La aeronáutica andaluza Sofitec es proveedora de los paneles defectuosos del fuselaje del Airbus A320

La aeronáutica sevillana Sofitec es la responsable de los paneles defectuosos del fuselaje del A320, según Reuters y Bloomberg, que aseguran que los hechos fueron puestos en conocimiento de los clientes del reactor por parte de Airbus en una presentación oficial de una hora. El fabricante de aviones anunció esta semana que inspeccionará 628 aviones A320, de pasillo único, por posibles defectos en los paneles del fuselaje.

A preguntas de El Conciso, Sofitec guarda silencio sobre esta información, mientras que Airbus ni confirma ni desmiente que sea la empresa andaluza la responsable de esos paneles defectuosos. El fabricante europeo de aviones se limita a decir que "independiente de quien sea el proveedor, Airbus es responsable". Asimismo, añade que "se trata de una fuente dual, con un proveedor externo y otro interno. La no conformidad se originó en el proveedor externo".

El gigante europeo subraya que "el problema de calidad afecta potencialmente a un número limitado de paneles metálicos del A320. En algunos casos, el proceso de producción de estos panales de producción de estos panales dio lugar a un espesor insuficiente o excesivo".

Instalaciones en Córdoba de la aeronáutica andauza Sofitec / M. G.

Preguntado sobre si el proveedor externo que hizo los paneles defectuosos continuará siendo suministrador de esas piezas para el A320, Airbus destaca que "se ha identificado y contenido el origen del problema y ahora todos los panales de nueva producción cumplen con todos los requisitos". Los paneles fabricados que han sido revisados son cinco, tres de la parte delantera y dos de la trasera del avión.

La revisión de los reactores buscará detectar fallos de calidad en la carrocería del avión, un proceso que podría romper la cadena de entrega de pedidos que Airbus tenía planificada. De hecho, Airbus ha rebajado la previsión de entrega de los aviones comerciales en 2025 por problemas de fuselaje del A3320. La presentación a aerolíneas de Airbus vista por Reuters mostró que el número total de aviones que necesitan inspecciones por problemas de calidad recientemente descubiertos en paneles metálicos en la parte frontal de algunos aviones era de 628, incluidos 168 ya en servicio. Esta cifra también incluye 245 en las líneas de ensamblaje, según la presentación, de los cuales fuentes del sector dijeron que unos 100 están destinados a ser entregados este año. Otros 215 se encuentran en una fase más temprana de producción llamada Ensamblaje de Componentes Mayores.

Además, se han encontrado problemas de espesor similares en algunos paneles de la parte trasera y otras secciones del avión, aunque ninguno se encuentra en aviones actualmente en servicio, según la presentación. “Confirmamos que la población de aviones potencialmente afectados está tanto en producción como en servicio”, dijo un portavoz de Airbus, sin comentar sobre las cifras específicas.

Este problema surge poco después de que se supiera que la compañía Airbus iba a llevar a cabo la revisión de 6.000 aviones A320 para comprobar su software y descartar que funcionen mal bajo una radiación solar intensa. A diferencia del retiro de emergencia de miles de Airbus A320 para una actualización de software durante el fin de semana, el problema del fuselaje no se está tratando como una cuestión de seguridad inmediata, dijeron las fuentes.

Sofitec Aero, especializada en ingeniería y fabricación de componentes aeronáuticos desde 1999, ha reforzado su capital con una inyección de 20 millones de euros aportados por su fundador y único accionista, el ingeniero José Miguel Hernández (Sevilla, 1976), una operación que contado con el apoyo financiero del fondo Oquendo Capital