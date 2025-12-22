Juan Villalonga: “Estamos creando en Sevilla una plataforma para personalizar la enseñanza en todo el mundo”

El empresario Juan Villalonga Navarro (Madrid, 1953), que presidió Telefónica entre 1996 y 2000, se ha especializado en los últimos años en inversiones relacionadas con la tecnología y, en especial, el desarrollo de las aplicaciones de la inteligencia artificial (IA), explica en esta entrevista que ha fundado junto a tres socios sevillanos dos empresas de base tecnológica que están radicadas en Sevilla. Por un lado, la compañía de desarrollo de software Orfebre, y por otro, Cavallino Education, dedicada a poner al servicio de la educación herramientas de IA.

Pregunta.¿A qué está dedicando su actividad profesional ahora mismo?

Respuesta.Estoy ahora mismo en Sevilla porque me he encontrado a tres sevillanos y estoy emprendiendo en dos iniciativas con ellos. Uno es Alejandro López, que es uno de los mejores científicos de datos y programadores que me he encontrado en mi vida. Luego hay otro gran profesional que es Víctor López, que es un experto mundial en el tema de la privacidad de datos y es abogado. Y luego hay otro sevillano, Umberto León, que es un líder mundial y experto en todos los sistemas cognitivos. Y entonces lo que hemos desarrollado es una compañía de desarrollo de software, que se llama Orfebre, y una plataforma –Cavallino Education– que la vamos a poner a disposición de todos los colegios y universidades para ayudarles a dar un mejor servicio y educación a los jóvenes ante los retos que se van a encontrar en su vida. Esto es necesario porque los colegios y las universidades tienen que cambiar completamente el modelo de educación, sobre todo después de la llegada de la inteligencia artificial.

P.Entonces, está inmerso en la creación de dos compañías de raíz tecnológica radicadas en Sevilla.

R.Claro. Y además, una de las cuestiones que estábamos discutiendo esta mañana era dónde ubicar las compañías. Yo creo que por ahora, y a mí me hace mucha ilusión porque nunca he tenido nada en Sevilla, es que la sede social de estas dos compañías estén en Sevilla. De hecho, la compañía de educación, el corazón de la compañía, es un laboratorio de educación que lo vamos a poner a disposición de colegios y universidades en todo el mundo.

P.¿Qué capacidades tendrá esa herramienta tecnológica?

R.Hoy en día, con la ayuda de la inteligencia artificial, nos va a permitir personalizar la educación a todos los alumnos y ayudar a los profesores. Y a las personas que siguen a todos estos alumnos nos va a ayudar a que identifiquen cuáles son las capacidades que tienen las personas y cómo ajustamos estas capacidades a las profesiones y a las exigencias de las nuevas profesiones, que además son las que ellos quieren seguir.

P.¿Cuándo calcula que se habrán transformado en una compañía que preste un servicio?

R.Estamos ya empezando a dar los primeros pasos para comercializar la plataforma y yo creo que a lo largo del año 2026 podremos contar ya con una parte importante de colegios y de universidades en todo el mundo.

P.En los últimos años, su actividad profesional se ha visto muy interesada precisamente por la inteligencia artificial, ¿no?

R.Bueno, estamos viviendo probablemente un enorme progreso en el conocimiento de la humanidad, probablemente el más importante de todos. Fíjese que los humanos estamos habituados a pensar de una manera lineal, pero ahora lo que está ocurriendo es que está ante un crecimiento exponencial del conocimiento. En la evolución del conocimiento, digo que es lineal porque ha ido lento. Cien mil años antes de Jesucristo, los humanos empezaron a hablar. El fuego lo inventan los humanos en el 40.000 antes de Jesucristo. Otro hito fue la máquina de vapor, que fue en 1.760 y viene la segunda revolución industrial. En el año 1.903 vimos los primeros aviones volando. Lo que digo es que una persona que se murió en el año 1.400 y de repente resucita 300 años después, no vería un gran cambio. Ahora eso no ocurriría. Porque lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo es totalmente disruptivo. Hoy, en cambio, hay unas máquinas que empiezan a hacer los que los humanos estamos haciendo. Puede haber tres fases en el desarrollo de la inteligencia artificial. Una es la que estamos ahora, que es una inteligencia artificial estrecha donde las máquinas hacen algunas labores de las que hacemos los humanos. Pero en tres o cuatro años, vamos a tener máquinas que van a hacer todas las labores que hacemos los humanos, porque van a poder tener memoria y tomar decisiones. Y la siguiente fase puede venir también muy rápida porque el crecimiento es exponencial, que es la superinteligencia. Y en esa superinteligencia las máquinas podrán hacer lo que los humanos podemos hacer, pero multiplicado por 20.000 veces.

P.Cuando habla de superinteligencia, ¿se refiere a la computación cuántica?

R.No, me refiero a que es el desarrollo de la inteligencia artificial en el que las máquinas nos van a superar en todo. Y aquí hay dos cuestiones que son apasionantes: una es que la muerte, por ejemplo, puede ser una enfermedad, y la otra es la gran pregunta de si las máquinas van a tener conciencia. El impacto es tan grande que todas las empresas y profesiones tienen que adoptar la inteligencia artificial, porque si no aprendemos y no la adoptamos, desapareceremos.

P.El uso actual de la inteligencia artificial necesita de la interacción humana. Claramente. ¿Cuándo ve posible eliminar ese paso? ¿Y qué peligro tiene que la máquina pueda hacer todo sin que haya una interacción humana que le dirija y le diga lo que tiene que hacer?

R.Esto es importantísimo. A mí me gusta a veces no hablar de inteligencia artificial, sino de inteligencia aumentada, que significa que los humanos vamos a poder hacer las cosas que estamos haciendo ahora de forma mucho mejor. Hay una característica: en todas las profesiones, el 25% que lo hace mejor lo va a poder hacer todavía mejor. En cambio, los que están en el 25% por abajo lo van a hacer mucho peor.

P.Pero, ¿a los de la parte inferior no les va a servir también la herramienta?

R.Sabes lo que sucede: lo que observamos hoy en día es que la gente que no quiere trabajar, cuando se enfrentan a un problema acuden directamente a la inteligencia artificial. Y eso no funciona. Lo que hay que hacer es, primero, pensar individualmente cómo resolvería yo el problema y qué ideas me vienen a la cabeza. Y entonces, cuando tú has llegado a una serie de conclusiones, acudir a la inteligencia artificial te potencia. Luego, no hay que olvidar que la inteligencia artificial tiene muchos falsos positivos. O sea, hay que saber detectar cuando la inteligencia artificial no te está dando la respuesta adecuada. Pero en lo que plantea en cuanto a la interacción de personas y máquinas, el ejemplo que yo pongo ahora, la analogía cuando pienso en el trabajo de un consejero delegado es la del director de orquesta. El director de orquesta no sabe tocar los instrumentos, pero es el que tiene que coordinar y gestionar a todos los miembros de la orquesta. Los músicos son los agentes de la inteligencia artificial y los instrumentos que tocan son las herramientas de la inteligencia artificial. El director de la orquesta va a necesitar a los agentes, a las herramientas y a los humanos, que son necesarios. Los humanos van a necesitar que las herramientas que están utilizando estén actualizadas y funcionen, y van a tener que coordinar la actuación de los agentes y de todos, actuando con objetivos comunes. Va a ser una combinación de humanos y de máquinas.

P.Entiendo que esta experiencia o asociación que está haciendo en Sevilla lo hace como inversor. ¿Cuál va a ser su papel en estas compañías?

R.Primero de todo, ya que estás hablando de la inteligencia artificial, toda esta plataforma la hemos desarrollado con programación y con inteligencia artificial. Esto hubiera sido imposible de hacer si no hubiéramos contado con el apoyo de la inteligencia artificial. Somos cuatro socios, y lo que estamos es muy ilusionados. Además, no solamente es un tema de una inversión, sino de devolver a la sociedad, porque uno de los problemas más importantes que tiene el mundo es la desigualdad y la falta de movilidad social. Y eso se arregla con educación. El poder dedicar energía y recursos a mejorar la educación de las personas es algo de lo cual yo, junto con mis socios, nos sentimos muy orgullosos.

“Andalucía puede ser líder en la atracción de talento para el desarrollo de la IA”

P.Póngame un ejemplo, ¿qué va a poder hacer un colegio o una universidad si usa esta herramienta?

R.Vamos a suponer una universidad. Primero de todo, les va a permitir a los profesores que están trabajando con los alumnos y a los alumnos conocer mejor cuáles son los talentos y las capacidades de estas personas. Les va a permitir ver, para la profesión en la que quieren llegar a trabajar, cuáles son las áreas que necesitan potenciar en función del perfil que tienen. Y les va a permitir el hacer una educación totalmente personalizada. También tenemos toda una serie de test cognitivos que le van a ayudar a la persona a conocer mejor y a conocer dónde están sus fortalezas y sus debilidades. Y luego, a las universidades, les ayudará a conocer cuáles pueden ser las carreras o los estudios que pueden ofrecer, así como cursos complementarios para ayudar al desarrollo de esta persona. Este es un gran reto que tienen todas las instituciones de educación.

P.¿Cómo ve posicionada a España y a Andalucía para esta revolución absoluta, de la que es difícil de ver la dimensión que va a suponer ese uso de la inteligencia aumentada de la que habla?

R.A mí me encanta Sevilla, porque cada vez que vengo la encuentro mejor y con más energía, más vitalidad. Yo jamás me hubiera podido imaginar en mi vida que iba a desarrollar una compañía tecnológica con tres sevillanos. Esto nos lleva a que a lo mejor Sevilla no puede ser el líder en data centers o en algún tipo de infraestructura que requiere energía. Pero en lo que sí que puede ser un líder es en atraer y desarrollar el talento que se necesita para el desarrollo de la aplicación de la inteligencia artificial. Yo que viajo por todo el mundo y trabajo en muchos sitios, al mejor científico de datos y programador que me he encontrado es de Olivares.

Juan Villalonga responde durante la entrevista. / Ismael Rubio

P.Ahora que dice que trabaja por todo el mundo. Las nuevas políticas de Trump están provocando un cambio de paradigma. ¿Cómo vive usted este momento de convulsión mundial y establecimiento de un nuevo orden? Porque creo que tiene buena relación con Trump, ¿no?

R.Primero de todo, hay que entender el periodo y la transformación en la que estamos viviendo. Hay un tema que es indiscutible: el liderazgo de Estados Unidos y de China en el mundo. En el campo de la inteligencia artificial, los líderes absolutos son los americanos y los chinos. Hay cuatro compañías norteamericanas, que son Nvidia, Microsoft, Google y Apple, que si comparamos su capitalización bursátil con el producto interior bruto de los países, serían los países 3, 4, 6 y 7 del mundo. Hay que conocer bien cuál es la estrategia en el mundo económico que están desarrollando los Estados Unidos y saber aprovechar las oportunidades. Esto significa que, por ejemplo, las compañías españolas tienes que desarrollar acuerdos con los líderes tecnológicos americanos. Pongo dos ejemplos. Va a haber una gran oportunidad en toda la reconstrucción de Ucrania, pero estará liderada y financiada por los Estados Unidos. Las empresas españolas que quieran participar tendrán que asociarse con empresas norteamericanas. Por otra parte, hay otra grandísima oportunidad que los líderes políticos y empresariales no están aprovechando, que es que hay que restablecer las relaciones con Rusia. La administración americana ha decidido que quiere restablecer las relaciones con Rusia, y lo que era durante la Guerra Fría el gran enemigo, Rusia y Estados Unidos, ha desaparecido. Estados Unidos va a desarrollar una política de hacerse amigo de Rusia

“Hay una oportunidad en desmarcarse de Bruselas y restablecer relaciones con Rusia”

P.¿Tiene visos de continuidad después del segundo mandato de Trump?

R.Este es un paso que cuando se inicia es difícil echarlo para atrás. Independientemente de cuál sea la administración americana, cualquier líder empresarial o político tiene que tener buenas relaciones con los Estados Unidos, tiene que tener buenas relaciones con Rusia y tiene que tener buenas relaciones con China. Hay que tener la inteligencia para que algunos proyectos los desarrollemos con americanos, otros con empresas rusas y otros con los chinos. Hay una oportunidad ahora de volver a restablecer estas relaciones con Rusia, y desmarcarse de Bruselas. No tiene ningún sentido no tener relaciones con Rusia.

P.Pero lo que dice también es aplicable a Bruselas, ¿no? A la propia Unión Europea...

R.Hoy por hoy Bruselas no está tendiendo puentes con Rusia, y esto yo creo que va a ser inevitable. Pongo un ejemplo: me parecen tremendamente inteligentes las políticas de los países del sudeste asiático, que se entienden con Estados Unidos y se entienden con China. Algunos proyectos los hacen con los americanos y otros con China. Tenemos en España una compañía que es un modelo de éxito y de creación de valor, que es Inditex. La dueña de Zara es una compañía que está por más de 105 países del mundo y que está creando muchísimo valor y empleo. Pero Zara tiene el potencial de tener 600, 700 oficinas en Rusia.

P.Pero, en cambio, decidió salir tras la invasión de Ucrania y el embargo a Rusia.

R.Claro, decide salir, pero ahora lo que tiene que hacer, nada más que se vuelva a poner orden y se llegue a un acuerdo entre rusos y ucranianos, es regresar. Esto es positivo para los accionistas de Inditex, para el mercado ruso, y es positivo también para nuestro país porque tenemos una compañía que es mucho más fuerte. Lo que hay que ser es muy pragmático.

P.Antes ha dicho que España y Andalucía no podría ser líder de energía, y precisamente es una de las estrategias que se están siguiendo, convertirnos en un foco de atracción de inversión precisamente por poder ofrecer energías renovables a precio competitivo.

R.Hoy en día la inteligencia artificial necesita de unas inversiones estratosféricas en el campo de la energía y en el tema de data centers...

P.Se refería más al capital, entonces.

R. Los líderes mundiales en esas infraestructuras son los americanos y los chinos. Pero hay otras áreas de la inteligencia artificial en la que nosotros podemos ser líderes, en tener compañías que aplican esa inteligencia artificial de una manera tremendamente inteligente. Por eso es importantísima la educación, porque tenemos que preparar a los jóvenes a poder ser esos directores de orquesta y esas personas que trabajan con los agentes y con las herramientas de la inteligencia artificial. Si no les educamos y no les preparamos, estaremos fuera del mercado.

“Telefónica valía 50 veces ACS, que ahora es líder en ‘data centers’ y vale 3.000 millones más”

P.No me resisto a preguntarle que usted lideró la privatización total de Telefónica en su etapa de presidente, y digamos que ha habido una regresión en eso por la entrada del Estado hasta un porcentaje de capital que le hace ser el primer accionista individual. ¿Cómo ha vivido ese proceso? ¿Le parece un acierto, un error?

R.Yo lo que puedo decir es que aquí tenemos que ir a los datos. Hoy en día es muy interesante ver que una compañía de construcción como ACS se está convirtiendo en una compañía tecnológica. Hoy podemos decir que ACS es una compañía más tecnológica que Telefónica. En mi época, nosotros valíamos 50 veces ACS. Hoy en día, la capitalización bursátil de ACS son 22.000 millones y la de Telefónica son 19.000. La actividad de data centers de ACS en Estados Unidos es muchísimo mayor que la de Telefónica. La gente debe sacar sus conclusiones de que algo ha debido hacer bien una compañía de construcción llamada ACS y algo ha debido hacer mal una compañía como Telefónica en los últimos 20 años. No va esto de los últimos meses, va de los últimos 25 años

P.Desde luego ese ha sido uno de los problemas de Telefónica, su valor en bolsa. Pero también ha habido injerencias del poder político, que es por lo que yo concretamente le preguntaba.

R. Pero es que la entrada del poder político se ha producido hace...

P.Algo más de un año.

R.Hace un año el valor de la compañía era muy similar al que vale ahora. Y cuando entra el Estado en el capital de Telefónica, la cuota de mercado de Telefónica en España ya no era el líder. El líder era MasOrange. Y hay otro tema: Telefónica no tiene data centers no porque haya entrado el Estado, sino porque las gestiones anteriores a la entrada del Estado decidieron vender todos los data centers.

P.¿Entonces hay un error estratégico?

R.Bueno, ahí están los datos.

P.¿Lo hay también en salir de Hispanoamérica?

R.Uno de los activos más importantes que tiene España es el idioma español. Es muy importante en toda actividad el tamaño del mercado y nosotros somos un mercado de 450 millones de españoles. Y si añadimos el portugués, nos vamos a 550 o 600 millones. Entonces, abandonar Latinoamérica, desde mi punto de vista, es un tremendo error estratégico.

P.¿Centrarse en Europa es ponerse en un escaparate para que te compre un operador también europeo pero más grande?

R.En el campo del internet, el idioma es un activo. Hay muchas compañías en el mundo que se hacían socias de compañías españolas para facilitar la entrada en Latinoamérica. Si analizas una de las estrategias de China ha sido entrar en este mercado. ¿Qué tiene Latinoamérica? Materias primas. El acceso a esas materias primas es capital para muchas economías del mundo y nosotros éramos un puente para facilitar el acceso a esos mercados. España no puede darle la espalda a Latinoamérica. Nuestro mercado natural son los 450 millones de habla hispana.

P.A propósito de Latinoamérica y volviendo a la inteligencia artificial, ¿la barrera del idioma desaparecerá por la facilidad que da para traducir?

R.Una de las cosas que hacen las máquinas es la traducción instantánea. Esto hay que aprovecharlo como una gran ventaja para facilitar la comunicación. Pero luego no hay nada como la presencia física. Yo soy un tremendo defensor de que todas las personas vuelvan a las oficinas al trabajo. Porque los jóvenes aprenden hablando con sus compañeros. A la hora de desarrollar relaciones, no hay nada como la reunión física. Es importantísimo el contacto humano y para ese contacto humano, el poder comunicarte en un idioma que hablan 450 millones es un gran activo.

P.Se lo preguntaba precisamente porque no sé si esa inteligencia aumentada de la que habla va a hacer que esa ventaja competitiva de un mercado de 450 millones de personas que comparten idioma se disipe.

R.Lo que va a permitir, volviendo al ejemplo de la orquesta, es que antes la orquesta solo tocaba en un sitio. Ahora, la ventaja de esos agentes con esas herramientas es que la música que producen se va a poder oír en 200 o en 2.000 ubicaciones al mismo tiempo. Esto significa que van a haber negocios que se van a poder escalar a una velocidad tremenda. Las posibilidades de escalarlo a todo el mundo se hacen más fáciles con las nuevas tecnologías clarísimamente.

P.Dentro de las compañías que está creando con sus socios sevillanos, ¿hay más campos en los que vislumbra nuevos negocios aparte de estas dos compañías que ya están poniéndose en marcha?

R.Yo soy el gran partidario de tener foco: el que mucho abarca, poco aprieta. El desarrollo de esta compañía de educación es una prioridad ahora. Pero luego, va a haber un gran campo de actuación para las compañías españolas: el poder participar en la reconstrucción de Ucrania.

P.¿También de Gaza?

R.Por el tamaño del mercado, lo que va a ser más importante es, por una parte, la reconstrucción de Ucrania, y, por otra parte, el establecer relaciones con los líderes tecnológicos, americanos y, también, cómo no, los chinos.

P.¿Por qué cree que hay tanta diferencia entre el crecimiento macroeconómico y el microeconómico en España? ¿Estamos haciendo algo mal desde su experiencia? Me refiero a que las cifras macroeconómicas son la envidia en toda Europa, pero luego, en la economía de la calle, ese crecimiento no es tan evidente.

R.Uno puede mirar las cifras macroeconómicas y otra cosa es la observación. Cuando yo cierro los ojos y veo lo que era España en los años 70, 80 o 90, o cuando yo venía a Sevilla hace 20 años y comparo con cuando vienes ahora, es otra ciudad. Cuando veo cómo vivía la gente hace 20 años y cómo vive ahora, hay una diferencia abismal. Yo creo que se ha progresado muchísimo. Tenemos un país maravilloso en el sentido de la ubicación geográfica, el clima. Piense en la cantidad de gente que quiere venir a vivir a Andalucía y establecer sus compañías. Ahora, si me dices que hay espacio para la mejora, claro, siempre hay espacio para la mejora. La manera de resolver la concentración de riqueza y el elevado volumen de personas que viven en menos abundancia, no a corto plazo, sino a medio y a largo plazo, es la educación. Facilitar la movilidad social.

P.Ese es el objeto de Orfebre y de Cavallino Education, ¿no?

R.Claro. Pero estas compañías, como se puede imaginar, estudiamos si las colocábamos en Silicon Valley, en Austin, o en cualquier otro lugar del mundo. Pero también es una gran satisfacción que la decisión sea que podemos ubicar estas compañías en Sevilla.