La justicia alemana refuerza las reclamaciones de los hoteles españoles frente a Booking por las cláusulas de paridad

El frente judicial contra Booking por el uso de las cláusulas de paridad suma un nuevo pronunciamiento relevante en Europa que refuerza la posición de los hoteles españoles que preparan demandas millonarias. El Tribunal Regional de Berlín II ha dictado una resolución en la que considera que las cláusulas de paridad impuestas por la plataforma a los hoteles desde el año 2000 son contrarias al derecho de la competencia, al restringir la libertad de los establecimientos para fijar precios y condiciones de venta.

Según recoge la nota de prensa del propio tribunal, tanto las cláusulas de paridad amplias como las estrechas tienen un efecto directo sobre la competencia en la distribución del alojamiento turístico, al limitar la capacidad de los operadores hoteleros para ofrecer precios distintos en otros canales. En consecuencia, la resolución reconoce el derecho de 1.099 hoteles alemanes a ser compensados por los daños y perjuicios sufridos como resultado de la aplicación de estas cláusulas contractuales.

No obstante, la resolución introduce también matices relevantes. Por un lado, inadmite que las comisiones abonadas a Booking deban ser reembolsadas automáticamente. Por otro, la sentencia no cuantifica los daños sufridos por los hoteles, una cuestión que deberá abordarse en un procedimiento posterior específicamente destinado a la determinación del perjuicio económico. Además, el fallo no es firme y puede ser recurrido en apelación.

Booking ha traslado a este medio una reflexión sobre esta resolución: “Valoramos positivamente que el Tribunal de Berlín haya respaldado aspectos clave de nuestra posición y haya desestimado parte de las reclamaciones presentadas. Reiteramos que el uso pasado de las cláusulas de paridad, que dejaron de aplicarse en Alemania en 2016, no vulneró la normativa de competencia y contribuyó a fomentar un entorno competitivo en beneficio tanto de los viajeros como de nuestros colaboradores. Seguimos orgullosos de nuestro papel en el impulso de un sector turístico europeo sólido y dinámico, y continuaremos apoyando a nuestros partners para favorecer el crecimiento de las economías locales en todo el continente”.

Un precedente clave para España

Más allá del impacto en Alemania, la resolución adquiere una relevancia directa para el mercado español. El fallo valida, según fuentes jurídicas, las bases sobre las que se está articulando la primera gran demanda de hoteles españoles, impulsada por Eskariam, cuyo volumen económico supera ya los 300 millones de euros.

En este contexto, los expertos subrayan que no puede equipararse sin más la situación alemana con la española. A diferencia de lo ocurrido en Alemania, donde las cláusulas de paridad dejaron de aplicarse en 2016, en España estas prácticas se mantuvieron hasta junio de 2024, lo que amplía de forma significativa el periodo potencialmente afectado. A ello se suma un elemento diferencial clave: el abuso de posición de dominio que Booking ejerció en el mercado español, una circunstancia que fue acreditada y sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

De hecho, en julio de 2024, la CNMC impuso a Booking la mayor multa de su historia hasta ese momento, un hito que, según los impulsores de las reclamaciones, permite sostener que el alcance del daño reclamable por los hoteles españoles es sensiblemente superior al reconocido en Alemania.

Desde Eskariam destacan, además, las ventajas de la vía nacional frente a otros planteamientos. La estrategia en España permite mantener una mayor proximidad con los clientes, evitar complejidades jurídicas asociadas a la litigación transfronteriza -como la determinación de la ley aplicable- y agilizar los procedimientos, adaptando la defensa a la realidad específica del sector hotelero español y reforzando su eficacia tanto desde el punto de vista jurídico como económico.

El peso del análisis económico

La propia resolución del Tribunal de Berlín II pone el acento en un aspecto que los especialistas consideran determinante: la necesidad de un análisis económico riguroso para acreditar el daño reclamable. El tribunal señala expresamente que, en el procedimiento inicial, no se aclaró el importe real de los daños sufridos por los operadores ni si estos se debían de forma causal al uso de las cláusulas de paridad, lo que obliga ahora a los hoteles alemanes a iniciar un nuevo proceso de cuantificación.

Este punto refuerza, según explican desde Eskariam, la estrategia seguida en España. La firma lleva trabajando desde el inicio con un informe económico de daños elaborado por la consultora internacional Compass Lexecon, con el objetivo de aportar una base sólida y técnicamente consistente a las reclamaciones.

En palabras de David Fernández, CEO de Eskariam, esta resolución “pone de relieve la importancia del análisis económico en este tipo de litigios” y respalda el enfoque adoptado por su equipo. Según señala a este medio, contar con un informe riguroso permite avanzar en la construcción de un caso alineado con las realidades jurídicas y económicas del sector hotelero español, un elemento que considera esencial para el éxito de una reclamación de esta naturaleza.