CBNK se refuerza en Andalucía con el objetivo de triplicar el negocio en tres años

CBNK redobla su apuesta por Andalucía. El consejero delegado del banco nacido de la fusión de Bancofar y Banco Caminos, Enrique Serra, detalla que la entidad ha inaugurado una nueva oficina de 400 metros cuadrados en la calle Madrid, junto a la plaza Nueva, y se marca como meta duplicar su volumen de negocio en la ciudad en un plazo de tres años, un objetivo que forma parte del plan andaluz diseñado por el grupo.

La entidad reemplaza un local previo de 90 metros cuadrados que tenía desde la etapa de Bancofar y eleva las prestaciones del nuevo espacio, concebido para operar como lugar de encuentro con farmacéuticos, ingenieros y otros colectivos profesionales. Serra subraya que la oficina aspira a convertirse en un centro de referencia para asesoramiento y actividad institucional, aprovechando la posición central junto a la Plaza Nueva y el potencial económico de la capital andaluza. Dentro de este despliegue regional, CBNK mantiene presencia también en Málaga –donde lanzó el modelo de oficina que ahora replica–, además de Córdoba y Algeciras.

Interior de la nueva oficina bancaria en Sevilla. / M. G.

Un impulso en Sevilla para consolidar la estrategia regional

El directivo sostiene que la elección de Sevilla obedece a criterios de mercado y a la coherencia con el modelo de negocio del banco. Serra afirma que la ciudad reúne un ecosistema sanitario relevante y un tejido industrial y tecnológico en expansión, dos vectores que encajan con la propuesta de valor de CBNK. La oficina nace para reforzar la vinculación con estos colectivos y para captar perfiles profesionales que requieren servicios financieros especializados.

CBNK no se considera un banco generalista y asienta su posicionamiento en una relación personal con el cliente. “El modelo está por encima del medio”, afirma Serra, al defender que la atención humana constituye la base del servicio y que el tamaño de la nueva sede responde a esa filosofía. En Andalucía, el banco cuenta con un equipo de entre 15 y 20 profesionales y prevé incorporaciones en Sevilla asociadas al negocio de empresas. La oficina actual opera con cinco personas.

Beneficios, solvencia y un volumen gestionado que representa la mitad del balance

La expansión territorial se apoya en un desempeño financiero que el consejero delegado presenta como consolidado. CBNK cerró 2025 con un beneficio después de impuestos de 19 millones de euros, una cifra que, según Serra, crecerá un 20% en 2026 hasta 22 millones de euros netos, con una referencia interna de 30 millones de euros antes de impuestos. El ejecutivo sitúa estos resultados como la duplicación de los niveles registrados hace una década.

En dimensión, el banco cuenta con un balance cercano a 3.000 millones de euros, al que añade 1.500 millones de euros en activos fuera de balance dentro de fondos de inversión, pensiones y carteras gestionadas. Ese volumen equivale al 50% del tamaño del balance. En solvencia, Serra destaca una ratio superior al 16% y una morosidad próxima al 2%, indicadores que vincula a una política de riesgos disciplinada y a una cartera estable.

Enrique Serra, CEO de CBNK. / M. G.

La especialización en farmacias y el avance entre ingenieros como motores de crecimiento

El directivo identifica dos sectores como pilares del negocio en la región. El primero es el farmacéutico. CBNK alcanza una penetración de alrededor del 30% de las farmacias de Sevilla, unas 870 boticas, y su objetivo es sumar otro 30% durante los próximos 3 años. El segundo es la ingeniería. En Andalucía existen 8.000 ingenieros colegiados, de los que la entidad vincula al 20%, con expectativas de crecimiento mediante nuevos convenios institucionales.

Serra atribuye parte de la ventaja competitiva a la financiación específica para farmacias con garantía mobiliaria, gestionada por un equipo de riesgos familiarizado con el sector. Asimismo, destaca la consolidación de la banca privada. El banco defiende un enfoque conservador orientado a la preservación del capital, apoyado en una gestora propia de fondos y planes de pensiones. La oferta se completa con productos para autónomos, como planes de empleo simplificados con ventajas fiscales, y con una actividad aseguradora centrada en responsabilidad civil profesional para médicos, farmacéuticos e ingenieros.

Con esta combinación de sede ampliada, especialización sectorial y previsiones de crecimiento, Sevilla se convierte en una pieza determinante del plan de expansión de CBNK, al que Serra atribuye un papel esencial en el desarrollo regional del banco durante los próximos tres años.