La sevillana J. Huesa Water Technology eleva un 15% su facturación con sus soluciones de tratamiento de agua industrial

En un año marcado por la presión regulatoria, la creciente demanda de soluciones hídricas avanzadas y la expansión del hidrógeno verde, J. Huesa Water Technology consolida su posición como una de las ingenierías de referencia en el tratamiento del agua industrial. La compañía con sede en Bollullos de la Mitación (Sevilla) prevé cerrar el ejercicio con un crecimiento del 15%, alcanzando una facturación cercana a los 10,4 millones de euros, según los datos comparados con las cuentas de 2024, cifradas en 9,05 millones de euros, depositadas en el Registro Mercantil y recopiladas por este periódico a través de Insight View, herramienta de Iberinform.

"El balance del año es muy positivo", afirma Pedro Huesa Cobo, director de Desarrollo de Negocio, a El Conciso. Según detalla, la empresa ha reforzado su posición en el mercado nacional y ha ganado presencia internacional, impulsada por proyectos "llave en mano", el fortalecimiento del servicio posventa y el crecimiento de la línea de producto químico. "Hemos cumplido los objetivos marcados y, lo más importante, hemos sentado las bases para seguir creciendo de manera sostenible", señala.

El ejercicio ha sido especialmente activo en sectores como energía, alimentación o química. Huesa destaca el avance de las soluciones de reutilización de aguas industriales y el tratamiento de agua para producción de hidrógeno verde, ámbitos donde la ingeniería sevillana ha encontrado una ventaja competitiva clara. La compañía también ha ejecutado plantas de tratamiento de agua de aporte para calderas y torres de refrigeración, así como estaciones depuradoras de aguas residuales industriales con tecnología avanzada de membranas.

J. Huesa ha acompañado ese crecimiento con inversiones estratégicas. Se ha ampliado el espacio para la fabricación de plantas piloto que permiten ensayar soluciones en condiciones reales. A ello se suma una apuesta continuada por la formación y captación de talento técnico. "Sin personas preparadas no hay innovación posible, ni sostenibilidad industrial", subraya el director de Desarrollo.

El equipo actual supera los 80 profesionales, entre ingeniería, producción, instrumentación y control, laboratorio, montaje, posventa y administración. La empresa defiende un modelo que combina experiencia y juventud. "Creemos en la convivencia del talento joven con el senior; es la única manera de asegurar la transferencia real de conocimiento", apunta Huesa.

Su método de trabajo se basa en la ingeniería a medida: análisis del proceso, pilotajes cuando es necesario, diseño, fabricación, instalación y puesta en marcha. Todo ello acompañado de mantenimiento preventivo, correctivo, asistencia operativa y monitorización avanzada. "Cada planta debe seguir funcionando conforme a los parámetros definidos y adaptarse a la evolución del cliente y de la normativa", explica el responsable de negocio. Esa continuidad -recalca Huesa- forma parte del valor diferencial de la compañía.

El perfil del cliente es amplio, pero con un punto común: empresas que consideran el agua un recurso estratégico. Destacan sectores como energía, alimentación y bebidas, química, cosmética, metalurgia o tratamiento de superficies. También colaboran con ingenierías y constructoras en proyectos de gran envergadura. "Nuestro cliente busca algo más que una instalación: necesita una solución validada técnicamente y diseñada para evolucionar con su proceso", resume Huesa.

De cara al medio plazo, la compañía quiere seguir expandiéndose en Portugal y Latinoamérica, al tiempo que fortalece su apuesta por la innovación en adecuación de aguas de soporte, depuración y reutilización. La digitalización será otra palanca clave para mejorar la eficiencia operativa y la trazabilidad.

La empresa considera que Andalucía es un territorio estratégico para el desarrollo del sector. "La región tiene potencial para ser referente en gestión e innovación del agua", sostiene el directivo, quien destaca el tejido industrial, una administración más concienciada y un ecosistema empresarial alineado con la sostenibilidad.

Para J. Huesa, el crecimiento no es fruto de impulsos puntuales, sino de una forma de trabajar consolidada durante más de medio siglo: rigor técnico, cercanía con el cliente y una visión clara del agua como recurso crítico. "Nuestra solvencia se ha construido sobre la confianza de compañías industriales que nos han permitido afrontar retos cada vez más complejos", afirma Huesa. Esa combinación de especialización, estabilidad técnica y capacidad de integrar talento diverso es hoy la base que sostiene su proyección nacional e internacional.