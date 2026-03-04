Andalucía, el gran feudo de Aldi en España: la cadena abre en Mijas su tienda número 500 y suma ya 113 supermercados en la región

Aldi ha elegido Andalucía para plantar su hito más simbólico en España. La cadena de supermercados de origen alemán inaugura este 4 de marzo en Mijas (Málaga) su establecimiento número 500 en el país, un dato que no es casual.

Andalucía es la comunidad autónoma donde la compañía tiene mayor presencia, con 113 tiendas abiertas a cierre de febrero de 2026, más de 1.700 trabajadores y una superficie comercial que supera los 120.000 metros cuadrados, un 31% más que en 2021. En los últimos cinco años, la red andaluza ha crecido con más de 40 nuevos establecimientos.

La nueva tienda, ubicada en la Avenida Carmen Sáenz de Tejada de Mijas, cuenta con una sala de ventas de cerca de 1.200 metros cuadrados y un equipo inicial de 15 empleados.

Es el último eslabón, por ahora, de una expansión sostenida que la compañía no tiene intención de frenar.

Málaga lidera, pero el mapa se extiende por toda la región

Dentro de Andalucía, la provincia de Málaga concentra la mayor implantación con 33 tiendas, lo que supone cerca del 30% de la superficie comercial de Aldi en la región. Le siguen Sevilla con 28 establecimientos y Cádiz con 18, las otras dos provincias más pobladas de la comunidad.

El resto del mapa se completa con Granada y Almería, con 10 tiendas cada una; Córdoba, con 7; Huelva, con 4; y Jaén, con 3, las provincias del interior donde la penetración de la cadena es aún más limitada pero donde también se observa un crecimiento progresivo.

Este despliegue territorial se sustenta logísticamente en la plataforma de Dos Hermanas (Sevilla), que abastece tanto a los supermercados andaluces como a los de Extremadura y da servicio a cerca de 98 establecimientos.

Es uno de los siete centros logísticos con los que Aldi opera en España, y una pieza clave para garantizar la eficiencia de la cadena de suministro en el sur del país.

1,5 millones de clientes y casi la mitad de los hogares andaluces

Más allá de los metros cuadrados y los puntos de venta, los datos de penetración en el consumidor andaluz son los que mejor ilustran el calado del modelo Aldi en la región.

Según la compañía, más de 1,5 millones de clientes en Andalucía realizan ya su compra habitual en sus supermercados. Prácticamente la mitad de los hogares andaluces (el 46,5%) elige Aldi para su compra semanal, y 2 de cada 5 hogares de la comunidad ya forman parte de su base de clientes regular.

La cadena sustenta su propuesta en un surtido donde nueve de cada diez productos son de marca propia, lo que le permite mantener lo que la propia empresa define como un "dique de contención" de precios en el sector.

Según sus propios datos, sus clientes ahorraron una media de 40 euros semanales en 2025, lo que equivale a cerca de 2.000 euros anuales por hogar, una cifra nada menor en un contexto en el que el coste de la cesta de la compra sigue siendo una de las principales preocupaciones de las familias españolas.

A ese modelo de precio bajo se suma una apuesta por el producto local que la compañía subraya como parte de su identidad en la región: Aldi trabaja con más de 80 proveedores andaluces, el 12% del total de sus proveedores nacionales, y oferta más de 250 referencias de origen andaluz en sus tiendas de la comunidad.

Muchos de esos productos se distribuyen también al resto de España, lo que convierte a la cadena en un canal de salida para la producción agroalimentaria andaluza más allá de sus propias fronteras.

Más empleo y más tiendas en 2026

La compañía ha anunciado que en 2026 abrirá siete nuevas tiendas en Andalucía y contratará a 150 nuevos empleados en la región, lo que elevaría su plantilla andaluza por encima de los 1.850 trabajadores.

El crecimiento del último ejercicio ya fue notable: en 2025, Aldi inauguró siete establecimientos en la comunidad y reabrió otro, con aperturas recientes en municipios como Palma del Río, Pozoblanco y Dos Hermanas, localidades de tamaño medio que reflejan la voluntad de la cadena de acercarse también a mercados más allá de las grandes capitales.

El empleo generado por Aldi en Andalucía supera ya los 1.700 puestos de trabajo directos, una cifra que, sumada al efecto tractor sobre los proveedores locales, tiene un impacto económico real en la región.

En los últimos tres años, los empleados de Aldi en la comunidad han aumentado en más de un 20%.

La compañía destaca que su modelo, basado en la eficiencia y el volumen, permite mantener esa red de empleo con condiciones estables y una estructura de tienda que requiere equipos de entre 10 y 20 personas por establecimiento.

El contexto nacional: 500 tiendas, 8 millones de clientes y una cuota del 2%

La apertura de Mijas se produce en un momento de madurez expansiva a nivel nacional. Aldi cuenta ya con más de 8.000 empleados en España, un 42% más que hace cinco años, y ha alcanzado los 8 millones de clientes en el conjunto del país.

Su cuota de mercado se sitúa en el 2%, según datos de Worldpanel by Numerator, y la compañía se ha consolidado como la cadena de supermercados que más ha crecido en número de clientes en los últimos cuatro años.

Para 2026, prevé abrir 40 nuevas tiendas en toda España, lo que situaría su red total por encima de los 540 establecimientos antes de que acabe el año.

Aldi llegó al mercado español en 2002 y forma parte del grupo Aldi Nord, una de las mayores cadenas de alimentación a escala mundial, con más de 88.000 trabajadores repartidos en ocho países europeos: Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal y España.

Más de dos décadas después de su aterrizaje en el país, su apuesta por Andalucía como principal mercado interior es, probablemente, su declaración de intenciones más elocuente.