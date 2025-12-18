La sevillana PlusVitech cierra una financiación de tres millones de euros para luchar contra el cáncer

PlusVitech, empresa biotecnológica española especializada en terapias oncológicas disruptivas, ha culminado el año con un hito financiero y corporativo clave al asegurar una financiación total de tres millones de euros. Esta inyección de capital es el resultado de una estrategia híbrida que combina el respaldo institucional europeo con la entrada de smart money internacional.

La operación financiera se formalizó el pasado miércoles 17 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la Junta General de Accionistas. Se desglosa en la concesión de 2,5 millones de euros a fondo perdido por parte del CDTI, gracias al Sello de Excelencia del European Innovation Council (EIC) y el cierre de una ronda de inversión privada de 500.000 euros.

La ronda de diciembre ha traído consigo una incorporación clave: la de la Doctora Leni Ramos (San Francisco), quien entra en el capital y asume el cargo de Chief Medical Officer (CMO). Ramos explica su apuesta financiera y profesional por la compañía: "He decidido invertir unirme a PlusVitech porque su enfoque de reposicionamiento combinado con nanotecnología es una de las estrategias más inteligentes que he visto para atacar el cáncer. Tenemos la ciencia, el equipo y ahora los recursos para demostrarlo en clínica".

Ramos refuerza un equipo directivo robusto formado por Fran Guillén (General Manager), destacado emprendedor en serie y vicepresidente de Aaban, Carmen Lara (COO), experimentada empresaria y MBA, y Jörg Landwehr (Licensing Director), ex directivo de PharmaMar y Roche Oncology Germany, entre otros.

Estos nuevos inversores se suman a un accionariado de máximo prestigio internacional. PlusVitech ya contaba con el respaldo de figuras como Francisco León (Washington DC), cofundador de Provention Bio, compañía adquirida por la farmacéutica Sanofi en una operación valorada en más de 3.000 millones de dólares, otros prestigiosos inversores privados como Sebastián Urbán, de Asterion Partners, así como el fondo CGP Capital, fundado por Luis Prieto y Mehdi Chouikh (ex fundadores de Abatel) junto a Borja García, el fondo orientado a la salud, Homu Health, o el prestigioso bufete de abogados madrileño ILP Abogados.

Alta tecnología y ensayo fase 2

Los fondos permitirán iniciar de inmediato el ensayo clínico Fase 1/2 con 42 pacientes de cáncer de pulmón avanzado, centrado en validar la eficacia del tratamiento PVT-01. De forma paralela, la compañía ultima su colaboración con la tecnológica finlandesa Nanoform. Esta alianza busca desarrollar una nueva formulación basada en nanopartículas que logre una carga de medicamento mayor con mejor biodisponibilidad, simplificando la dosis y optimizando costes.

Fran Guillén, General Manager, destaca la capacidad del proyecto: "Haber asegurado estos 3 millones de euros nos permite supone un paso de gigante, por una parte, realizar el ensayo clínico y, por otra, completar nuestra nueva formulación con Nanoform".

Por su parte, el Dr. Vicente Salinas, CEO de PlusVitech, valora el impacto clínico: "Este ensayo Fase 1/2 con 42 pacientes nos permitirá demostrar en un ensayo clínico oficial los espectaculares resultados preliminares que ya habíamos conseguido en pacientes".