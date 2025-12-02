El reflotador de empresas Navarro Bernal puja por la franquicia sevillana La Mar de Gambas

El reflotador de empresas en crisis José Manuel Navarro Bernal ha presentado una oferta vinculante por la franquicia sevillana La Mar de Gambas, dentro del proceso de venta de la unidad productiva que se ha iniciado el Juzgado Mercantil 1 de Sevilla. A finales de noviembre se declaró el concurso de acreedores de las empresas Cervecerías La Mar de Gambas, Cervecerías la Perra Gorda, Distribuciones y Depósito de Bebidas Los Alcores y Eurosur de Cervecerías, así como Catering y Cocedero Santa Lucía, con domicilio social en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra y ligados al empresario Manuel Alcerrica.

Las franquicias y establecimientos asociados para los que ha pujado Navarro Bernal están repartidos por las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Se trata de cervecerías y bares con un tique medio de compra entre 15 y 20 euros por persona. Alcerrica emprendió en el sector de la hostelería en 2007 con la cervecería Santa Lucía de Alcalá de Guadaíra, aunque después le cambió el nombre por La Mar de Gambas , llegando a superar el medio centenar de establecimientos. En Madrid llegó a abrir cuatro restaurantes en calle Preciados y el barrio de Salamanca pero la llegada del Covid dio al traste con sus planes, sufriendo importantes tensiones económicas, que han derivado finalmente en la declaración de insolvencia.

Moda y construcción

Por su parte, Navarro Bernal se ha hecho en los últimos años con las unidades productivas de conocidas empresas del sector de la moda, la obra civil o el tratamiento de aguas dentro de procesos concursales. En 2024 el empresario adquirió en el Juzgado Mercantil 3 de Sevilla la unidad productiva de la compañía sevillana Motian de movimiento de tierras, que llegó a facturar 12 millones de euros. Navarro Bernal la compró con el compromiso de mantener su actividad tres años y 83 empleo, así como buscar sinergias con su empresa Sevillana de Tubos.

También en 2024, el empresario sevillano se adjudicó, a través de la empresa Sevicuir, la unidad productiva de la compañía murciana Hijos de Juan Martínez (HJM), dedicada a la curtición, elaboración y compraventa de pieles, con clientes como Mango o la tienda alemana Zalando. Navarro Bernal asumió la deuda con proveedores y la Seguridad Social; se subrogó 37 de los 42 trabajadores, casi el 90% de la plantilla, y se comprometió a mantener la actividad al menos tres años.

El grupo de empresas de Navarro Bernal tiene intereses en el sector químico, sanitario y alimentario, contando con más de 200 empleados y superando sus empresas -que no consolidan- una facturación de más de 35 millones de euros. Entre sus compañías están Sevillana de Tubos -de la que tiene un 33% y está especializada en tubería de plástico-; el 48% de Plásticos de Huelva; el 40% de Arteoliva, ubicada en Palma del Río (Córdoba), una compañía que produce gazpacho y bechamel, cuyos activos compró en 2016; el 100% de Hijos de Juan Martínez (HJM), el 100% de Motian y el 44% de Stein, una fábrica de puentes grúa. Además, es copropietario de clínicas oftalmológicas. En 2020, la firma PH Tecnology (que nació con los activos de la antigua Plásticos Huelva) selló la fusión con Grupo Seta, constituyendo Seta PH Tecnology para liderar el sector de las soluciones para el tratamiento de aguas