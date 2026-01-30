La economía española crece un 2,8% en 2025 animada por el consumo de los hogares y la inversión

La economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, tras acelerar dos décimas su crecimiento en el último trimestre del año, hasta el 0,8%, según el avance de datos de Contabilidad Nacional publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo estadístico ha revisado a la baja las tasas del PIB interanual del primer, segundo y tercer trimestre de 2025, así como el crecimiento trimestral del primer trimestre, que pasa del 0,6% al 0,5%.

El repunte trimestral del PIB en el cuarto trimestre se vio impulsado por la demanda interna, que aportó un punto al crecimiento, frente al comportamiento del sector exterior, que restó dos décimas al avance de la economía española en la recta final de año.

La demanda nacional contribuyó con 3,6 puntos al crecimiento del 2,8% de 2025, dato tres décimas superior al del año anterior. Por su parte, la demanda externa restó ocho décimas, lo que supuso un punto menos que 2024.

Este impulso de la demanda interna responde al fuerte repunte de la inversión, que avanzó un 6,3% en 2025, tasa 2,7 puntos superior a la de 2024 y la más elevada desde 2018. Por su parte, el gasto público creció un 1,8% el año pasado, tasa 1,1 puntos inferior a la de 2024 y la menos pronunciada desde el ejercicio 2022.

El PIB a precios corrientes para el conjunto del año 2025 se situó en 1.685.783 millones de euros, un 5,7% más que en 2024.

Todos los sectores económicos presentaron crecimientos en 2025, con la construcción a la cabeza (+5,6%), seguido de los servicios (+3,2%), la industria (+2,3%) y de la agricultura (+0,5%).

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el cuarto trimestre en el 2,6%, una décima menos que en el trimestre anterior y su menor tasa en dos años, en concreto, desde el cuarto trimestre de 2023.

El Ministerio de Economía ha destacado que la tasa trimestral del 0,8% lograda en el último cuarto de 2025 supone "el mayor ritmo de crecimiento trimestral de todo el ejercicio" y se debe "al dinamismo del consumo de los hogares y de la inversión, en un contexto internacional de incertidumbre".

El gasto público, estancado en el final del año

En concreto, entre octubre y diciembre, el gasto en consumo final de los hogares se incrementó un 1%, lo mismo que en los dos trimestres anteriores, mientras que el gasto público desaceleró su crecimiento 1,2 puntos, hasta el 0,1%.

Por su parte, la inversión aumentó un 2,2% trimestral, lo mismo que en el trimestre previo, tras acelerarse en tres décimas el crecimiento de la inversión en vivienda, hasta el 2,7% y al incremento de la inversión en productos de la propiedad intelectual en un 2,5%, frente al 2,3% del trimestre previo.

En cuanto al sector exterior, que restó dos décimas al crecimiento del cuarto trimestre, las exportaciones subieron un 0,8% entre octubre y diciembre, en contraste con el retroceso del 0,7% del trimestre anterior. Por su lado, las importaciones aceleraron una décima su alza trimestral, hasta el 1,4%.

PIB interanual

Al igual que en el caso del PIB trimestral, al crecimiento interanual del 2,6% sólo contribuyó la demanda interna, al aportar 3,6 puntos, frente a la contribución negativa de un punto de la demanda externa, que lleva ya cinco trimestres consecutivos con aportaciones negativas.

En tasa interanual, el consumo creció un 2,9%, una décima más que en el trimestre anterior, tras acelerarse una décima tanto el consumo de los hogares, hasta el 3,3%, como el gasto público, que avanzó un 1,7%.

La inversión, por su parte, desaceleró 1,4 puntos su avance interanual respecto al tercer trimestre, hasta el 6,8%, pese a que la inversión en vivienda aceleró tres décimas su crecimiento, hasta el 7,3%. En cambio, la inversión en maquinaria, bienes de equipo y armamento creció un 5,8%, frente al 11,5% del trimestre previo.

En cuanto a la demanda externa, las exportaciones aceleraron su incremento interanual siete décimas, hasta el 3,5%, mientras que las importaciones avanzaron dos décimas más, hasta el 6,9%, su mayor tasa desde el primer trimestre de 2023.

El empleo modera su crecimiento

Según Estadística, el empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, creció un 2,8% en tasa interanual, cinco décimas menos que en el trimestre precedente. En términos intertrimestrales, el empleo avanzó un 0,3%, su menor tasa desde el segundo trimestre de 2024.

Las horas efectivamente trabajadas aumentaron un 2,2% interanual en el cuarto trimestre de 2025, cuatro décimas menos que en el trimestre previo, y subieron un 1,2% trimestral, una décima más.

Por su parte, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo descendió un 0,2% interanual en el último cuarto del ejercicio, sumando tres trimestres en negativo, en tanto que la productividad por hora efectivamente trabajada subió un 0,4%, tasa tres décimas superior a la del trimestre anterior.