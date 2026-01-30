Booking niega que su negocio haya causado daños económicos a los hoteles españoles ante la polémica por las cláusulas de paridad

La demanda colectiva impulsada por el despacho Eskariam contra Booking.com ha vuelto a situar en el foco a las cláusulas de paridad y su impacto en el sector hotelero, tras una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2014 que cuestiona la proporcionalidad de este tipo de condiciones contractuales. En este contexto, El Conciso ha hablado con Pilar Crespo (Sevilla, 1984), responsable de Booking en España y Portugal, que rechaza la existencia de daños económicos y defiende el modelo de colaboración de la plataforma con los establecimientos turísticos.

La polémica se remonta a 2004, cuando Booking comenzó a operar en España incorporando en sus contratos -siempre de forma voluntaria, según Crespo- las llamadas cláusulas de paridad amplia, en la que los hoteles se comprometían a ofrecer en la plataforma el precio más bajo de sus habitaciones frente a cualquier otro canal de venta, incluidas otras agencias online y la venta directa. A partir de 2015, y tras los cambios regulatorios impulsados por países como Francia o Alemania, estas condiciones evolucionaron hacia cláusulas de paridad estrecha, que ya no afectaban a otras plataformas, pero sí seguían limitando la posibilidad de ofrecer precios más bajos en los canales propios del establecimiento.

El despacho que lleva la demanda explica que estas prácticas habrían generado un perjuicio económico sostenido, con un daño preliminar estimado en torno al 2% de los ingresos del hotel, de acuerdo con los análisis realizados por la consultora internacional Compass Lexecon.

Desde la plataforma, sin embargo, niegan de forma tajante la existencia de cualquier perjuicio. "No hablamos de daños porque no están acreditados, ni medidos, ni creemos que existan ni hayan existido", afirma la responsable de Booking en España y Portugal. A su juicio, el modelo de Booking se ha basado desde sus inicios en la libertad de decisión de los hoteles. "Nuestro modelo es flexible y abierto, y permite a los 'partners' elegir cómo quieren trabajar con nosotros. Esa libertad nunca se ha limitado; al contrario, siempre hemos buscado aportar valor para que sus negocios sigan creciendo", subraya.

Otro de los elementos clave del debate es la eliminación de las cláusulas de paridad en el marco de la Ley de Mercados Digitales a nivel europeo. Desde Booking insisten en que esta supresión no responde a la constatación de un daño previo. "Las cláusulas se eliminaron no porque existiera una prueba de perjuicio a los hoteles, sino como consecuencia de una decisión política que afecta a grandes plataformas con un determinado volumen de usuarios, y que no es específica del sector turístico", explica la responsable de la compañía en España y Portugal.

Lejos de haber provocado un impacto negativo, Crespo asegura que la eliminación de estas condiciones no ha alterado la relación con los hoteles ni la evolución del negocio: "No hemos notado pérdida de usuarios ni de confianza. Seguimos creciendo". Según detalla, las conversaciones con los establecimientos se centran de manera recurrente en cómo optimizar resultados e incrementar la demanda. "El eje de nuestras reuniones es siempre cómo aportar más valor y cómo ayudar a que los hoteles sigan desarrollando su negocio", añade.

En este contexto, Crespo se muestra crítica con la propuesta de la demanda colectiva y con el mensaje que se está trasladando al sector. "Entendemos que, en parte, se anime a los hoteles a sumarse porque, en principio, parece que no pierden nada, pero es importante analizar de dónde surge todo esto", advierte Crespo, que apunta a la existencia de "intereses detrás" que promueven este tipo de iniciativas.

La responsable de la plataforma en España y Portugal alerta, además, del riesgo de generar expectativas que luego no se cumplen. "Este tipo de especulaciones son peligrosas, porque pueden llevar a confusión y a una expectativa mal gestionada", señala, antes de subrayar la importancia del sector hotelero para la economía nacional. "No es positivo para un sector tan relevante en España y, en particular, para Andalucía", señala, reiterando que Booking no cree que los hoteles hayan sufrido perjuicio alguno como consecuencia de su modelo de negocio.

Andalucía, un lugar estratégico para Booking

En particular, Andalucía ocupa un lugar central en la estrategia de Booking, una relación que, según explica Crespo, se ha construido sobre una colaboración "estrecha, confiada y altamente estratégica" con el tejido hotelero de la comunidad. "Somos parte de su organigrama", resume, aludiendo a un modelo de trabajo basado en la proximidad y el acompañamiento continuo a los establecimientos.

La apuesta de la plataforma por el territorio andaluz se materializó de forma clara en 2011, con la apertura de su primera oficina en la región, ubicada en Málaga, a la que siguió en 2015 la sede de Sevilla, con el objetivo de intensificar su presencia y reforzar el contacto directo con los 'partners'. Aunque ya existían relaciones previas, Crespo subraya que la implantación física marcó un punto de inflexión. "Tener oficinas locales nos permite estar lo más cerca posible de los hoteles, asesorarles de forma flexible y personalizada y entender la idiosincrasia del territorio", señala.

En una comunidad "tan rica y diversa" como Andalucía, esta cercanía cobra especial relevancia. Desde la oficina de Málaga se cubre Andalucía Oriental, con un foco destacado en la Costa del Sol como uno de los grandes polos turísticos, además de provincias como Granada o Almería. Por su parte, la sede de Sevilla da soporte a la capital andaluza -segundo destino más buscado en Booking en España el pasado año- y a otras zonas en crecimiento como Cádiz, donde propuestas como la Ruta de los Pueblos Blancos figuran entre las más demandadas de cara a 2026. Una evolución que, según Crespo, refleja la diversidad de destinos y la "democratización del turismo" en la región.

La relación de Booking con Andalucía también se extiende al ámbito institucional. La compañía mantiene una colaboración estrecha con las asociaciones hoteleras provinciales y relaciones fluidas con los organismos públicos, participando en iniciativas público-privadas vinculadas al desarrollo del sector. "Como gran compañía tenemos la responsabilidad de formar parte del diálogo", afirma Crespo, que resume esta filosofía en dos conceptos: apoyo y entendimiento.

Un ejemplo reciente de esta colaboración fue el encuentro con el consejero de Turismo, Arturo Bernal, en Córdoba, tras ser Andalucía reconocida por los usuarios de Booking como la región más acogedora de España, con Cazorla (Jaén) entre los municipios más hospitalarios a nivel mundial.