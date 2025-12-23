Noon eleva sus ventas hasta el récord de 26 millones y se lanza a la conquista de México con diez tiendas

Una necesidad para las adolescentes que no estaba atendida por las grandes marcas de moda generalistas fue la idea que dio origen a Noon. A partir de esta palanca, la firma sevillana creada en 2012 por dos amigos sin experiencia previa en el sector –Antonio Pérez y María Dolores Ortiz– se ha abierto paso entre los principales players del segmento y ha encontrado su propia mina de oro en las prendas de ropa pensadas especialmente para esas chicas que ya no son niñas ni tampoco adultas.

“Cuando emprendes algo así, previamente no sabes si vas a acertar, pero lo que teníamos claro es que había esa necesidad en el público juvenil femenino”, explica Antonio Pérez, cofundador y CEO de la compañía, que suma ya una plantilla de casi 300 personas y cerrará 2025 con un repunte de las ventas superior al 18% hasta los 26 millones de euros, una cifra récord en su trayectoria y en línea con el crecimiento a doble dígito que viene experimentando desde el fin de la pandemia.

Actualmente, la red comercial está formada por 34 tiendas, tanto con establecimientos propios como con córneres en El Corte Inglés, distribuidas en su mayoría por España, si bien también está presente en Portugal. Una implantación que seguirá en expansión el próximo año para sumar ocho puntos de venta más en territorio nacional y dos en el país luso. Además, la marca cuenta con un outlet en Sevilla y un canal de venta online, que supone ya en torno al 18% de la facturación.

Una vez atado el mapa del mercado ibérico, Noon va a dar su primer gran salto internacional en 2026, entrando en México de la mano de El Palacio de Hierro, la cadena de grandes almacenes premium del país azteca con quien la empresa sevillana ya ha formalizado un acuerdo para desarrollar el plan de aperturas. El cronograma señala el segundo semestre del ejercicio para la inauguración de un total de diez tiendas, siete de ellas en la capital mexicana y tres más en otras ciudades.

Nueva sede central

Dentro de la misma estrategia de crecimiento, la marca acaba de trasladar su sede central en Sevilla desde una nave en la Avenida de las Razas a un edificio de tres plantas en el complejo Galia Puerto. Junto a las áreas de dirección y gestión administrativa, las nuevas instalaciones albergan los departamentos de diseño-patronaje, marketing, ecommerce y atención al cliente de la empresa, que tiene, asimismo, su propio centro de operaciones logísticas ubicado en la localidad de Carmona.

Empleadas de Noon en las nuevas instalaciones de la compañía. / Juan Carlos Vázquez

La firma quiere apuntalar con estos hitos la trayectoria de poco más de una década en la que no solo ha logrado convertirse en una enseña referente en el nicho de mercado de la ropa de alta gama enfocada al público femenino juvenil, sino también abrir brecha entre los gigantes nacionales de sector. Esta evolución “no ha sido una casualidad, ha costado muchos años de trabajo, de aprendizaje desde la humildad y de atención a las necesidades de nuestras clientas”, destaca el CEO.

Calidad y renovación

Así, una de las claves del despegue de Noon radica en “la calidad y los acabados” de la ropa, apunta Antonio Pérez. En este sentido, desde su cuartel general en Sevilla se hace todo el diseño, el patronaje, la elección de los tejidos y la ficha técnica de cada prenda, cuya fabricación, por una cuestión de volumen y de plazos, se traslada luego a países como Bangladesh, India, China, Vietnam, Turquía, Marruecos o Portugal, si bien determinados productos se elaboran en España.

María Dolores Ortiz revisa una de las prendas de la marca. / Juan Carlos Vázquez

Otros dos elementos que han catapultado a la marca han sido, por un lado, estar presente en las redes sociales para conocer las tendencias a nivel global en las que se mueve su público; y, por otro lado, la renovación continua, ya que la firma lanza nuevas colecciones con un número limitado de prendas cada mes y medio. “No hacemos producciones masivas, lo que da exclusividad a nuestra ropa y supone que no la va a llevar todo el mundo”, enfatiza el cofundador.

Planes de futuro

Noon pone el foco en las líneas casual y, en paralelo, ha ido ampliado su oferta con prendas para eventos con su enseña especializada One, disponible en la red de tiendas. En materia de diversificación, la compañía no descarta a priori abrirse a otras ramas de negocio, como la moda para mujer, porque “las marcas evolucionan y nunca se sabe dónde va a estar una oportunidad”, indica Antonio Pérez, aunque puntualiza que “hoy por hoy seguiremos centrados en nuestro público”.

De cara a los planes a medio y largo plazo, profundizará en la ampliación de su red en España, mientras que en el exterior prevé continuar expandiéndose por Latinoamérica, hacia Colombia o Chile, además de por Europa a países como Italia. “Como empresa vamos a seguir avanzando, pero con modestia y prudencia, midiendo muy bien los pasos, como hemos hecho hasta ahora, para no desatender nunca las necesidades de nuestras clientes o la calidad de nuestras prendas”, concluye el CEO de Noon.