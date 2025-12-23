El Grupo García Carrión abrirá en Córdoba una de las plantas de exprimido de naranja más grandes de España

El Grupo García Carrión abrirá en la localidad cordobesa de Fuente Palmera la segunda fábrica de zumo de naranja más grande de España. Fuentes de la compañía han explicado a El Conciso que la compañía tiene previsto poner en funcionamiento la nueva planta en enero de 2027 y, cuando se encuentre a pleno rendimiento, será la segunda en capacidad de toda España, con una producción por encima del millón de kilos de fruta al día.

La compañía ha adquirido una finca de 60 hectáreas en la Vega del Guadalquivir cordobesa, zona citrícola por excelencia, en la que replicará el modelo pionero desarrollado en la localidad onubense de Villanueva de los Castillejos, que es el gran referente de su marca Don Simón y que continuará como la más grande de España.

En el caso de Córdoba, García Carrión desarrollará una primera fase centrada exclusivamente en el exprimido de la naranja, por lo que, desde el punto de vista laboral, habrá un parón productivo en los meses de verano, al término de la campaña. A medio plazo, la previsión es ampliar la planta con una mayor actividad y que funcione durante todo el año, han informado fuentes de la compañía.

Contacto con los citricultores de la Vega

Representantes del grupo han mantenido un encuentro con un grupo de 75 agricultores y agricultoras de la cooperativa San Francisco de Borja de Fuente Palmera para informarles de la línea de contratos a largo plazo que está impulsando, "orientados a aportar estabilidad y rentabilidad a las explotaciones". "Una fábrica necesita de los productores", ha animado la compañía.

La cooperativa, por su parte, ha expresado su "apoyo total" a la compañía y ha puesto a disposición sus instalaciones. Los asistentes han coincidido en el potencial "impacto positivo" que podría tener para la agricultura de toda la comarca este nuevo proyecto. En el mes de enero, de hecho, la cooperativa organizará una visita a la planta de García Carrión en Huelva para los interesados.

Una “oportunidad relevante” para la comarca

El alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha destacado que la llegada de García Carrión a la localidad "abre una oportunidad relevante para nuestro municipio y para toda la comarca". Ha subrayado, además, que la apuesta por la Colonia es “firme e importantísima”, y ha animado al conjunto de agricultores "a respaldar desde la unidad esta decisión clave mediante la rúbrica de contratos". El Ayuntamiento, además, "pondrá todos los recursos al alcance para que este proyecto pueda hacerse realidad".

El grupo es líder en producción de zumo de naranja 100% natural, que exporta a más de 150 países de todo el mundo tanto a través de su propia marca, Don Simón, como envasando con marca blanca para las principales cadenas de supermercados de España, Reino Unido o Francia. García Carrión ha subrayado así su "apuesta por fomentar y promocionar la agricultura española, reforzando su compromiso con más de 40.000 agricultores".

García Carrión, de Murcia al mundo

García Carrión es una empresa familiar que está representada actualmente por su cuarta y quinta generación, con el deseo de que continúe su sexta generación. La compañía hunde sus raíces en 1870, cuando la familia Carrión, propietarios de viñedos, empezaron a comercializar su vino en Murcia, Cartagena, Lorca y algunos pueblos próximos de la provincia de Almería.