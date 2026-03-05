Borrasca en Airef

Apenas ha dejado María Jesús Montero que se cumpla el plazo de mandato de Cristina Herrero como presidenta de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) para poner sobre la mesa el nombre de su candidata, Inés Olóndriz. La economista catalana, actual secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, que dirige la vicepresidenta primera, debe ser ratificada por los grupos parlamentarios, por lo que su nombre se ha incorporado ya a la diana de los ataques de la oposición para próximas batallas parlamentarias. El PP ya ha calentado el hemiciclo. Con su habitual compostura avinagrada, la vicesecretaria Cuca Gamarra ha pedido "rechazar esa colonización" del organismo recordando su participación en acuerdos de financiación entre PSC y ERC.

Herrero, que ha afirmado que "la independencia se construye con análisis rigurosos", recomendó que su sucesor (o sucesora) debía salir de dentro de la Airef para garantizar la independencia, el rigor y la objetividad. Como ocurrió cuando ella sustituyó a José Luis Escrivá cuando este pasó a ocupar el Ministerio de la Seguridad Social. A su juicio, ello permite "decir las cosas como son" y tener "la disposición a formular recomendaciones, aun cuando resulten incómodas", como ha pasado con sus opiniones sobre las pensiones o el ingreso mínimo vital.

No parece que se la haya tenido muy en cuenta. En todo caso, Olóndriz, que trabajó en la agencia de calificación S&P y en el ayuntamiento de Barcelona como responsable de presupuestos.

Se sabe la lección y deberá tener en consideración todo eso si sale elegida. Tendrá que demostrar la validez que exige la ley en cuanto al "reconocido prestigio" y "experiencia mínima de 10 años en materia de análisis presupuestario, financiero y económico del sector público", además de la independencia, característica el organismo lleva en el nombre y de la que ha hecho gala su antecesora.