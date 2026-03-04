Prodiel pide tres meses más para negociar con un pool bancario la deuda de 110 millones

La división de desarrollo de parques fotovoltaicos de Prodiel, ahora Novamper, ha solicitado al Juzgado Mercantil de Sevilla otros tres meses para negociar con un pool de bancos la reestructuración de su deuda, que asciende a 110 millones de euros, según fuentes consultadas por El Conciso. Novamper, en preconcurso de acreedores, espera cerrar antes de junio un acuerdo con sus acreedores financieros que incluya una quita de la deuda del 90%, lo que supondría condonar más de 95 millones de euros. La crisis de Prodiel ha pillado de lleno a BBVA, CaixaBank, Sabadell, Santander, Bankinter, Ibercaja, Abanca y Aresbank, que firmaron el crédito sindicado.

Prodiel (Proyectos de Instalaciones Eléctricas), cuyo CEO es Miguel Somé, firmó en 2019 un crédito sindicado y avales por 179 millones de euros para hacer frente a las necesidades de su circulante y financiar el crecimiento de la compañía sevillana en pleno proceso de expansión de las energías renovables y, especialmente, de la fotovoltaica. La firma sevillana, que fue adquirida por la compañía suiza SmartEnergy, vio descender su facturación y aumentar sus pérdidas, lo que le obligó en 2022 a reestructurar 144 millones de euros del crédito sindicado, y un año después volvió a refinanciar 150 millones de euros con el compromiso de pagar en 2026 la deuda sin quita.

Sin embargo, las cosas no han ido mejor para la división de desarrollo de parques fotovoltaicos de Prodiel y ante la imposibilidad de cumplir su compromiso de devolución del total de la deuda este año, la compañía solicitó el preconcurso con el fin de intentar una tercera reestructuración financiera, aunque esta vez con quita para evitar el concurso de acreedores de una empresa que afirma tener proyectos para desarrollar parques fotovoltaicos que suman 1 GW de potencia. Tras negociar tres meses, el tiempo se le acaba a Prodiel, lo que le ha llevado a pedir al Juzgado otros tres meses de gracia para seguir negociando. Prodiel ha pedido al pool bancario una quita del 90%. Los problemas de la división de desarrollo de renovables de Prodiel no afectan de momento a la filial de construcción de parques (EPC), que tiene proyectos por 400W.

De otro lado, la Corte Arbitral de Brasil falló a favor de la compañía Scatec Solar Brasil Servicos de Engenharia, filial de la multinacional noruega Scatec, que reclamaba a Prodiel 10 millones de euros por incumplimientos en un contrato. Durante años, Scatec reclamó esa deuda a Prodiel e intentó sin éxito ejecutar sus bienes, optando al final por solicitar el concurso de acreedores necesario de la filial de desarrollo de proyectos de Prodiel. El Juzgado Mercantil de Sevilla rechazó su pretensión y Scatec no recurrió en el plazo de veinte días, por lo que el auto es firme, librando así a Prodiel de perder el control de la compañía en favor de un administrador concursal.

SmartEnergy Invest AG adquirió en 2023 la totalidad de las participaciones de la sociedad dominante del grupo Prodiel, subrayando su administrador único que el comprador manifestó "expresamente su compromiso de apoyo financiero con el fin de garantizar la continuidad de la actividad de la sociedad en el corto plazo". En base a ello, Envatios Invest, propiedad en un 100% de Envatios World e integrante de la división de desarrollo de proyectos de Prodiel, consideró que la sociedad disponía de recursos suficientes para continuar su actividad, razón por la que formuló las cuentas anuales aplicando el principio de empresa en funcionamiento, a pesar de que Envatios Invest declaró en 2024 un patrimonio neto negativo de 44 millones de euros, ejercicio económico en el que sólo facturó 4,1millones de euros y perdió 45,5 millones de euros.