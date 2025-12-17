Aldi culmina su expansión en Andalucía en 2025 y alcanza las 112 tiendas

Aldi cierra 2025 con un impulso decisivo en Andalucía: la inauguración de su cuarto supermercado en Dos Hermanas marca el final de un ejercicio en el que la compañía ha abierto siete nuevos establecimientos y reabierto uno, hasta alcanzar las 112 tiendas y más de 1.300 trabajadores en la comunidad. La superficie total de venta se sitúa en 120.829 metros cuadrados, lo que supone un incremento del 47% respecto a 2020 y consolida a Andalucía como la región con mayor presencia de la cadena en España.

La expansión se ha repartido por varias provincias. Málaga suma aperturas en Vélez-Málaga y Torremolinos, lo que refuerza su posición en la Costa del Sol. Córdoba incorpora tiendas en Palma del Río y Pozoblanco, con un total de siete en la provincia. En Huelva, la compañía ha recuperado el supermercado de Cartaya tras una reforma integral. Sevilla concentra el mayor crecimiento: Dos Hermanas cuenta ya con cuatro establecimientos, dos de ellos inaugurados en los últimos tres meses, y alberga el centro de distribución que abastece a Andalucía y Extremadura, pieza clave para la logística de la compañía en el sur peninsular.

La nueva tienda en Vistazul

El nuevo supermercado está ubicado en la Avenida Juan Pablo II, s/n, en el barrio de Vistazul, con más de 1.000 metros cuadrados de sala de ventas y un equipo de 14 trabajadores. Abrirá de lunes a sábado entre 9:00 y 21:30, y los domingos de Navidad hasta las 15:00. “Nuestro objetivo es ofrecer vías de ahorro a cada vez más familias andaluzas, con un surtido de calidad al precio más bajo posible”, ha afirmado Antonio Márquez, responsable de Expansión de Aldi en la zona, sobre la inauguración, que está previsto que cuente con representantes municipales como Carmen Gil Ortega, concejala de Promoción Económica e Innovación, y Rosa María Roldán Valcárcel, delegada de Salud, Consumo y Mercado.

Casi la mitad de los hogares andaluces elige Aldi

El crecimiento sostenido ha consolidado a Aldi como una opción de referencia en la región: cuatro de cada 10 familias andaluzas confían en la cadena para su compra semanal. La compañía suma más de 1,5 millones de clientes en Andalucía y mantiene su apuesta por el producto local, con más de 80 proveedores andaluces y 250 referencias elaboradas en la comunidad. Este compromiso se traduce en una oferta que combina marcas propias y productos de origen nacional, con estándares que garantizan la mejor relación calidad-precio.

La estrategia de Aldi se apoya en un modelo discounter que prioriza la eficiencia y el ahorro para el consumidor. En Andalucía, este enfoque ha encontrado un terreno fértil: la compañía ha logrado posicionarse como alternativa sólida frente a los grandes operadores, gracias a una política de precios ajustados y surtido optimizado.

Impacto económico y empleo

La expansión de Aldi en Andalucía no solo refuerza su presencia comercial, sino que también genera impacto económico. Con más de 1.300 empleados en la comunidad, la compañía se consolida como un actor relevante en la creación de empleo estable y en la dinamización del tejido productivo local. La colaboración con proveedores andaluces contribuye a fortalecer la industria agroalimentaria regional, mientras que el centro logístico de Dos Hermanas se erige como un nodo estratégico para la distribución en el sur de España.

Expansión nacional y liderazgo en el modelo discounter

La estrategia de crecimiento no se limita a Andalucía. Aldi ha acelerado las aperturas en diciembre con nuevas tiendas en Cataluña –Pallejà y Barcelona– y su primer establecimiento en Getafe, en la Comunidad de Madrid. A nivel nacional, la compañía cerrará el año con más de 490 supermercados y 7,8 millones de clientes, lo que consolida su posición en el mercado español.

Fundada en España en 2002, Aldi basa su modelo en el descuento y en la calidad a precios bajos, con marcas propias que representan 9 de cada 10 productos. El grupo Aldi Nord, presente en ocho países europeos, emplea a más de 88.000 personas y mantiene su foco en ofrecer productos básicos al mejor precio. Esta filosofía ha permitido a la compañía crecer de forma sostenida en un entorno altamente competitivo, donde la eficiencia y la proximidad al cliente son factores determinantes.

Perspectivas para 2026

Tras un ejercicio marcado por la expansión, Aldi afronta 2026 con el objetivo de seguir reforzando su presencia en España y consolidar su liderazgo en Andalucía. La compañía prevé nuevas aperturas y mejoras en su red logística para responder a la creciente demanda. En un contexto de inflación moderada y cambios en los hábitos de consumo, el modelo discounter se perfila como una opción cada vez más atractiva para los hogares, lo que augura un escenario favorable para la cadena.