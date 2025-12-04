La Fundación Cajasol quiere comprar el complejo Torre Sevilla

La Fundación Cajasol ha comunicado al CaixaBank su interés por comprar el complejo Torre Sevilla, un activo inmobiliario cuya venta se está negociando actualmente con el fondo Argis, que ha ofrecido 130 millones. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha confirmado a El Conciso el interés de la institución por hacerse con el rascacielos, que alberga oficinas y un hotel, así como con el centro comercial ubicado en la isla de la Cartuja.

Pulido ha subrayado que aún no han comenzado ningún tipo de negociación, ya que únicamente han hecho una manifestación de interés por entrar en el proceso de venta del complejo Torre Sevilla, cuyos activos inmobiliarios tiene un valor contable de unos 140 millones de euros, incluyendo el CaixaForum.

La Fundación Cajasol es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada a partir de la integración de Cajasol (Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla) y de Caja Guadalajara. Fue Cajasol la promotora de Torre Sevilla, aunque finalmente el proyecto quedó en manos de CaixaBank con la integración en 2012.

Actualmente trabaja en cuatro áreas principales: acción social, cultura, emprendimiento y formación, con el objetivo de promover el desarrollo social, cultural y económico en Andalucía. Tiene sedes en Sevilla, Huelva, Cádiz, Jerez y Córdoba, y organiza diversas actividades y proyectos como exposiciones, conciertos, programas de formación y apoyo a iniciativas empresariales y sociales.

En 2024 hizo 36 exposiciones, 1600 eventos, 101 programas formativos y 74 ayudas para posgrados universitarios, lo que se traduce en 1.530.000 beneficiarios en programas culturales, 1.100.000 en emprendimiento y actividad empresarial y 515.000 en acción social, educación y formación para el empleo.