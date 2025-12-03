El Hub Defensa Andalucía activa la creación de la aceleradora tecnológica ‘DefTech’

El presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno Muruve, y el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, han firmado en el marco del congreso-exposición NISE Sevilla 2025, que se celebra en FIBES, un protocolo destinado a impulsar la creación de la aceleradora ‘DefTech’, un programa dirigido a startups tecnológicas con soluciones aplicables tanto en el ámbito civil como en los sectores de defensa y seguridad.

La aceleradora se establece como instrumento ejecutor del Hub Defensa Andalucía, promovido por Fedeme. Su objetivo es integrar startups en cadenas industriales estratégicas, fomentar empleo de alta cualificación, avanzar en soberanía tecnológica, reforzar la seguridad nacional desde Andalucía y atraer inversión e internacionalización al ecosistema empresarial de la región.

El Hub Defensa Andalucía suma ya 70 empresas vinculadas, un entorno que crece de forma notable y en el que el 40% de las compañías comenzará a trabajar directamente en actividades relacionadas con defensa gracias a esta alianza. Este avance consolida un espacio de talento, colaboración y diversificación territorial en toda Andalucía.

El programa ‘DefTech’ tendrá una duración de 16 semanas, estructuradas en tres fases: una primera etapa “Foundations”, de cuatro semanas; un bloque de “Development”, que abarcará desde la quinta hasta la duodécima semana; y una fase final “Scale”, hasta completar el proceso. La previsión es acelerar 12 startups, combinando formación especializada, acompañamiento y validación técnica.

La metodología contempla un 60% de actividades online, con masterclasses, mentorías y workshops técnicos, y un 40% de sesiones presenciales, que incluirán testing en instalaciones específicas, espacios de networking y un Demo Day para la presentación pública de los proyectos.

Las áreas tecnológicas prioritarias incluyen inteligencia artificial y machine learning, robótica y drones, ciberseguridad, comunicaciones, materiales avanzados y energía, ámbitos considerados esenciales para reforzar la competitividad y la innovación en sectores de alta especialización.

Con este paso, el Hub Defensa Andalucía consolida su posición como plataforma estratégica para el desarrollo tecnológico, conectando industria, startups y administraciones públicas en torno a un proyecto de impacto regional y proyección internacional.

Respaldo institucional

El presidente de Fedeme ha manifestado que "con la puesta en marcha de la aceleradora 'DefTech' damos un paso decisivo para situar a Andalucía en la vanguardia de la innovación aplicada a la defensa y la seguridad. Desde el Hub Defensa Andalucía queremos que esta iniciativa se convierta en un motor para integrar 'startups' y pymes tecnológicas en las cadenas de valor estratégicas, generar empleo altamente cualificado y atraer inversión. Nuestro objetivo es claro: fortalecer la competitividad del sector, impulsar la soberanía tecnológica y consolidar a Sevilla como epicentro nacional e internacional en este ámbito".

Por su parte, Gómez Villamandos ha subrayado que "el sector de la defensa cuenta con una altísima capacidad para generar empleo de calidad y altamente cualificado y especializado", con una cifra de casi 23.000 empleados en la comunidad, distribuidos en los sectores aeroespacial, naval, terrestre y de la seguridad, de los cuales el 71% es empleo directo e indirecto, correspondiendo el 29% restante a empleo inducido.