La empresa sevillana Pampling ya vende 30 millones en camisetas por todo el mundo

Pampling, el negocio que crearon hace veinte años en Sevilla Ricardo Medeiro y Javier Beca, se ha convertido en una de las marcas de referencia a nivel nacional e internacional, alcanzando una facturación anual de 30,3 millones de euros en 2024, un 12% más que el año anterior. La compañía, que lanza cada semana camisetas de diferentes diseñadores del mundo con referencias habituales a la cultura pop, el cine o la televisión, ganó el pasado año 1,8 millones después de impuestos, medio millón menos que en 2023.

La sociedad nació en una habitación de la casa de Ricardo Medeiro, que antes de dedicarse de lleno a Pampling trabajaba en el mundo de la publicidad. Hoy sigue creciendo en el mundo 'camisetero' sin apalancarse, ya que sus deudas financieras a largo plazo son de sólo 1,1 millones de euros y apenas presenta endeudamiento a corto plazo. En 2024 repartió un total de 1,2 millones de euros en dividendos a cuenta, mientras que en 2023 fueron 600.000 euros.

La firma, que que apostó desde un principio por el e-commerce, tiene más de 90 puntos de venta en España, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Portugal y México. No obstante, el 91% de sus ingresos provienen del mercado nacional, mientras que el 8% corresponde a países de la UE. De los 30,3 millones de euros que ha facturado en 2024, el 71% corresponde a la venta de camisetas unisex; el 6% a camisetas de chica; otro 6% a camisetas de niño y un 15% a otros productos, como bañadores, sudaderas, calcetines, pijamas, ropa interior o bolígrafos.

La empresa tiene participaciones en otras compañías nacionales e internacionales, algunas vinculadas a tiendas físicas. Además, opera con varias marcas, como Pampling, Wituka, Johnny Dee, y tiene diferentes conceptos de tienda, como Pickle, Citees o The Walk Street. Las camisetas están elaboradas en algodón 100% y son serigrafiadas en Sevilla.

La marca Pampling convoca concursos online para el diseño de sus camisetas / M.G.

Concursos de diseños

Pampling, que surgió como un concurso online de diseño de camisetas, lleva desde hace veinte año apoyando el trabajo de artistas internacionales, convocando concursos en los que el diseño seleccionado gana 500 euros y a cambio el autor cede los derechos durante un año sin ningún tipo de exclusividad. Más de 10.000 diseñadores han enviado sus propuestas en estos 20 años.

Los artistas que han participado en sus concursos han compartido más de 100.000 diseños, gracias a lo cual Pampling ha lanzado una media de entre 400 y 700 camisetas nuevas cada año. Gracias a esos concursos, la fuente de ideas para sus camisetas es inagotable, convirtiéndolas además en exclusivas y universales al estar diseñadas por creadores de todo el mundo. Solo en premios ha repartido más de 300.000 euros anuales. Con motivo de su 20 aniversario, Pampling ha sacado una colección de las 20 camisetas más míticas que han marcado la historia de la compañía.

En 2007 dio un paso más al abrir la primera tienda Pampling en Sevilla. Aquella tienda no solo vendía camisetas, también contaba una historia, la de una comunidad que estaba creciendo alrededor del humor, la cultura pop y la originalidad. En 2011 abrió su primera tienda física en Madrid. En 2015, inauguró su primera tienda internacional en Italia, comenzando su expansión por Europa y Latinoamérica.