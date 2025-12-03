Airbus rebaja la previsión de entrega de aviones comerciales en 2025 por los problemas con el fuselaje del A320

Airbus anunció este miércoles que ha reducido su objetivo de entregar 820 aviones comerciales este año a sus clientes para dejarlo en "alrededor de 790" después de haber detectado un problema de calidad en el fuselaje de aeronaves de la familia A320 que podría afectar hasta a 628 unidades en fabricación.

En un comunicado, el fabricante aeronáutico europeo explicó que disminuye ese objetivo "a la luz del reciente problema de calidad de los proveedores en los paneles de fuselaje, que ha afectado al flujo de entregas de la familia A320".

En cualquier caso, insistió en que eso no supone modificar las previsiones financieras que había dado al presentar el 29 de octubre los resultados de los nueve primeros meses, lo que significa un resultado neto operativo (ebit) ajustado de unos 7.000 millones de euros y un flujo de caja de alrededor de 4.500 millones.

La compañía va a publicar el próximo viernes las cifras de los aviones que había entregado hasta finales de noviembre.

Hasta finales de octubre, había puesto en manos de sus clientes 585 aeronaves, lo que le dejaba muy lejos de los 820 de su meta inicial.

En 2024, Airbus había entregado 766 aviones, lo que significaba más que en 2023 (entonces fueron 735) pero cuatro menos que el último objetivo que se había fijado, y que ya había revisado a la baja durante el pasado año a la vista de las dificultades que tenía para mantener la cadencia.

Este año, hasta el final del verano acumulaba retrasos significativos, sobre todo por los problemas de aprovisionamiento de motores, sobre todo del fabricante CFM, la empresa común entre el francés Safran y el estadounidense GE.

Aún no ha recuperado el ritmo prepandemia

Antes de la pandemia, que trastocó profundamente la industria aeronáutica mundial con un bajón radical en la producción de la que no ha conseguido todavía recuperarse, Airbus había entregado 863 aeronaves en 2019.

De hecho, el gran reto para Airbus es continuar con el incremento en la cadencia de fabricación de sus aviones comerciales, a lo que viene a contribuir, entre otras cosas, la entrada en funcionamiento de una segunda línea de ensamblaje de su complejo en Tianjin, China.

El grupo europeo pretende elevar esa cadencia hasta 75 unidades al mes en el horizonte de 2027 para su familia estrella de aviones de pasillo único, el A320.

Airbus afirma que el incidente está "identificado" y "controlado"

Los nuevos problemas de fuselajes se hicieron públicos el lunes, cuando Airbus se esforzó en subrayar que el incidente estaba "identificado" y "controlado".

El hecho es que llegaba unos pocos días después de que Airbus se viera envuelto en una crisis al anunciar que se iba a tener que modificar el programa informático del sistema de control de alrededor de 6.000 unidades en servicio de los A320 por un problema de vulnerabilidad en caso de fuerte radiación solar.

No obstante, el lunes puntualizó que se había conseguido resolver ese problema con una modificación a distancia para la inmensa mayoría de los aviones y que quedaban algo menos de un centenar pendientes, los más antiguos, para los que iba a ser necesaria una intervención directa en los propios aparatos.