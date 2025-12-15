Trabajo pacta con los sindicatos ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento

El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar hasta 10 días laborables y crear dos nuevos derechos: uno de hasta 15 días para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañamiento en procesos de eutanasia. El anuncio lo realizó este lunes el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión con los sindicatos. La patronal se desmarca de este acuerdo, como otros en los que no ha conseguido cerrar un pacto.

“Daremos un paso de gigante para ser un país civilizado en materia de relaciones laborales. Lo que hay ahora es anacrónico”, afirmó Pérez Rey, en referencia a la normativa actual que concede solo dos días por duelo, ampliables a cuatro en caso de desplazamiento. El secretario de Estado subrayó que la reforma responde a una demanda social: “Nadie puede incorporarse al trabajo a los dos días de ver cómo ha fallecido un hijo. Nadie puede trabajar en condiciones normales cuando tiene a alguien que está pasando sus últimos días en un hospital”.

CEOE y Cepyme, fuera del acuerdo

La patronal se ha autoexcluido del pacto después de rechazar modificar el permiso por duelo y los nuevos derechos, lo que llevó al Ministerio a cerrar la negociación tripartita. “Aquí debería estar la patronal y no lo está”, lamentó Pérez Rey, que calificó la postura empresarial de incomprensible: “No tiene que ver con la productividad, no tiene que ver con el absentismo o con la cultura del esfuerzo”.

El secretario de Estado acusó a la CEOE de mostrar “un grado de insensibilidad enorme frente a las personas que peor lo pasan” y pidió que deje de “perseguir trabajadores enfermos” para centrarse en mejorar el bienestar laboral. “No hay que perseguir a aquel que enferma, lo que hay que evitar es que los trabajadores y las trabajadoras enfermen. ¿Y sabe cómo enferman los trabajadores? Precisamente cuando tienen que volver a su puesto de trabajo a los dos días de que les fallezca un hijo”, añadió.

Cómo se aplicarán los nuevos permisos

El permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta segundo grado de consanguinidad se ampliará a 10 días, que podrán disfrutarse de forma continuada o discontinua en un plazo máximo de cuatro semanas desde el fallecimiento. El nuevo permiso para cuidados paliativos será de hasta 15 días para atender al cónyuge, pareja de hecho o familiares del mismo grado.

Además, el Real Decreto que impulsará Trabajo incluirá un permiso de un día para acompañar a una persona designada por el trabajador en el momento de recibir la eutanasia, sin que sea necesario vínculo familiar. Este derecho se aplicará a cualquier trabajador que haya sido designado por la persona que solicita la eutanasia.

Comparativa con Europa: España se acerca a la media

Con esta reforma, España se aproxima a los estándares europeos en materia de permisos por duelo y cuidados. Países como Francia y Alemania conceden entre 5 y 10 días por fallecimiento, mientras que en los países nórdicos existen permisos más amplios para cuidados paliativos. Pérez Rey destacó que la medida “pone a nuestro país en la modernidad de lo que hacen el resto de países de Europa”, aunque recordó que aún queda camino por recorrer para igualar los modelos más avanzados.

Impacto económico y social

El coste para las empresas ha sido el principal argumento de la patronal para rechazar el acuerdo. CEOE y Cepyme alertaron en la mesa de negociación de que la ampliación de permisos supondrá un incremento del absentismo y un impacto económico difícil de asumir en sectores con alta rotación. Sin embargo, Trabajo y los sindicatos defienden que el impacto será limitado y que la medida contribuirá a mejorar la salud mental y la productividad a medio plazo.

“Las relaciones laborales tienen que ser relaciones también humanas”, insistió Pérez Rey, que recordó que el bienestar de los trabajadores repercute en la competitividad empresarial. Desde CCOO y UGT se ha celebrado el pacto como un avance histórico: “Era una reivindicación que llevábamos años planteando. No se puede hablar de conciliación sin garantizar derechos básicos en momentos tan críticos como la pérdida de un familiar o el acompañamiento en cuidados paliativos”, señalaron fuentes sindicales.

Próximo paso: el Parlamento

Tras el acuerdo con los sindicatos, el Ministerio iniciará de inmediato las conversaciones con los grupos parlamentarios para garantizar la aprobación de la norma. Pérez Rey se mostró convencido de que contará con un respaldo mayoritario: “Me consta que esta es una necesidad sentida por el conjunto de la población española. Estar afligido por la muerte de un familiar no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, es algo que sienten todos y todas, de la clase social que sean y se encuentren donde se encuentren”.

El Gobierno prevé que el Real Decreto se apruebe en el primer trimestre de 2026, aunque no descarta que la tramitación parlamentaria introduzca ajustes. El Ministerio confía en que la norma se convierta en un referente para futuras reformas orientadas a la conciliación y la salud laboral.