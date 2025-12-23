La tesis de Villalonga

Cuando el PP llegó al poder en 1996 con José María Aznar como líder colocó a ejecutivos cercanos sacados del universo financiero y bursátil al frente de las empresas publicas para acabar la privatización. En Telefónica nombró a Juan Villalonga, proveniente de la banca de inversión y compañero de pupitre de Aznar en el colegio de El Pilar. Duró cuatro años, lo que tardó en cansar al Gobierno de su amigo, y aquel paso por la multinacional le marcó para siempre por la aventura fallida de Terra y otras operaciones polémicas. Después ha desarrollado inversiones por diversas partes del globo con distintos socios y ahora se va a asentar en Sevilla con una plataforma para personalizar la enseñanza por el mundo y con la inteligencia artificial (IA) de bandera.

En una entrevista con El Conciso, destaca Juan Villalonga que el impacto de la IA es tan grande que las empresas y los profesionales tienen que adoptarla porque "si no aprendemos y no la adaptamos [la IA], desaparecemos". Tiene razón. Su tesis no se aleja de lo que viene demostrando la realidad y ya todos los dirigentes saben. Y la realidad señala que la economía mundial depende en la actualidad de los avances de la tecnología.

Otra cosa es el uso de la IA. Como afirma el ya septuagenario empresario, lo que hay que hacer es pensar individualmente (es decir, inteligencia natural) y después acudir a la inteligencia artificial para complementar o mejorar las ideas. O, dicho de otra forma, evitar que se utilice para los "falsos positivos", que no es otra cosa que apoyarse en ella para dar respuestas no adecuadas y servirse de ella para objetivos perversos. Es decir, tomando el ejemplo del propio Villalonga, tocar bien los instrumentos y tener un buen director de orquesta.

Pues eso es lo que el ex presidente de Telefónica quiere desarrollar junto a tres socios en Sevilla, lugar que ha preferido frente al Silicon Valley californiano, con la implantación de la citada plataforma educativa. Con la experiencia de los años y diversas inversiones en distintas plazas, el hombre que popularizó las stocks options (opciones sobre acciones) en las empresas españolas, se entrega al poderío estadounidense y chino, sin olvidarse de echar guiños a Rusia, en la materia y tiene claro que para impulsar cualquier proyecto hay que aprovechar las oportunidades con acuerdos con los líderes tecnológicos, principalmente norteamericanos.