Málaga entra en el nuevo ciclo inversor de Aena que movilizará casi 13.000 millones

Aena sitúa al aeropuerto de Málaga‑Costa del Sol dentro del mayor esfuerzo inversor de la última década. El Consejo de Administración de la compañía aprobó la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria para el periodo 2027‑2031 y la envió a la Dirección General de Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El documento fija 9.991 millones de euros en inversión regulada y eleva la inversión total del quinquenio hasta 12.888 millones, lo que supone abrir un ciclo amplio tras diez años en los que la ejecución quedó restringida a actuaciones normativas y de reposición. Aena argumenta que este volumen es imprescindible para garantizar la capacidad, la calidad y la seguridad de sus instalaciones en un escenario de presión creciente sobre la demanda.

La previsión de tráfico asciende a 1.690 millones de pasajeros entre 2027 y 2031, con 329 millones en 2027 y 347 millones en 2031. La compañía explica que el crecimiento está parcialmente limitado por la capacidad actual de algunos aeropuertos y subraya que la red debe anticipar ampliaciones de gran complejidad para evitar que la saturación afecte al turismo y a la actividad económica. La empresa considera que este salto inversor permitirá sostener la operativa con estándares elevados durante las obras, incluso en aeropuertos con alto nivel de congestión.

Málaga figura entre los aeropuertos con actuaciones específicas en terminal

El documento incorpora una ampliación del área terminal del aeropuerto de Málaga‑Costa del Sol, incluida en la planificación de grandes actuaciones que Aena considera imprescindibles para mantener la capacidad futura de la red. La compañía sostiene que las obras se ejecutarán sin reducir la capacidad operativa, lo que presenta como un compromiso con los pasajeros y con las aerolíneas en un entorno de demanda creciente. La estimación de tráfico para Málaga alcanza 30,8 millones de pasajeros en 2031, lo que refuerza el peso del aeropuerto dentro del sistema.

Aena no detalla la cuantía concreta de la inversión asignada a cada infraestructura, pero sitúa las actuaciones de Málaga en la misma categoría que las ampliaciones de Barajas, las reformas de El Prat o las modernizaciones previstas en Alicante y Tenerife Sur. La planificación incluye ampliaciones, adecuaciones normativas y mejoras operativas orientadas a sostener la calidad del servicio durante las obras y a reforzar la resiliencia del sistema en la próxima década.

Además de Málaga, el documento sitúa a Sevilla dentro del grupo de aeropuertos con un crecimiento sostenido previsto para el final del DORA. La estimación de Aena eleva su tráfico hasta 10,9 millones de pasajeros en 2031, una cifra que confirma la consolidación del aeropuerto en la red y que refleja la necesidad de sostener su operatividad en un escenario de demanda al alza. El texto también recoge previsiones para otros aeropuertos andaluces con peso turístico, como los de Almería, Jerez, Córdoba y Granada, integrados en el mapa general de planificación aunque sin actuaciones concretas asociadas dentro del periodo. La presentación de Aena recalca que cada aeropuerto cuenta dentro del esfuerzo regulatorio, de modo que las inversiones previstas permitirán mantener la calidad y la capacidad de toda la red andaluza en paralelo al crecimiento de la actividad.

Un marco financiero que combina subida de tarifas y mayor presión normativa

El Tercer DORA plantea un incremento medio anual de las tarifas de 43 céntimos por pasajero, derivado del crecimiento del gasto regulado y del inicio del ciclo inversor. El Ingreso Máximo Anual por Pasajero pasará de 10,52 euros en 2026 a 10,92 euros en 2027 y alcanzará 12,69 euros al final del periodo. Aena afirma que estas cifras permiten sostener tarifas competitivas en comparación europea, incluso en un contexto de mayor exigencia en mantenimiento y seguridad.

La compañía explica que los costes regulados crecerán desde 1.988 millones de euros en 2027 hasta 2.311 millones al cierre de 2031. El impacto se atribuye al incremento de medios humanos, a la entrada en servicio de nuevas superficies y a las necesidades normativas de mantenimiento y seguridad, que representan la mayor parte del aumento del gasto. Aena propone un WACC del 9%, que justifica por la incertidumbre financiera y por la magnitud del ciclo inversor.

El documento concluye que la red necesita ampliar tamaño y reforzar mantenimiento para no convertirse en un freno a la movilidad ni al crecimiento económico. Aena sostiene que el nuevo DORA permitirá afrontar el tráfico de las próximas décadas y garantizar un nivel de calidad estable tanto en Málaga como en el resto de aeropuertos.