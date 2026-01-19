El Ministerio y el sector pesquero acuerdan flexibilizar el reglamento de control europeo

Los errores u omisiones de las cantidades de captura menores de 50 kilos en el diario de a bordo no constituirán infracción si la declaración de desembarque recoge la cifra exacta de la pesca de cada especie. Es una de las flexibilidades acordadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el sector pesquero, después de la reunión mantenida este lunes en Madrid por las medidas que introducía el nuevo reglamento de control de la Unión Europea. La Secretaría General de Pesca, organismo con el que se ha desarrollado la negociación, adoptará la resolución oportuna para adaptar la normativa.

Según explica el Ministerio en un comunicado junto a la Federación nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) y la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Secretaría que dirige Isabel Artime, dará las instrucciones concretas a los servicios de inspección y control pesquero para aplicar las disposiciones de su resolución. Esta incluirá que la obligación de facilitar información de las capturas en cada lance de pesca que el reglamento europeo refiere en su artículo 14.2.g) se entenderá cumplida cuando se facilite al menos una vez al día antes de la entrada a puerto o en el lugar de desembarque.

El acuerdo entre el Gobierno y el sector también reduce el tiempo de aviso de llegada a puerto. Frente a la obligación de anunciarlo con cuatro horas de antelación, los buques lo comunicarán en el momento en el que pongan rumbo a los muelles, sin que esto se aplique a supuestos que tienen fijados plazos específicos para la notificación previa o buques que estén sujeos a obligación de preaviso. Los representantes del sector pesquero han manifesto su compromiso de colaboración para aplicar las nuevas medidas. Habrá un nuevo encuentro para evaluar su ejecución.

Solicitud de cambios en el reglamento

España solicitará a la Comisión Europea una propuesta de modificación del reglamento de control de tal modo que se asuma las flexibilidades acordadas con el sector: que los errores en las anotaciones para cantidades inferiores a 50 kilos por especie no constituyan incumplimiento. De hecho, mientras este cambio se tramite, pedirá a la Comisión la modificación del anexo IV del Reglamento 2023/2842 mediante un acto delegado, para que estos errores no se consideren infracción grave. El Gobierno presentará el denominado "punto varios" en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea del próximo 26 de enero, que se reúne en Bruselas, para tratar estas cuestiones.

Protestas de pescadores en Madrid. / Víctor Lerena/EFE

Protestas previas

La cita en la Secretaría General de Pesca ha venido precedida de movilizaciones de los pescadores llegados desde distintos puntos del país a Madrid, que se han concentrado ante las dependencias gubernamentales al grito de "somos pescadores, no somos delincuentes". La flota pesquera del país permanecía en la jornada amarrada en una jornada de huelga con pleno seguimiento, también en Andalucía, y que incluía el cierre de lonjas.

"Queremos trabajar" y "gobierne quien gobierne, los mares no se venden" son algunas de las proclamas que los manifestantes, llegados de Andalucía, Galicia, Asturias o Cantabria, prefirieron. Entre las voces de los representantes de las distintas cofradías que se alzaron, se escucharon términos como "aberración" o "ruina total". "Si vamos a ir a la mar para que nos sancionen y nos arruinen, mejor estamos parados", advertía un pescador de Lugo.