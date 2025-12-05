El Gobierno y la Guardia Civil investigan si el virus de la peste porcina salió de un laboratorio

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto una nueva línea de investigación que apunta a un posible origen de laboratorio del virus de peste porcina africana (PPA) detectado el pasado 28 de noviembre en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

La decisión se produce tras recibir el informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA) de Valdeolmos, laboratorio de referencia de la Unión Europea, que ha secuenciado el genoma del virus causante del brote.

Una cepa que no circula en ningún país de la UE

El análisis revela que el virus pertenece al grupo genético 29, una cepa que no circula actualmente en ningún país de la Unión Europea. Todos los brotes detectados en los últimos años en territorio comunitario corresponden a los grupos genéticos 2-28,.

El virus que ha sido analizado en España es prácticamente idéntico a la cepa Georgia 2007, un virus que circuló en ese país hace casi dos décadas y que desde entonces se utiliza como cepa de referencia en investigaciones de laboratorio para el desarrollo de vacunas experimentales contra la PPA.

En su comunicado oficial, el Ministerio afirma textualmente que "el hallazgo de un virus similar al que circuló en Georgia no excluye que su origen pueda estar en una instalación de confinamiento biológico".

Es la primera vez que las autoridades españolas plantean abiertamente la posibilidad de que un brote de enfermedad animal pueda tener su origen en una fuga de laboratorio, y no en la transmisión natural desde zonas infectadas.

El Ministerio explica que la cepa Georgia 2007 "se utiliza con frecuencia en infecciones experimentales en instalaciones de confinamiento para realizar estudios del virus o para evaluar la eficacia de las vacunas, que actualmente están en fase de desarrollo".

Intervención de la Guardia Civil

La Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria ha comunicado formalmente al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil la necesidad de investigar los hechos como posibles infracciones o delitos medioambientales.

Paralelamente, se ha iniciado un procedimiento formal de investigación del origen del virus en el marco del Reglamento europeo de sanidad animal, lo que permitirá a las autoridades españolas solicitar información exhaustiva sobre todas las instalaciones que trabajan con este patógeno.

Un laboratorio en Barcelona muy cerca del brote

Aunque el Ministerio no menciona centros específicos, lo cierto es que el brote se detectó en Cerdanyola del Vallès, municipio donde se encuentra el campus de Bellaterra. En ese mismo campus opera el Irta-Cresa (Centre de Recerca en Sanitat Animal), dependiente de la Generalitat y uno de los dos únicos laboratorios de España con capacidad para trabajar con la peste porcina africana y que ha utilizado la cepa Georgia 2007 en sus investigaciones para el desarrollo de vacunas. El centro ha negado categóricamente una posible fuga del virus desde sus instalaciones.

Un brote sin precedentes

La peste porcina africana es una enfermedad devastadora para la industria porcina, aunque no afecta a humanos. España, que es el principal productor de cerdo de la Unión Europea, había permanecido libre de la enfermedad 1995.

El brote de Barcelona, que ha sido detectado por ahora a 13 jabalíes pero no a cerdos, es el primero en más de tres décadas y ha obligado a establecer zonas de restricción en Cataluña.