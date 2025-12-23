La mina sevillana de Cobre las Cruces, vendida por 161 millones de euros a Global Panduro

Global Panduro ha comprado por 161 millones de euros (190 millones de dólares) a la canadiense First Quantum la mina sevillana de Cobre las Cruces (CLC), donde está prevista una de las mayores inversiones en Europa dentro de la minería metálica. Se trata de un proyecto en la Faja Pirítica Ibérica, entre los municipios sevillanos de Gerena, Guillena y Salteras, que tiene la bendición de la Comisión Europea, que lo ha declarado Proyecto Estratégico en su empeño en garantizar la autonomía de minerales estratégicos, como el cobre. La operación supone un final feliz para la mina sevillana de Cobre las Cruces -la más grande a cielo abierto de Europa- y su proyecto para alargar su vida veinte años más con una inversión de 850 millones de euros, sin incluir las instalaciones en energías renovables.

Según la nota emitida este martes por First Quantum Minerals, la compañía canadiense ha suscrito con Global Panduro un acuerdo vinculante para vender la mina Las Cruces en España por una contraprestación de hasta 161 millones de euros, condicionada a que el negocio alcance objetivos específicos de rentabilidad. Global Panduro adquirirá Las Cruces por una contraprestación que comprende 38,5 millones de euros en efectivo al cierre; la emisión al vendedor de un pagaré por aproximadamente 55 millones de euros (sujeto a determinados ajustes de capital circulante); hasta 67,8 millones de euros en pagos diferidos vinculados a determinados hitos del desarrollo del proyecto; y, adicionalmente, uno o varios pagos contingentes diferidos vinculados a eventos de salida y liquidez, equivalentes al 10 % de los ingresos obtenidos por encima de un umbral acordado de tasa interna de retorno. La operación de venta está sujeta a determinadas condiciones habituales y a las correspondientes aprobaciones regulatorias, y se espera que se cierre durante el primer semestre de 2026.

Global Panduro está controlada por Resource Capital Funds (RCF), un grupo de fondos de capital privado de gestión conjunta, fundado en 1998 con un mandato de inversión específico para el sector minero que abarca todas las materias primas minerales y regiones geográficas. Desde su creación, RCF ha apoyado a más de 235 empresas mineras, con proyectos ubicados en más de 55 países y en más de 35 materias primas.

Entre 2009 y 2023, Cobre Las Cruces ha desarrollado una operación de producción de cobre refinado con una pureza 99,999%, la más alta del mercado, mediante una mina a cielo abierto y una planta hidrometalúrgica. Desde el inicio del proyecto, la inversión supera los 1.100 millones de euros, con una media de 800 empleos directos entre personal propio y contratas, según la compañía. En la actualidad, la compañía avanza en un nuevo proyecto, esta vez de minería de interior, que contará con una nueva refinería polimetalúrgica para la producción de cobre, zinc, plomo y plata. Será la primera instalación metalúrgica en el mundo con estas capacidades.

La mina se ha vendido con todas las autorizaciones necesarias para explotar un nuevo yacimiento subterráneo que la haga rentable. Esta operación permitirá reactivar la mina, que en 2022 entró en pérdidas por primera vez tras el agotamiento de la mina. Por ello, desde 2021 y hasta 2023 lo que ha hecho fundamentalmente es reprocesar residuos mineros para obtener el cobre remanente y hacer cátodos con ellos. Como consecuencia de ello, en los últimos tres CLC ha perdido más de 50 millones de euros, según el Registro Mercantil.

El nuevo proyecto contempla la explotación de una mina subterránea bajo el actual depósito y una planta polimetalúrgica (denominado PMR) para la producción de cobre, zinc, plomo y plata en esta mina situada entre los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras. Además, desarrollará instalaciones de autoabastecimiento energético mediante energía solar y biomasa. El proyecto inicial preveía generar durante la construcción 1.200 puestos de trabajo directos y en la fase de operación 900 empleos directos (480 en CLC y 420 en contratas) y 1.500 indirectos e inducidos.

Para cumplir con los condicionamientos medioambentales, First Quantum encargó a Lantania la ampliación de la planta permanente de tratamiento de aguas (PPTA), que fue entregada hace un año. Esta ampliación permite incrementar por encima del 50% la capacidad para procesar y depurar agua procedente de los sistemas de drenaje de la mina, con una tecnología que permite preservar y mejorar la calidad que tenían las aguas subterráneas antes de su tratamiento y reinyección en el acuífero.

Proyecto PMR de Cobre Las Cruces, reconocido como Estratégico por la Comisión Europea / M.G.

Los últimos informes técnicos publicados indican que la mina podría albergar 41,6 millones de toneladas de mineral. Por lo tanto, la previsión de producción anual, una vez puesta en marcha la nueva mina subterránea y la refinería polimetalúrgica, es de 21.000 toneladas de cobre, 50.000 de zinc, 25.000 de plata y 35 de plata, generando un beneficio para la sociedad durante toda la vida de la mina de 2.500 millones de euros, según un informe elaborado por la Universidad de Sevilla teniendo en cuenta una vida útil de la mina de 14 años. La Junta adelantó además que la actividad podría generar para las arcas públicas unos ingresos de 400 millones de euros.

Permisos administrativos

Todos los trámites para poner en marcha el proyecto se iniciaron en 2018 y estaba previsto que estuviera operativa en 2024. La ejecución del proyecto, que cuenta con los permisos principales o troncales de la Junta de Andalucía (AAU, AAI, Concesión minera) y el Gobierno Central/Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (concesión de aguas), fue suspendida por parte de First Quantum Minerals cuando en 2024 First Quantum Mineral entró en crisis a raíz de que un juez tumbara su explotación en Panamá, que representaba la mitad de la producción anual del grupo. La compañía comunicó entonces en la Bolsa de Toronto que buscaba comprador para la mina, donde preveía una inversión de 500 millones, que posteriormente se ha elevado hasta casi 800 millones de euros.

Desde que se anunció la puesta a la venta de Cobre las Cruces, actualmente dirigida por el ingeniero Pedro Soler, hubo muchos interesados en comprar la mina, que poco a poco fueron retirándose debido a la inversión tan elevada que exigía la puesta en marcha de la nueva galería subterránea y la planta polimetálica, a lo que había que añadir el precio de compra para hacerse con la concesión de explotación minera y las instalaciones en Sevilla.

Restauracion ambiental

En junio de 2024, First Quantum acabó la rehabilitación ambiental de un tercio de la superficie del complejo minero-metalúrgico, restaurando 350 de las 1.000 hectáreas del espacio minero, que desarrolla un programa de rehabilitación ambiental progresiva desde el inicio de las operaciones en 2006. Hasta hoy, según la empresa, se han plantado más de 230.000 ejemplares de árboles y arbustos para la rehabilitación de distintas zonas del complejo, como arroyos, vías pecuarias y escombreras (zonas de acopio de tierra y roca estéril).

La Comisión Europea ha seleccionado el nuevo proyecto de refinería polimetalúrgica de Cobre Las Cruces dentro de un listado de 47 proyectos estratégicos europeos (7 de ellos en España) destinados a reforzar las capacidades internas de materias primas, fortalecer la cadena de valor europea y diversificar las fuentes de suministro. La compañía minera recibió una subvención de 3,44 millones de euros vinculado a este proyecto.