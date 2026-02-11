La positiva carrera del euro como activo refugio

¿ESTÁ en condiciones el euro de competir con el dólar como moneda de transacción y reserva mundial? Todavía no, pero la competición està abierta. En el último año el euro se ha revalorizado un 14% con respecto al dólar y las perspectivas es que este proceso continue en 2026. En esta tendencia hay dos tipos de factores: los positivos que afectan al euro y los negativos que afectan al dólar. Entre los que afectan al dólar podemos señalar como factor fundamental: la incoherencia de las políticas de Trump y sus efectos sobre la inflación, el crecimiento y la balanza de pagos. Las insensatas políticas arancelarias de Trump han aumentado las expectativas de inflación en EEUU, han limitado el crecimiento, y no han logrado reducir sustancialmente el déficit comercial de EEUU frente al resto del mundo, el objetivo perseguido. En otras palabras, las políticas de Trump están fracasando a la vista de los ciudadanos y de los inversores internacionales. Esta es la principal razón del declive del dólar. La pérdida de confianza de los inversores en el dólar tiene múltiples causas, una de ellas es la presión de Trump sobre la Fed para que baje los tipos de interés . La independencia de la FeD esta en peligro y esto provoca inestabilidad financiera a nivel global y perdida de confianza en el dólar.

Las causas que soportan las fortalezas del euro con respecto al dólar vienen determinadas por la marcha de la economía europea que avanza en la senda de crecimiento con inflación controlada y una política monetaria centrada y moderada, que mantiene anclada las expectativas de inflación sin dañar el crecimiento. Expectativas de crecimiento que recientemente se han visto aumentadas por el plan de gasto público de algunos países como Alemania en defensa e infraestructura. Este equilibrio entre inflación y crecimiento ha llevado a Cristine Lagarde a firmar que la política monetaria del BCE es la adecuada. El fortalecimiento del euro está siendo un factor de contención de la inflación. Europa está reactivando su economía gracias a la sensatez de su política monetaria y a la mayor flexibilidad de su política fiscal que apuesta por planes de inversión en infraestructuras y defensa, con un cambio evidente por parte de Alemania en cuanto al endeudamiento publico orientado a un incremento del gasto público en industria e infraestructura y defensa, que fomente la competitividad, el crecimiento y la autonomía estratégica europea.