financiaciones de vivienda, porcentajes que la colocan entre los territorios con mayores avances junto a Ceuta, Extremadura y Navarra.

La institución añade que las hipotecas sobre vivienda representan en España el 78,9% de las compraventas. En el caso andaluz, ese peso se amplifica por volumen y consolida a la comunidad como el mayor motor financiero del mercado.

Una transición que sitúa a Andalucía en el centro del ajuste nacional

El Colegio de Registradores describe una evolución con fases bien diferenciadas: una etapa inicial de crecimiento, una moderación progresiva desde el verano, un rebote a final de 2025 y una nueva caída en enero de 2026. En paralelo, la financiación mantiene una trayectoria ascendente que suaviza el impacto del ajuste en la actividad.

La combinación de caída en compraventas y aumento en hipotecas sugiere, según los Registradores, un posible cambio de fase en el mercado, ya que el crédito suele anticipar movimientos posteriores en la actividad. Ese desacoplamiento se observa con especial claridad en Andalucía debido a su liderazgo simultáneo en compraventas y financiación.

Los Registradores concluyen que la comunidad es determinante para interpretar la evolución del mercado inmobiliario español, porque cualquier variación en su actividad tiene un efecto directo sobre los datos agregados del país.