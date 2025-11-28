CaixaBank negocia con el fondo de inversión Argis la venta de Torre Sevilla por 130 millones

El edificio más alto de Andalucía, el rascacielos Torre Sevilla, podría cambiar de manos en breve si culminan las negociaciones iniciadas entre su propietaria, CaixaBank, y el fondo Argis, para la venta del inmueble por 130 millones. El complejo incluye un rascacielos de 185 metros y 39 plantas que alberga oficinas y un hotel, así como un centro comercial y un parking subterráneo, según fuentes consultadas por este periódico. El complejo, que CaixaBank inauguró en 2018, suma 218.000 metros cuadrados construidos junto al Sevilla Tech Park.

El proceso de negociación se encuentra actualmente en due diligence, una investigación exhaustiva que se realiza antes de una inversión, fusión o adquisición para evaluar la situación real de una empresa por parte del interesado. CaixaBank es propietaria del rascacielos y del centro comercial a través de la sociedad Puerto Triana. Hasta ahora, CaixaBank no ha considerado Torre Sevilla un activo 'core' en su negocio porque entre sus actividades no está la de explotar centros comerciales, hoteles y oficinas. A preguntas de este diario, CaixaBank no ha querido hacer comentarios sobre la oferta económica del fondo de inversión Argis.

El rascacielos diseñado por el arquitecto argentino Cesar Pelli tiene 52.000 metros cuadrados repartidos en 39 plantas. De la planta 1 a la 14 son oficinas que suman 32.100 metros cuadrados y en las que se han ubicado empresas como Ayesa, Cuatrecasas, Orange, Deloitte, NTT Data, EY, Hays, el grupo minero Sandfire (Matsa) o el Club Cámara Antares. El pasado verano, el nivel de ocupación de las oficinas de Torre Sevilla era del 96%.

Hotel Eurostars Torre Sevilla, explotado por la cadena Hotusa / Juan Carlos Vázquez

Nivel de ocupación

Las plantas 25 a la 37 del rascacielos, con 26.068 metros cuadrados, están alquiladas a la cadena Hotusa, que explota el hotel de cinco estrellas Eurostars Torre Sevilla, aunque el contrato expirará en 2032. Bajo suelo tiene un aparcamiento de 110.844 metros cuadrados repartidos en tres plantas, con 2.800 plazas para turismo y 400 para motos. Explota el parking la empresa Saba, aunque las tres primeras horas son gratis para los usuarios del complejo.

En cuanto al centro comercial, dotado con 26.700 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable y 39.289 metros cuadrados construidos, está al 91% de ocupación. La aprobación de Zona de Gran Afluencia Turística a principios de 2023, que permite aperturas especiales en domingos y festivos, ha contribuido a potenciar el flujo de visitantes, a lo que se ha sumado los eventos en el Parque Magallanes, ejecutado y mantenido por CaixaBank.

La oferta de Argis incluye el parque fluvial Fernando de Magallanes, un área verde de 40.000 metros cuadrados diseñado por Vázquez Consuegra, en cuya construcción invirtió 3,8 millones CaixaBank, que se ocupa de su mantenimiento. La propuesta ecnoómica del fondo de inversión no incluye el CaixaForum ubicado en la Cartuja, donde la Fundación La Caixa aportó 20 millones para su construcción. Estas instalaciones tienen 8.000 metros cuadrados y ha albergado importantes exposiciones, que en un principio se pensó iban a complementar la oferta cultural que la Fundación iba a ofrecer también en el espacio de las Atarazanas, que aún no ha abierto sus puertas.

Valor contable

Centro comercial Torre Sevilla, que cuenta con 26.700 metros cuadrados de Superficie Brutal Alquilable / Juan Carlos Vázquez

En 2019, las inversiones contabilizadas por la sociedad Puerto Triana eran de casi 200 millones de euros valor neto. En 2019, Tecnitasa hizo una valoración del complejo que resultó ser inferior al valor contable en 35 millones de euros, por lo que finalmente quedó en 166 millones. En 2024, la auditora PwC señaló en su informe de auditoría que la sociedad poseía activos inmobiliarios por 145 millones de euros, el 79% del activo.

El centro comercial Torre Sevilla comenzó en 2018 con buen pie pero un año después de su apertura tuvo que enfrentarse a una dura competencia, la del centro comercial Lagoh. Antes del Covid, la sociedad propietaria del complejo llegó a facturar 12,1 millones de euros. La pandemia supuso, sin embargo, una sangría en sus cuentas y un freno en su consolidación como centro comercial urbano. En 2023 remontó el vuelo y superó la cifra preCovid con los ingresos de alquiler de oficinas y el hotel en el rascacielos, el centro comercial, el Caixa Forum y el aparcamiento de 3.00 plazas.

La propietaria ganó 4,5 millones en 2024

Puerto Triana, administrada ahora por Jordi Soldevilla, facturó el pasado año 13,6 millones de euros, un 11% más que el año anterior, por arrendamientos y prestación de servicios. En concepto de alquiler de las oficinas del rascacielos obtuvo 4,4 millones; 3,6 millones por el arrendamiento del hotel; 3,8 millones de las rentas del centro comercial, 473.341 euros por el CaixaForum y 1,1 millones de euros por el aparcamiento,según las cuentas de Puerto Triana depositadas en el Registro Mercantil de Sevilla y recogidas en la herramienta Insight View, de Iberinform.

El pasado año, el complejo Torre Sevilla ganó 6,6 millones antes de impuestos y su resultado neto fue 4,6 millones de euros, frente a las pérdidas de casi un millón de 2023. Sus deudas a largo plazo suman 48,8 millones y además mantiene una deuda financiera a corto plazo de 5 millones de euros.