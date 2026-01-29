Trabajo pacta la subida del SMI solo con los sindicatos

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, preside la mesa de diálogo social para la subida del SMI.

El Ministerio de Trabajo ha cerrado este jueves un preacuerdo con UGT y CCOO, al que no se han sumado las patronales CEOE y Cepyme, para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026 hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas.

Según ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión celebrada hoy, las patronales, a las que ha agradecido su trabajo en la mesa, no se han sumado a este pacto tras semanas de negociación.

Las patronales CEOE y Cepyme ya habían avanzado esta mañana su rechazo a la propuesta fiscal planteada por el Gobierno para compensar a las empresas ante la subida del SMI y que han calificado de "trilera" con condiciones "inalcanzables" para las empresas.