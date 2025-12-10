La fábrica sevillana de juguetes sexuales Fleshlight venderá este año 17 millones, lejos aún del récord del Covid

La fábrica de Fleshlight en Dos Hermanas (Sevilla), la mayor de juguetes sexuales de Europa, cerrará este año con una facturación de 17 millones de euros, lejos aún del récord de ingresos que obtuvo tras el Covid, cuando crecía a doble dígito, alcanzando en 2021 los 18,7 millones de euros, con un resultado neto de 4,6 millones y un Ebitda de 7,7 millones de euros. La compañía, centrada únicamente en el canal online, exporta desde la filial sevillana a todos los países de la Unión Europea, Reino Unido, Rusia, Israel y Ucrania, entre otros

"Nuestra previsión es cerrar el año con un aumento de ventas del 6%, y en 2026 esperamos crecer un 10% y al alcanzar los 18,7 millones de euros", recuperando la facturación postCovid, anuncia Juan Ziena, director de la fábrica sevillana. La compañía no tiene tienda física, aunque vende a tiendas físicas y particulares a través de su web. "Tenemos dos canales de venta bien diferenciados. Una web a través de la cual vendemos directamente al cliente final y otra para distribuidores y tiendas", aclara.

La firma Fleshlight, propiedad del matrimonio formado por Steve y Kathy Shubin, produce cada año en el mundo 1,7 millones de vaginas de plástico o consoladores masculinos en sus fábricas de Austin, en Estados Unidos, y Dos Hermanas, en Sevilla. Sólo en la planta nazarena fabrica 490.000 unidades, a razón de 1.660 diarias, lo que supone el 29% de la fabricación mundial de Fleshlight. El 95% de la producción de la planta de la localidad sevillana de Dos Hermanas va destinada al mercado europeo y el otro 5% es para consumo nacional.

Desde su creación en 2010, un total de 5.921.000 consoladores masculinos han salido de la fábrica de Sevilla. Fleshlight tiene el copryright de los moldes de las vaginas de conocidas actrices porno. Esos productos vienen camuflados en lata de refresco o cerveza, así como en linternas.

La compañía, que inició su actividad en Estados Unidos en 1997, sigue realizando inversiones en su fábrica de Sevilla, actualmente con una plantilla de 32 personas. En 2025 ha destinado medio millón de euros a un sistema de producción de gel con el que fabrica sus productos, "lo nos ha hecho independientes por completo de Estados Unidos. Ahora fabricamos la materia prima, de modo que el producto es 100% made in Sevilla".

Asimismo, añade que "el año que viene esperamos invertir sobre todo en tecnología 3D, ya que a nivel mundial vamos a apostar por el proyecto Fleshlight Pro. Este proyecto usa tecnología de escaneo e impresión 3D para poder fabricar Fleshlight personalizado a actrices y actores que trabajan en entornos más reducidos y personales como plataformas de Webcams, Onlyfans, etcétera. Cualquier chica o chico que se dedique a crear contenido para adultos podrá fabricarse su propio Fleshlight basado en tecnología de escaneo e impresión 3D para promocionarse. En este sentido estamos muy focalizados en la personalización de productos".

Fabrica de juguetes sexuales de Fleshlight en el municipio sevillabo de Dos Hermanas / M. G.

Además, Fleshlight tiene previsto lanzar durante el año productos que apuesten por la integración tecnológica e inteligencia artificial. "Estamos creando productos que integran automatización, conexión con otros dispositivos para controlar y poder ser controlado, creación de modelos con Inteligencia artificial...", añade Fleshlight.

El origen de esta empresa americana se remonta a finales de los 90, cuando Steve, un policía de Austin (Texas), tuvo la idea de fabricar una vagina de plástico para su uso particular porque el médico le había recomendado que no tuviera relaciones sexuales con su mujer porque estaba embarazada de gemelos y la gestación peligraba.

Juan Ziena, director de Fleshlight (a la derecha), junto con el equipo de ventas de la compañía / M.G.

Hoy Fleshlight factura a nivel global unos 60 millones de euros y cuenta con dos fábricas en el mundo y centros de distribución en Canadá y Australia. Ziena asegura que después de la muñeca de plástico, las vaginas de plástico ha sido el juguete sexual masculino más usado y vendido. Para dar respuesta a la fuerte demanda tras la pandemia, las fábricas de Fleshlight tuvieron que duplicar turnos, llegando a los 100 millones de facturación en todo el mundo.