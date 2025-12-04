Convulsión en la aeronáutica andaluza tras detectarse paneles defectuosos de Sofitec en el Airbus A320

La comunicación de Airbus a sus clientes sobre los problemas del A320 ha caído en el sector aeronáutico andaluz como una bomba de profundidad. El fabricante europeo de aviones civiles y comerciales comunicó que el proveedor sevillano Sofitec, con una larga tradición como proveedor de Airbus, había fabricado panales metálicos defectuosos para el fuselaje del reactor A320, según confirmaban Bloomberg y Reuters, pero que el fallo se limitadandalua a 628 unidades, en su mayoría en proceso de fabricación, por lo que se someterían a un proceso de revisión. El fallo ha consistido en que el espesor de algunos paneles era excesivo, mientras que en otras ocasiones era insuficiente.

Airbus ha asumido la total responsabilidad del fallo ante sus clientes, en su mayoría líneas comerciales, aunque el error haya sido de un proveedor. Una de las razones de esta asunción de responsabilidad es que el proveedor en cuestión tiene, como muchas otras empresas aeronáuticas andaluzas, una capacidad delegada por el gigante europeo para la supervisión de las piezas.

La compañía sevillana Sofitec ha mantenido un silencio sepulcral ante la noticia sobre su implicación en el fallo de los panales metálicos de la carrocería del avión A320. Con una gran fábrica en el polígono logístico de Carmona (Sevilla), Sofitec no sólo trabaja para el gigante europeo Airbus, sino también para Embraer, Bombardier y Aerotec, aunque también la alemana Deutsche Aircraf o el grupo GKN Aero.

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace, una plataforma que impulsa la innovación, diversificación e internacionalización del sector aeroespacial andaluz, declaró a este diario que "como clúster nunca hablamos de circunstancias o decisiones de empresas andaluzas individuales". Idéntico argumento esgrimió Juan Román, gerente de ese clúster para rehusar hacer valoraciones, añadiendo que aún "es muy prematuro".

La Junta de Andalucía tampoco se pronunció sobre esta noticia que ha sacudido este miércoles a no pocas compañías del sector, que admiten su temor al daño reputacional que puede sufrir esta industria. De otra parte, la patronal del metal Fedeme, a la que no está asociada Sofitec, negaba cualquier afección al resto de compañías aeronáuticas andaluzas. Ni preocupación ni temor, aseguraba esta patronal, que ha destacado que "lo que ha pasado ha demostrado que existen controles exhaustivos que han permitido detectar los panales defectuosos".

"Hay que quitar hierro a lo sucedido. A veces hay fallos en otros sectores, fallos que se comunican y se corrigen, como ha ocurrido alguna vez en el sector de la automoción", añadieron las mismas fuentes, que a pesar de lo sucedido subrayan que"nadie pone en duda la fortaleza, capacidad y experiencia de las empresas aeronáuticas andaluzas, por lo que transmitimos un mensaje de tranquilidad".

La importancia del sector aeroespacial es incuestionable. Las ventas del sector aeroespacial andaluz batieron en 2024 un nuevo récord al crecer un 6,84% respecto a 2023, hasta los 2.914 millones de euros, mientras que el empleo directo lo hizo a un ritmo del 7,31%, alcanzando los 15.496 trabajadores, aún por debajo de los registros de 2018, El sector representa el 1,2% del PIB andaluz y el 13,84% del PIB industrial de la comunidad.

En el período de diez años, donde se incluye la pandemia, el sector aeroespacial ha pasado de 2.244 a 2.914 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 29%, mientras que las plantillas han pasado de 12.688 a 15.496, un 22%, según el informe sobre esta industria presentado en 2025 por Gómez-Guillamón.