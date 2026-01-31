Andalucía bate su récord en creación de empresas, tras sumar más de 21.400 con 1.178 millones de capital en 2025

Andalucía ha cerrado 2025 batiendo por tercer año consecutivo su máximo histórico en creación de empresas en un solo ejercicio, tras sumar 21.459 nuevas sociedades, lo que supone un incremento del 5,66% respecto al año anterior. Así se desprende del Estudio de Demografía Empresarial publicado por Informa D&B, que refleja que la región también logró su techo en cuanto a capital invertido en estas compañías, con una cifra superior a los 1.177,9 millones de euros, un 24,4% más.

El avance de 2025 en constitución de nuevas compañías de la comunidad en términos relativos es ligeramente inferior a la media nacional, del 7%, si bien le ha permitido superar, por primera vez, la barrera de las 21.000 sociedades creadas y encadenar tres ejercicios consecutivos de crecimiento, después de un bache registrado en 2022 –con un descenso del 1,8%– y de haber tocado suelo en la pandemia de Covid19, cuando la cifra se desplomó casi un 12%, con solo 13.774 empresas constituidas en 2020.

En el conjunto de España, el análisis de Informa D&B recoge que se constituyeron el pasado ejercicio 128.193 sociedades, lo que supone una subida del 7% respecto a 2024, impulsadas por el sector de construcción–inmobiliario, que aglutina el 26% del total; el comercio; y los servicios empresariales. La otra cara de la moneda fue el capital invertido para crear estas compañías, que cayó a nivel nacional casi un punto en relación con el año precedente, hasta los 5.871 millones de euros.

Las primeras plazas del top 3 nacional en creación de empresas las ocupan Madrid, con 28.605 (+3,98%), y Cataluña, con 25.068 (+8,22%), comunidades que, junto con Andalucía en el tercer cajón del podio, son las tres únicas que superan las 20.000 nuevas sociedades. En capital invertido, sin embargo, la región andaluza corona el escalafón en volumen con la cifra mencionada, seguida de Cataluña, donde decreció casi un 6% hasta 1.037 millones, y Madrid, con 1.003 millones (–29,6%).

Concentración en tres sectores

Poniendo el foco en las distintas ramas de actividad, la evolución en Andalucía se situó en línea con la del resto de España, con tres sectores acaparando el mayor volumen de nuevas firmas. En concreto, casi el 57% de la constitución de sociedades en la comunidad el pasado año se concentró en los segmentos de construcción-inmobiliario, con un avance del 4% en relación con 2024 hasta 5.756; comercio, con 3.561 (–1,5%); y servicios empresariales, con 2.850 (+6%).

En cuanto a las empresas creadas con mayor inversión en 2025, destaca en el podio nacional Pascual Sánchez–Gijón, con sede en Cádiz y dedicada a actividades sanitarias, que alcanzó un importe de 409,7 millones de euros; seguida de Sellers Assets Company, ubicada en Jávea (Alicante) con 78 millones; Alfuini, de Bilbao con 75 millones de euros; Sociedad de Vivienda Pública de Galicia, constituida con 74,8 millones; e Indartuz Kapitala, situada también en Bilbao y con 65 millones de capital.

Málaga lidera el mapa regional

En el mapa regional, Málaga sobresale en primer lugar en el análisis de Informa D&B, con un crecimiento del 6% el pasado año en constitución de nuevas compañías, hasta las 8.000; seguida de Sevilla, que en cifras absolutas se posiciona segunda, con 4.832, si bien es la provincia que contabilizó un menor progreso en 2025 (1%). Cádiz fue la que más creció en términos relativos, con un 13% que le permitió alcanzar las 2.179 firmas nuevas; mientras que en Granada se sumaron 1.838, un 4,7% menos.

Por su parte, Almería registró 1.750 constituciones, tras un repunte del 6,4% el pasado año; mientras que Córdoba mostró un dinamismo similar, al progresar casi un 7%, hasta las 1.340 nuevas empresas. La clasificación regional de 2025 la cierran las provincias de Huelva, que contabilizó el segundo mayor avance andaluz en términos relativos –un 11%–, alcanzando la creación de 851 firmas; y de Jaén, con 669, un 8,4% más sobre 2024.

En el lado negativo del Estudio de Demografía Empresarial de Informa D&B correspondiente al año pasado, las disoluciones de sociedades se situaron en 26.618 en el conjunto nacional, con un repunte del 2,46% sobre 2024. El aumento se registra en la mayoría de las comunidades, con cuatro de ellas acaparando los primeros puestos en cifras absolutas: Madrid, con 8.208; Andalucía, con 4.601; Comunidad Valenciana, con 3.425; y Cataluña, con 2.152.