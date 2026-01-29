Apple cierra 2025 con récord de ingresos gracias al iPhone, que marca el mejor trimestre de su historia

Apple ha cerrado el trimestre navideño con cifras récord en todos los frentes principales. La compañía de Cupertino ha registrado unos ingresos totales de 143.756 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 16% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando facturó 124.300 millones. Este dato supera además las expectativas que tenía la propia compañía, según han reconocido en el comunicado oficial.

El beneficio neto ha alcanzado los 42.097 millones de dólares, frente a los 36.330 millones del año pasado, lo que supone un incremento del 15,9%. Más impresionante aún es el dato del beneficio por acción diluido, que ha subido un 19% hasta situarse en 2,84 dólares, estableciendo un nuevo récord histórico para la compañía. Esta cifra refleja no solo el aumento de beneficios, sino también el efecto de los programas de recompra de acciones, que han reducido el número de títulos en circulación.

El iPhone vuelve a ser la estrella indiscutible

El iPhone ha protagonizado su mejor trimestre de toda la historia, con ventas de 85.269 millones de dólares, un 23,3% más que los 69.138 millones del mismo periodo del año anterior. Según Tim Cook, consejero delegado de Apple, este resultado se debe a una "demanda sin precedentes" y la compañía ha batido récords de ventas en todos los segmentos geográficos sin excepción. Este dato confirma que el ciclo de renovación del iPhone, probablemente impulsado por las capacidades de inteligencia artificial de los modelos más recientes, está funcionando mejor de lo esperado.

Los servicios también han marcado un nuevo máximo histórico, alcanzando los 30.013 millones de dólares, un 14% más que el año anterior (26.340 millones). Este segmento, que incluye Apple Music, iCloud, Apple TV+, la App Store y otros servicios digitales, continúa siendo una fuente de ingresos cada vez más importante para la compañía, aportando estabilidad y márgenes muy elevados.

Rendimiento mixto en el resto de categorías de producto

El Mac ha experimentado un descenso en sus ventas, pasando de 8.987 millones a 8.386 millones de dólares, una caída del 6,7%. Por el contrario, el iPad ha mostrado un crecimiento moderado, subiendo de 8.088 millones a 8.595 millones (un 6,3% más). La categoría de wearables, hogar y accesorios (que incluye el Apple Watch, AirPods y HomePod) ha retrocedido ligeramente, de 11.747 millones a 11.493 millones, una bajada del 2,2%.

China vuelve a impulsar el crecimiento geográfico

Por regiones geográficas, destaca especialmente el extraordinario comportamiento de China, que ha sido el mercado con mayor crecimiento. La región de Greater China (que incluye China continental, Hong Kong y Taiwán) ha generado 25.526 millones de dólares, frente a los 18.513 millones del año anterior, lo que supone un espectacular incremento del 37,9%. Este dato es particularmente relevante porque Apple había experimentado cierta debilidad en este mercado en trimestres anteriores, y estos resultados confirman una recuperación muy sólida.

América sigue siendo el mayor mercado, con 58.529 millones de dólares (un 11,2% más), seguido de Europa con 38.146 millones (+12,7%). Japón ha alcanzado los 9.413 millones (+4,7%) y el resto de Asia-Pacífico ha sumado 12.142 millones (+18%).

Márgenes y rentabilidad al alza

El margen bruto de Apple se ha situado en 69.231 millones de dólares, frente a los 58.275 millones del año anterior, lo que representa un incremento del 18,8%. Esto significa que la compañía está siendo más eficiente y rentable en su operación. El margen bruto en términos porcentuales ha pasado del 46,9% al 48,2%, una mejora notable que refleja tanto el mix de productos vendidos (con más iPhones y servicios de alto margen) como posibles mejoras en la cadena de suministro.

Los gastos operativos han subido de 15.443 millones a 18.379 millones, con un incremento especialmente notable en investigación y desarrollo, que ha pasado de 8.268 millones a 10.887 millones de dólares (un 31,7% más). Esta inversión refleja el compromiso de Apple con el desarrollo de nuevas tecnologías, probablemente relacionadas con inteligencia artificial, realidad aumentada y futuros productos.

Generación de caja y retribución al accionista

La compañía ha generado 53.925 millones de dólares en efectivo de las operaciones durante el trimestre, casi el doble que los 29.935 millones del año anterior. Según Kevan Parekh, director financiero de Apple, este "rendimiento empresarial récord y los sólidos márgenes" han permitido devolver casi 32.000 millones de dólares a los accionistas durante el trimestre.

De hecho, Apple ha recomprado acciones propias por valor de 24.701 millones de dólares y ha pagado dividendos por 3.921 millones. Además, el consejo de administración ha declarado un dividendo trimestral de 0,26 dólares por acción, pagadero el 12 de febrero de 2026 a los accionistas registrados el 9 de febrero.

Base instalada y perspectivas futuras

Apple ha anunciado también que su base instalada ha superado los 2.500 millones de dispositivos activos, un hito significativo que Tim Cook ha destacado como "testimonio de una increíble satisfacción del cliente". Esta amplia base de usuarios es crucial para el crecimiento futuro del negocio de servicios y representa una ventaja competitiva importante.

En el balance, Apple ha incrementado su efectivo y equivalentes de 35.934 millones a 45.317 millones de dólares, mientras que ha reducido ligeramente su deuda a corto y largo plazo. El patrimonio neto de los accionistas ha aumentado de 73.733 millones a 88.190 millones, reflejando la sólida generación de beneficios del trimestre.

En resumen, Apple ha presentado unos resultados trimestrales excepcionales que superan las expectativas y establecen nuevos récords históricos en ingresos totales, beneficio por acción, ventas de iPhone y servicios. La recuperación en China y el impulso de la inteligencia artificial parecen estar detrás de este rendimiento sobresaliente.