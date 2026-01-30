La flota del Golfo de Cádiz tacha de "desastre" la cuota de pesca de cigala asignada

La flota andaluza del Golfo de Cádiz tacha de "desastre" la cuota de pesca de cigala para este año 2026 asignada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una situación completamente distinta a la que se encuentra la captura de boquerón, que aumenta hasta un 55% respecto a 2025.

Según las resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y las explicaciones ofrecidas en un comunicado por el Ministerio de Luis Planas, el reparto nacional de captura de cigala parte de una reducción considerable, del 23,33%, al pasar de 60 a 46 toneladas. La pérdida para los barcos del Golfo de Cádiz es mayor, de más del 50%: de 32 a 15 toneladas. Llama la atención que a pesar de las restricciones de pesca en algunas subzonas, los pescadores del Cantábrico disfrutarán de un aumento de cuota de un 24%, con 31 toneladas totales.

Los barcos de Huelva y Cádiz se verán beneficiados, al menos, de la subida de la cuota de boquerón en un 55%, lo que se traduce en 3.890 toneladas, para llegar a las 10.938. En concreto, a partir de este domingo 1 de febrero la flota de cerco podrá retomar la actividad con esta especie.

Las resoluciones detallan las asignaciones de otras especiales, como la merluza, el jurel, el gallo o el rape, que se reconocen como "parte esencial de la tradición culinaria española y de la oferta gastronómica que identifica a España a nivel internacional", apunta el Ministerio en su comunicado. Las 10.982 toneladas de merluza aportan "estabilidad" a la flota del Cantábrico y Noroeste, del Golfo de Cádiz y de arrastre de aguas de Portugal. También se incrementa la cuota de gallo hasta las 4.375 toneladas, mientras que se mantiene el cupo de captura de rape con un máximo de 4.293 toneladas, "considerada suficiente para cubrir las necesidades de la flota española durante toda la campaña".

Reacción del sector

Entre todas las cantidades establecidas para las distintas poblaciones de peces, la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) se detiene en las dos que más afectación tiene para los barcos andaluces, en este caso, del Golfo de Cádiz, como son la cigala y el boquerón.

"El Ministerio lo que hace ahora es publicar las cuotas que se fueron conociendo en diciembre", precisa Manuel Fernández Belmonte, presidente de la entidad. En este tiempo, el sector ha podido analizar las consecuencias que estas asignaciones tienen para el sector, "y los comentarios son los mismos", advierte. Especial preocupación muestran sobre la pesca de cigala, porque la decisión "es un desastre". "Nos reducen cuota y nos la dejan en un 50% de lo que teníamos, de 30 baja a 15 toneladas", expone. "Es inaceptable el daño que nos hace al sector del arrastre", critica.

Por el contrario, la federación reconoce la satisfacción por el aumento de la atribución para capturar boquerón, "del 63%", apunta. Se trataba de una demanda de la flota atendida parcialmente. El sector entendía que la mejora de stock elevada que habían detectado debía reflejarse en los estudios científicos que sirven para regular las pesquerías y que, sin embargo, no han plasmado la situación actual al cien por cien. "Si hubieran atendido a la realidad, todavía la cuota sería mucho mayor", añade Fernández Belmonte. Aún así, califica la subida de "importante e interesante" para el sector del cerco del Golfo de Cádiz.

En septiembre la Federación Nacional de Pesca Artesanal (Fenapa) denunciaba que la falta de cuotas para el cerco del Golfo de Cádiz hacía inviable la continuidad de la flota y el mantenimiento de 600 puestos de trabajo directos y unos 3.000 indirectos. Advertían, por eso, entre otras soluciones, que los barcos de cerco necesitaban "más posibilidades" de pesca de la especie del boquerón. Su planteamiento se hace ahora efectivo con el incremento de la cuota para 2026.