El Gobierno planteará a la CEOE deducciones fiscales de hasta el 100% para las nuevas contrataciones por encima del SMI

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una comparecencia tras el Consejo de Ministros

El Gobierno planteará este jueves a los agentes sociales una nueva propuesta que permita pactar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026 y que incluye una deducción del impuesto de sociedades para las empresas que aumenten los trabajadores con retribuciones por encima dicho salario.

El incentivo podrá alcanzar el 100% de la subida del SMI siempre que el incremento de plantilla con sueldos superiores a esa retribución mínima sea igual o superior al 15%.

La deducción será de una cuarta parte de la subida bruta del SMI en el caso de que se incremente la plantilla con sueldos por encima de esa retribución menos de un 5%; la mitad, en el caso de que aumente entre un 5% y un 10%; y de tres cuartas partes en el caso de que aumente entre un 10 y un 15%.

Respecto al tamaño de las empresas, podrán beneficiarse aquellas con plantillas inferiores a 100 trabajadores si contratan al menos un empleado a tiempo completo durante un año con un sueldo superior al SMI, mientras que las compañías que tengan más de 100 empleados, las contrataciones deberán ser como mínimo dos.

El Ministerio de Trabajo ha convocado mañana a patronal y sindicatos a una nueva reunión en la que se pretende aprobar definitivamente la subida del SMI del 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, exenta de tributar en el IRPF.

La nueva propuesta que el Ejecutivo llevará este martes a la mesa incluye otros condicionantes, como que únicamente podrán aplicar la reducción prevista "las empresas cuyos gastos de personal superen el 70% de los gastos de explotación".

Además, la plantilla media total de las empresas que se acojan a este incentivo deberá mantenerse o incrementarse respecto al inicio de dicho período y "sostenerse durante los dos años posteriores" al de la subida, que es 2026.

El incumplimiento de estos requisitos, según la nueva propuesta, dará lugar a la regularización de las cantidades indebidamente reducidas, así como de los correspondientes intereses de demora.

El Ministerio de Trabajo ya planteó este lunes a los agentes sociales una propuesta de incentivos fiscales en un intento de atraer a la CEOE al pacto.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido este miércoles que le gustaría alcanzar un acuerdo tripartito, es decir, que lo apoyen patronal y sindicatos, y ha insistido en que "lo que hace el Gobierno es mejorar la vida de la gente".