Hitachi Energy se refuerza en Andalucía tras adquirir el 100% de la sevillana especializada en almacenamiento EKS Energy

Hitachi Energy, líder global en electrificación, ha finalizado la compra a Powin del 20% que no tenía de EKS Energy, empresa con sede en Sevilla y referente en electrónica de potencia y soluciones de control y almacenamiento energético.

Con esta operación, que se produce en un contexto en el que Powin se ha declarado en quiebra en EEUU, Hitachi Energy pasa a ser propietario único de eks Energy, y "da un paso decisivo en la ampliación de su presencia en el mercado español", señala la empresa en un comunicado.

En octubre 2023, Hitachi Energy, con sede en Suiza, adquirió a Powin el 80% de EKS Energy, después de que en julio de 2022 la empresa estadounidense comprara a Green Power Technologies, fundada en 2002 por un grupo de ingenieros sevillanos, la mayor parte de sus activos, agrupados en EKS.

La adquisición supone un paso más en el reforzamiento de Hitachi en Andalucía, que ya ha anunciado una inversión de 80 millones de euros en su fábrica de transformadores en Córdoba para dar respuesta a la fuerte demanda de estos equipos.

Apuesta clara por el negocio de la conversión de potencia y el almacenamiento energético

Con el paso de comprar el 20% restante de EKS, la firma "podrá optimizar la integración tecnológica, ampliar aún más su negocio de conversión de potencia y almacenamiento energético" dentro de los BESS (Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías), y "responder con rapidez a las necesidades cambiantes de los clientes", asegura en su nota Hitachi. EKS Energy facturó 180 millones de euros en 2024 y espera en este ejercicio incrementar de manera sustancial su negocio. Cuenta con 200 empleados en todo el mundo, en su inmensa mayoría de alta cualificación.

Centro de excelencia en Sevilla con vistas a que se convierta en un 'hub' tecnológico

La empresa afirma que tras su desembarco en EKS, ha desarrollado de un centro de excelencia en Sevilla, donde la empresa tiene su sede, "con el objetivo de fomentar una colaboración más estrecha en investigación y desarrollo (I+D). Con este paso, la capital hispalense podría convertirse en el futuro en un 'hub' tecnológico que funcionaría como banco de pruebas de pruebas de nuevos productos, lo que convertiría a Eks en un referente mundial de innovación dentro del ámbito de Hitachi.

Fuerte presencia en Australia, EEUU y Perú

Las soluciones de conversión de potencia de Hitachi Energy están presentes en proyectos de gran relevancia como la Waratah Super Battery en Nueva Gales del Sur (Australia), un complejo sistema de baterías con 850 MW de potencia y 1.680 MWh de capacidad de almacenamiento que se espera que esté en servicio a finales de este año. Actualmente, EKS concentra el 80% de su facturación en Australia, Chile y EEUU, y se quiere expandir más en Europa y Asia.

EKS Energy, por otro lado, lanzó a comienzos de este año una nueva plataforma de convertidores de potencia WD4 refrigerados por líquido que "refuerza aún más el rendimiento y la escalabilidad los BESS para integradores de sistemas".

"Los convertidores de potencia desempeñan un papel esencial al conectar la fuente de energía con el suministro eléctrico, asegurando que la corriente y el voltaje se equilibren correctamente en función de la demanda del usuario final. Son sistemas con gran intensidad de datos que, combinados con la conectividad IoT y las capacidades de gestión energética de Hitachi Energy, proporcionan información y análisis avanzados para maximizar la fiabilidad del suministro eléctrico. La finalización de la adquisición permitirá a Hitachi Energy innovar más rápido y mejorar la tecnología en este punto crítico de conexión a la red", señala la empresa.

“La adquisición de eks Energy refuerza el papel estratégico de España dentro de la estrategia global de Hitachi Energy. Desde Sevilla, continuaremos impulsando la innovación en conversión y almacenamiento de energía, combinando la probada tecnología de eks Energy con la escala global, la experiencia en redes eléctricas y las capacidades digitales de Hitachi Energy. Esta integración asegura continuidad para nuestros clientes actuales y abre nuevas oportunidades de crecimiento e innovación, situando a España en el corazón de la transición energética europea”, ha señalado el director general de Hitachi Energy en España, Alfredo García-Borreguero.

Hitachi Energy, con sede mundial en Suiza, emplea a más de 50.000 personas en 60 países y generamos unos ingresos de 16.000 millones de dólares estadounidenses.