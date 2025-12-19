La ingeniería andaluza UG21 supera por primera vez los 20 millones de facturación en 2025

UG21 cerrará el ejercicio 2025 con un hito sin precedentes: superar la barrera de los 20 millones de euros de facturación, lo que supone un incremento superior al 10% respecto al año anterior. Este resultado no solo rebasa las previsiones del Plan Estratégico 2020-2025 —que fijaba un objetivo de 15 millones—, sino que confirma la solidez del modelo de negocio y la capacidad de la compañía para crecer en entornos competitivos.

La ingeniería sevillana, fundada y dirigida por Ozgur Unay y Manuel González Moles, se posiciona así entre las 30 principales empresas españolas del sector y como una de las más internacionalizadas, con cerca del 75% de sus ingresos procedentes del exterior. Este avance se refleja también en la plantilla, que alcanza los 475 profesionales, consolidando un equipo que ha sido clave para la expansión global.

Ozgur Unay resume el ejercicio: “Altamente positivo no solo por la importancia de los proyectos que estamos desarrollando o por el incremento del volumen de negocio, sino porque también estamos mejorando la rentabilidad y la gestión eficiente de los recursos, sin perder nunca de vista el servicio a nuestros clientes, que es algo que conforma nuestro ADN desde el nacimiento de la compañía en 2001”.

Con este récord histórico y una cartera de proyectos diversificada, UG21 afronta 2026 con el objetivo de consolidar su liderazgo en España y reforzar su posición en Latinoamérica, apoyándose en un plan estratégico que apuesta por la innovación, la internacionalización y la excelencia operativa.

Internacionalización como motor de crecimiento

Latinoamérica se mantiene como el gran mercado para UG21, con filiales en Colombia, México, Perú, Costa Rica, Nicaragua y Ecuador. México destaca como el país donde la compañía ha experimentado el mayor crecimiento en los últimos doce meses, con adjudicaciones que superan los 20 millones de euros. Entre ellas figuran proyectos emblemáticos como el Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato, obras hidráulicas y contratos vinculados a autopistas y al sector hotelero.

En Perú, UG21 ha obtenido la licencia de edificación y ha anunciado el inicio de las obras de la Torre Trecca, uno de los proyectos sanitarios más relevantes del país. En Colombia, la filial redacta los diseños del corredor ferroviario La Dorada–Chiriguaná, una infraestructura estratégica para modernizar el sistema ferroviario nacional y mejorar la conectividad logística.

Por líneas de actividad, la división aeroportuaria se mantiene como la principal, con un 45% de la facturación. Le siguen las áreas ferroviaria (23%) y de aguas y obras marítimas (15%). El resto se reparte entre urbanismo y ciudad (8,5%) y carreteras (8,5%). Este reparto confirma la posición de UG21 como ingeniería de referencia en proyectos aeroportuarios y ferroviarios de alta complejidad.

Objetivo2030: un plan para crecer a doble dígito

La compañía ha lanzado su nuevo plan estratégico, denominado Objetivo2030, con el que pretende mantener un crecimiento anual de dos dígitos. Para ello, ha creado un consejo que incorpora profesionales independientes de reconocido prestigio. Junto a Unay (presidente), González Moles (CEO) y Marcos Unay (director de Desarrollo de Negocio), se suman José María Pérez (socio de Garrigues), Raúl Ibáñez y Miguel Soto, ambos profesores de la escuela de negocios San Telmo y fundadores de Axis6 Consultores de Dirección.

González Moles explica: “Recoge unos retos muy ambiciosos, porque pretendemos seguir creciendo a un ritmo anual de dos dígitos, para lo cual nos vamos a apoyar en el nuevo consejo que hemos creado con miembros de un enorme prestigio profesional, que cuentan con una larga trayectoria en el mundo de la empresa y la asesoría”.

Proyectos emblemáticos en España

Entre los hitos del año destaca la adjudicación —en consorcio con Ayesa— de la ingeniería de soporte del acelerador de partículas Ifmif-Dones, la infraestructura científico-técnica más grande y compleja desarrollada en España. El proyecto, ubicado en Escúzar (Granada), movilizará 700 millones de euros en construcción, 50 millones para su puesta en marcha y otros 60 millones anuales para su funcionamiento. Participan también Croacia, Italia y Japón.

En el ámbito nacional, UG21 ha ganado el contrato del Consejo Superior de Deportes para la transformación energética del Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, un proyecto que refuerza su presencia en iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y la eficiencia energética.