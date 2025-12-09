Evos Algeciras prevé mantener su facturación por encima de los 26 millones en 2025 y proyecta la ampliación de su terminal

Evos Algeciras prevé un ambicioso proyecto para ampliar su terminal en el Puerto de Algeciras, con el objetivo de aumentar su cifra de negocio y prepararse para el desembarco definitivo de las energías limpias. La compañía espera cerrar el 2025 con un ligero incremento de su facturación, quedando por encima de los 26 millones de euros.

"Nuestra terminal, desde el inicio de operaciones (entonces, como Vopak), ya tenía la ambición de expandirse", explica Belén Gestoso, directora general de Evos Algeciras, a El Conciso. El proyecto pasa por aprovechar una parcela vacía de más de 25.000 metros cuadrados junto al espacio que tiene concesionado la compañía, lo cual le permitirá aumentar su capacidad operativa. "Hay temas avanzados, pero ahora mismo no podemos decir fecha, aunque si todo va como debe, pronto podremos hacer algún anuncio", añade.

Por el momento, la compañía ya está en conversaciones con potenciales nuevos clientes que deseen contar con espacio para almacenamiento. Principalmente, Evos trabaja con operadores de avituallamiento directo a buques o con traders, empresas que mueven mercancías y solo usan sus servicios como almacén para, posteriormente, trasladarlas a otro punto. Todos ellos, además, socios estables a largo plazo, lo que garantiza unos ingresos fijos. Anualmente, en la terminal mueven entre ocho y nueve millones de toneladas de productos.

La compañía tiene en Algeciras una de sus ocho instalaciones, repartidas por Países Bajos, Alemania y Malta. Todas funcionan "como un grupo" y existe comunicación fluida entre sus técnicos y comerciales para aspectos técnicos o relacionados con clientes. Aun así, en materia de mercancías, acostumbran a funcionar de una forma más independiente.

Infografía con el emplazamiento en el que Evos Algeciras proyecta su expansión / D. F. V.

Preparados para el metanol

La empresa cuenta con equipos adecuados para el almacenamiento de metanol, tras haberlo operado hasta el pasado año, según explica Belén Gestoso. "Era metanol gris para uso industrial, pero era una apuesta a futuro para probar y ganar experiencia en su manipulación", explica. Con este conocimiento, la compañía está preparada para el desembarco del metanol verde, derivado del hidrógeno renovable que se usará como combustible para los buques. Aun así, la directora de Evos Algeciras destaca que en el sector no hay una certeza al respecto. "Se habla de que habrá que estar preparado para el multiproducto y ahí queremos estar en la medida de nuestras posibilidades", apunta.

Por el momento, la mayor parte de los graneles líquidos que almacena en su terminal, con una capacidad de más de 400.000 metros cúbicos, son combustibles fósiles. Aun así, en los últimos años sus clientes han incrementado la presencia de biocombustibles para cumplir las cada vez más estrictas medidas que reducen la contaminación del tráfico marítimo.

Pese a las perspectivas, Belén Gestoso resalta que una de las claves de su terminal es estar "pegados a los clientes", de forma que conozcan de primera mano sus necesidades. Uno de los ejemplos se produjo ante el inicio de las restricciones de uso de azufres en los combustibles que la Organización Marítima Internacional estableció el pasado mayo en el Mediterráneo, momento en el que se reunieron con sus socios para estudiar posibles cambios en el servicio o las infraestructuras. "Cuando tienes una relación tan cercana con tus clientes y eres un socio que aporta valor, te mantienes al día", comenta.

Las energías limpias también le han permitido encontrar un nuevo cliente muy cerca. Moeve y Evos firmaron en 2024 un memorando de entendimiento para que las instalaciones portuarias de la compañía pudieran almacenar en Algeciras y Róterdam metanol verde producido por la energética, además de amoníaco verde en la dársena algecireña.

Belén Gestoso, directora general de Evos Algeciras, durante la entrevista / Erasmo Fenoy

Crecimiento

Desde el punto de vista económico, Evos Algeciras acumula varios años de crecimiento sostenido, el cual puede verse impulsado en caso de materializarse la futura ampliación de la terminal. En 2024, facturó 26,8 millones de euros y, en el presente ejercicio, prevé un ligero crecimiento, aunque sin alcanzar los 27 millones. Actualmente, cuenta con una plantilla de 55 trabajadores, a los que se suman unos 15 empleados de contratas.

La compañía, miembro de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI), alaba las reivindicaciones que la entidad viene encabezando para la comarca, como la llegada de un hidroducto y la mejora de la conexión ferroviaria y de las carreteras. Aunque estas no afecten directamente a su actividad, Gestoso resalta que todo lo que provoque un crecimiento de la actividad en la zona sí tiene una repercusión positiva, además de que podría generar interés en nuevas líneas de negocio en un futuro. En esta línea, también resalta la labor desarrollada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para situar al puerto entre los más importantes del mundo.

Con la propia APBA, Evos mantiene una estrecha relación que ejemplifica anualmente con la renovación de su convenio de buenas prácticas medioambientales. Entre las principales iniciativas desarrolladas en este marco se encuentra la instalación de narices electrónicas, dispositivos capaces de detectar los cambios en la composición del aire que indicarían la presencia de una sustancia extraña y como posible motivo de olores perceptibles por la población. La terminal, cuando operaba bajo el nombre de Vopak, fue pionera en España en incorporar estos dispositivos, los cuales ya usaba en Róterdam.